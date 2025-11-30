क्या हर महीने 30,000 बचाकर 8 साल में बन सकते हैं करोड़पति? जानें पूरा गणित

Crorepati In Eight Years : करोड़पति बनना कई लोगों के लिए सिर्फ एक सपना नहीं है, बल्कि ये सुरक्षित भविष्य के लिए एक जरूरी पड़ाव है. बैंक में 1 करोड़ रुपये होने से सुरक्षा और स्थिरता का एहसास होता है. आपको 1 करोड़ रुपये का कॉर्पस पाना एक अनरियलिस्टिक टारगेट लग सकता है, लेकिन इसे डिसिप्लिन्ड इन्वेस्टमेंट और लॉन्ग-टर्म फाइनेंशियल स्ट्रैटेजी से आसानी से हासिल किया जा सकता है. आप सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान (SIP) से आसानी से 1 करोड़ रुपये का कॉर्पस बना सकते हैं.

सही SIP स्ट्रैटेजी और कंसिस्टेंसी के साथ आप हर महीने थोड़ी-थोड़ी रकम इन्वेस्ट करके भी अपने करोड़पति बनने के लक्ष्य को पूरा कर सकते हैं. SIP इन्वेस्टर्स को समय-समय पर एक तय रकम इन्वेस्ट करने की सर्विस देते हैं. लॉन्ग-टर्म वेल्थ क्रिएशन के लिए SIP को अक्सर भारतीय इन्वेस्टर्स पसंद करते हैं क्योंकि वे पोटेंशियली अधिक रिटर्न देते हैं और टेन्योर और इन्वेस्टमेंट रकम के मामले में बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं. ये अनरियलिस्टिक लग सकता है, लेकिन SIP में हर महीने 30,000 रुपये के इन्वेस्टमेंट से आप आसानी से अपने 1 करोड़ रुपये के लक्ष्य तक आसानी से पहुंच सकते हैं.

आइए जानते हैं कि आपकी 30,000 रुपये की मंथली SIP 1 करोड़ रुपये का फंड बनाने में कैसे मदद कर सकती है.

अगर आप आठ साल तक हर महीने 30,000 रुपये इन्वेस्ट करते हैं और हर साल 12% के एवरेज रिटर्न की उम्मीद करते हैं, तो आइए देखें कि आपका पैसा कैसे बढ़ेगा.

मंथली इन्वेस्टमेंट: 30,000 रुपये

इन्वेस्टमेंट का समय: 8 साल

अनुमानित रिटर्न: 12%

हर साल इन्वेस्ट की गई रकम: 28,80,000 रुपये

अनुमानित रिटर्न: 19,65,796 रुपये

टोटल वैल्यू: 48,45,796 रुपये

जैसा कि ऊपर दिए गए कैलकुलेशन से पता चलता है आप आठ साल तक 30,000 रुपये की मंथली SIP से 12% सालाना के अनुमानित एवरेज रिटर्न पर 48.46 लाख रुपये जमा कर सकते हैं. मैच्योरिटी वैल्यू आपके 1 करोड़ रुपये के टारगेट का आधा भी नहीं है. ऐसे में आप अपना 1 करोड़ रुपये का गोल पाने के लिए मंथली SIP अमाउंट बढ़ा सकते हैं या इन्वेस्टमेंट का समय बढ़ा सकते हैं.

मंथली इन्वेस्टमेंट: 30,000 रुपये

इन्वेस्टमेंट का समय: 13 साल

उम्मीद के मुताबिक रिटर्न: 12% सालाना

इन्वेस्ट की गई रकम: 46,80,000

अनुमानित रिटर्न: 65,97,934 रुपये

कुल वैल्यू: 1,12,77,934 रुपये

आप 30,000 की मंथली SIP से 13 साल में आसानी से 1 करोड़ रुपये का माइलस्टोन पार कर सकते हैं. बढ़ा हुआ समय यहां एक अहम रोल निभाता है, जिससे कंपाउंडिंग की पावर के कारण आपके इन्वेस्टमेंट तेजी से बढ़ते हैं. हालांकि, स्टेप-अप फीचर का इस्तेमाल करके उसी SIP के जरिए कम समय में भी करोड़पति बनने का गोल पाया जा सकता है. कई म्यूचुअल फंड SIP स्टेप-अप फीचर के साथ आते हैं, जिससे इन्वेस्टर रेगुलर इंटरवल पर आमतौर पर हर साल एक फिक्स्ड परसेंटेज पर इन्वेस्टमेंट अमाउंट बढ़ा सकते हैं. अगर आप 10% सालाना स्टेप-अप और 12% सालाना के एवरेज अनुमानित रिटर्न के साथ हर महीने 30,000 रुपये इन्वेस्ट करते हैं, तो आप 10 साल में लगभग 1.01 करोड़ रुपये जमा कर सकते हैं.