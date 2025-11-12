32 साल का ये लड़का बनेगा रतन टाटा का उत्तराधिकारी ?TATA घराने में बड़ा फेरबदल, कौन हैं नेविल,पत्नी संभालती हैं ₹13488 करोड़ का कारोबार

Tata Group: रतन टाटा के जाने के बाद टाटा समूह में विवाद, बदलाव, फेरबदल का दौर जारी है. नोएल टाटा के हाथों में जिम्मेदारी आने के बाद से टाटा समूह में गुटबाजी हावी होती दिख रही है. जहां रतन टाटा ने समूह और ट्रस्ट से परिवार को दूर रखा तो वहीं नोएल आने के साथ ही ट्रस्ट और टाटा में परिवार की हिस्सेदारी बढ़ाने में जुटे है. नोएल रतन टाटा के करीबियों को बोर्ड और ट्रस्ट से दूर कर अपने गुट को मजबूत करने में जुटे हैं. नोएल ने अब टाटा ग्रुप के सबसे प्रभावशाली ट्रस्टों में से एक सर दोराबजी टाटा ट्रस्ट में अपने बेटे नेविल टाटा की एंट्री करवा ली है.

टाटा ट्रस्ट में नेविल टाटा की एंट्री

नोएल टाटा ने अपने बेटे नेविल टाटा को सर दोराबजी टाटा ट्रस्ट का हिस्सा बना लिया है. ये संकेत हैं कि अब वो टाटा की जिम्मेदारी के लिए अगली पीढ़ी को तैयार कर रहे हैं. सिर्फ बेटे को जिम्मेदार बनाया नहीं जा रहा, बल्कि नोएल गुट को मजबूत करने की कोशिश हो रही है. ट्रस्ट में नेविल की एंट्री ऐसे वक्त में हुए है, जब रतन टाटा के करीबी रहे मेहली मिस्त्री को ट्रस्ट के बाहर कर दिया गयाय बता दें कि यह ट्रस्ट टाटा सन्स 27.98% हिस्सेदारी रखता है और ग्रुप का सबसे बड़ा शेयरहोल्डर है.

Add Zee News as a Preferred Source

कौन हैं नेविल टाटा , जो बनेंगे टाटा के उत्तराधिकारी

रतन टाटा कभी भी परिवार के लोगों के बीच कंपनी का पावर नहीं रखना चाहते थे. ट्रस्ट को मजबूत बनाने के लिए भी उन्होंने परिवार को भी इस ट्रस्ट में पूरी तरह शामिल नहीं किया, हालांकि नोविल टाटा के तीनों बच्चों को कंपनी में अलग-अलग जिम्मेदारी जरूर दी थी. अब जिस तरह से नोविल टाटा अपने बेटे नेविल को ट्रस्ट में शामिल कर रहे हैं,उससे न केवल वो टाटा ट्रस्ट्स में पावर बैलेंस को अपने पक्ष में झुका रहे हैं, बल्कि बेटे को बड़ी जिम्मेदारी के लिए तैयार कर रहे हैं.

कौन हैं नेविल टाटा

नेविल टाटा नोएल टाटा (Noel Tata) के बेटे हैं. नेविल टाटा फिलहाल टाटा ग्रुप के रिटेल सुपरमार्केट चैन स्टार बाजार की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं. इसके अलावा फास्ट-फैशन ब्रांड जूडियो (Zudio) के पीछे भी नेविल का हाथ है. 32 साल के नेविल टाटा ने बेयस बिजनेस स्कूल से ग्रेजुएशन किया है. साल 2016 में उन्होंने टाटा के ट्रेंट लिमिटेड से करियर की शुरुआत की थी. बाद में उन्हें जूडियो, स्टार बाजार की जिम्मेदारी सौंपी गई. नेविल और उनकी बहनें माया और लिया पेशेवर जिंदगी में बेहद लो-प्रोफाइल रहती हैं.

किर्लोस्कर परिवार से रिश्ता

नेविल की शाजी साल 2019 में मानसी किर्लोस्कर (Manasi Kirloskar) से हुई. मानसी 13488 करोड़ रुपये के किर्लोस्कर मोटर्स की उत्तराधिकारी है. मानसी विक्रम किर्लोस्कर और गीतांजलि किर्लोस्कर की बेटी हैं. किर्लोस्कर परिवार पुणे का रहने वाला है, जिन्होंने टोयोटा मोटर्स को भारत लाने का काम किया.