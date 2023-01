Income Tax: अरे! 4 टैक्स स्लैब और 30 फीसदी का भारी इनकम टैक्स, बजट से पहले जानें अपडेट

Budget 2023: कुछ ही दिनों में देश के सामने बजट 2023 पेश किया जाएगा. लोगों को इस बार के बजट से काफी उम्मीदें हैं. वहीं कुछ सालों से इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया है. ऐसे में इस बार इनकम टैक्स को लेकर लोगों को उम्मीद है कि सरकार की ओर से कोई राहत देने वाला कदम उठाया जाएगा. वहीं आज हम आपको बजट से पहले इनकम टैक्स से जुड़ा अहम अपडेट बताने वाले हैं. इनकम टैक्स दाखिल ना करने वाले लोगों को भी इसकी जानकारी होनी चाहिए. आइए जानते हैं...

इनकम टैक्स स्लैब

देश में फिलहाल दो कर व्यवस्था के अनुसार इनकम टैक्स वसूल किया जाता है. इनमें एक है Old Tax Regime और दूसरा है New Tax Regime. अगर कोई शख्स Old Tax Regime के मुताबिक टैक्स दाखिल करता है तो वह कई प्रकार की छूट भी हासिल कर सकता है. वहीं अगर कोई New Tax Regime के हिसाब से टैक्स दाखिल करता है तो वह अन्य छूट हासिल नहीं कर सकता है. वहीं आज हम आपको Old Tax Regime में मौजूद स्लैब के बारे में अपडेट करने वाले हैं.

इनकम टैक्स

दरअसल, Old Tax Regime में चार टैक्स स्लैब मौजूद हैं, जिनके अनुसार टैक्स दाखिल किया जाता है. वित्त वर्ष 2022-2023 के मुताबिक देश में अगर कोई 60 साल से कम उम्र का व्यक्तिगत टैक्सपेयर Old Tax Regime के हिसाब से टैक्स दाखिल करता है तो उसे 2.5 लाख रुपये सालाना की इनकम पर कोई टैक्स नहीं देना होता है. इसके बाद 2.5 लाख रुपये सालाना की इनकम से 5 लाख रुपये सालाना की इनकम तक 5 फीसदी टैक्स वसूल किया जाता है.

टैक्स स्लैब

Old Tax Regime के मुताबिक अगर किसी की इनकम 5 लाख रुपये सालाना से ज्यादा और 10 लाख रुपये सालाना तक है तो उसे 20 फीसदी का इनकम टैक्स चुकाना होगा. वहीं अगर किसी की इनकम 10 लाख रुपये सालाना से ज्यादा है तो उसे 30 फीसदी का इनकम टैक्स चुकाना होता है.

