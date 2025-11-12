Advertisement
trendingNow12998488
Hindi Newsबिजनेस

32 साल का ये लड़का बनेगा रतन टाटा का उत्तराधिकारी ?TATA घराने में बड़ा फेरबदल, कौन हैं नेविल,पत्नी संभालती हैं ₹13488 करोड़ का कारोबार

Who is Nevile Tata:  रतन टाटा के जाने के बाद टाटा समूह में विवाद, बदलाव, फेरबदल का दौर जारी है. नोएल टाटा के हाथों में जिम्मेदारी आने के बाद से टाटा समूह में गुटबाजी हावी होती दिख रही है.

Written By  Bavita Jha |Last Updated: Nov 12, 2025, 08:12 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

32 साल का ये लड़का बनेगा रतन टाटा का उत्तराधिकारी ?TATA घराने में बड़ा फेरबदल, कौन हैं नेविल,पत्नी संभालती हैं ₹13488 करोड़ का कारोबार

Tata Group: रतन टाटा के जाने के बाद टाटा समूह में विवाद, बदलाव, फेरबदल का दौर जारी है. नोएल टाटा के हाथों में जिम्मेदारी आने के बाद से टाटा समूह में गुटबाजी हावी होती दिख रही है. जहां रतन टाटा ने समूह और ट्रस्ट से परिवार को दूर रखा तो वहीं नोएल आने के साथ ही ट्रस्ट और टाटा में परिवार की हिस्सेदारी बढ़ाने में जुटे है. नोएल रतन टाटा के करीबियों को बोर्ड और ट्रस्ट से दूर कर अपने गुट को मजबूत करने में जुटे हैं. नोएल ने अब टाटा ग्रुप के सबसे प्रभावशाली ट्रस्टों में से एक सर दोराबजी टाटा ट्रस्ट में अपने बेटे नेविल टाटा की एंट्री करवा ली है.  

टाटा ट्रस्ट में नेविल टाटा की एंट्री  

 नोएल टाटा ने अपने बेटे नेविल टाटा को  सर दोराबजी टाटा ट्रस्ट का हिस्सा बना लिया है. ये संकेत हैं कि अब वो टाटा की जिम्मेदारी के लिए अगली पीढ़ी को तैयार कर रहे हैं. सिर्फ बेटे को जिम्मेदार बनाया नहीं जा रहा, बल्कि नोएल गुट को मजबूत करने की कोशिश हो रही है. ट्रस्ट में नेविल की एंट्री ऐसे वक्त में हुए है, जब रतन टाटा के करीबी रहे मेहली मिस्त्री को ट्रस्ट के बाहर कर दिया गयाय  बता दें कि यह ट्रस्ट टाटा सन्स 27.98% हिस्सेदारी रखता है और ग्रुप का सबसे बड़ा शेयरहोल्डर है.

Add Zee News as a Preferred Source

कौन हैं नेविल टाटा , जो बनेंगे टाटा के उत्तराधिकारी  

रतन टाटा कभी भी परिवार के लोगों के बीच कंपनी का पावर नहीं रखना चाहते थे. ट्रस्ट को मजबूत बनाने के लिए भी उन्होंने परिवार को भी इस ट्रस्ट में पूरी तरह शामिल नहीं किया, हालांकि नोविल टाटा के तीनों बच्चों को कंपनी में अलग-अलग जिम्मेदारी जरूर दी थी. अब जिस तरह से नोविल टाटा अपने बेटे नेविल को ट्रस्ट में शामिल कर रहे हैं,उससे न केवल वो टाटा ट्रस्ट्स में पावर बैलेंस को अपने पक्ष में झुका रहे हैं, बल्कि बेटे को बड़ी जिम्मेदारी के लिए तैयार कर रहे हैं. 

कौन हैं नेविल टाटा 
नेविल टाटा नोएल टाटा (Noel Tata) के बेटे हैं. नेविल टाटा फिलहाल टाटा ग्रुप के रिटेल सुपरमार्केट चैन स्टार बाजार की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं. इसके अलावा फास्ट-फैशन ब्रांड जूडियो (Zudio) के पीछे भी नेविल का हाथ है.  32 साल के नेविल टाटा ने बेयस बिजनेस स्कूल से ग्रेजुएशन किया है. साल 2016 में उन्होंने टाटा के ट्रेंट लिमिटेड से करियर की शुरुआत की थी. बाद में उन्हें जूडियो, स्टार बाजार की जिम्मेदारी सौंपी गई. नेविल और उनकी बहनें माया और लिया पेशेवर जिंदगी में बेहद लो-प्रोफाइल रहती हैं. 

किर्लोस्कर परिवार से रिश्ता 

नेविल की शाजी साल 2019 में मानसी किर्लोस्कर (Manasi Kirloskar) से हुई. मानसी  13488 करोड़ रुपये के किर्लोस्कर मोटर्स की उत्तराधिकारी है. मानसी विक्रम किर्लोस्कर और गीतांजलि किर्लोस्कर की बेटी हैं. किर्लोस्कर परिवार पुणे का रहने वाला है, जिन्होंने टोयोटा मोटर्स को भारत लाने का काम किया.  

About the Author
author img
Bavita Jha

बवीता झा
Zee News Hindi ( Digital) में  बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत. बिजनेस जगत की खबरों की पेचीदगियों को सरल भाषा में लिखना और अपने पाठकों से कनेक्ट करने में खास रूचि. ग्लोबल ट्रेड शेयर बाजार ...और पढ़ें

TAGS

Tata

Trending news

दिल्ली धमाके के बाद महाराष्ट्र में ATS का बड़ा एक्शन, टीचर के घर मारा छापा, आतंकी...
Delhi blast
दिल्ली धमाके के बाद महाराष्ट्र में ATS का बड़ा एक्शन, टीचर के घर मारा छापा, आतंकी...
क्या अपनी भविष्यवाणी ही PK को ले डूबी? बिहार में कहां चूक गए चुनावी रणनीतिकार
Bihar Vidhan Sabha Chunav 2025
क्या अपनी भविष्यवाणी ही PK को ले डूबी? बिहार में कहां चूक गए चुनावी रणनीतिकार
Delhi Blast LIVE Updates: दिल्‍ली ब्लास्ट में बड़ा खुलासा, पूरे देश में तबाही मचाने का था प्लान, दो सालों से महिला डॉक्टर शाहीन इकट्ठा कर रही थी विस्फोटक
Delhi blast
Delhi Blast LIVE Updates: दिल्‍ली ब्लास्ट में बड़ा खुलासा, पूरे देश में तबाही मचाने का था प्लान, दो सालों से महिला डॉक्टर शाहीन इकट्ठा कर रही थी विस्फोटक
घना कोहरा और बर्फबारी बढ़ाने वाली है ठिठुरन, पहाड़ों में लुढ़केगा तापमान
Weather
घना कोहरा और बर्फबारी बढ़ाने वाली है ठिठुरन, पहाड़ों में लुढ़केगा तापमान
बोत्सवाना में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भव्य स्वागत, इन मुद्दों पर हो सकती है बात
Droupadi Murmu
बोत्सवाना में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भव्य स्वागत, इन मुद्दों पर हो सकती है बात
पहलगाम हमले के बाद PM मोदी ने जो काम किया था, वो आज फिर करेंगे?
Narendra Modi
पहलगाम हमले के बाद PM मोदी ने जो काम किया था, वो आज फिर करेंगे?
Rajeev Sandhu: 21 साल की उम्र में दुश्मनों को उल्टे पैर दौड़ाने वाला 'अमर शहीद'
Rajeev Sandhu
Rajeev Sandhu: 21 साल की उम्र में दुश्मनों को उल्टे पैर दौड़ाने वाला 'अमर शहीद'
8 दिसंबर को असम के आइकन को मिलेगा न्याय, जुबिन गर्ग की मौत पर CM सरमा का बड़ा बयान
zubeen garg death case
8 दिसंबर को असम के आइकन को मिलेगा न्याय, जुबिन गर्ग की मौत पर CM सरमा का बड़ा बयान
सरहद पार बैठे आकाओं से जुड़े ब्लास्ट के तार, क्यों है सबसे खतरनाक टेरर मॉड्यूल?
red fort blast
सरहद पार बैठे आकाओं से जुड़े ब्लास्ट के तार, क्यों है सबसे खतरनाक टेरर मॉड्यूल?
दिल्ली ब्लास्ट की साजिश पाकिस्तान में रची गई! ISKP-ISI गठजोड़ पर एजेंसियों की नजर
DNA
दिल्ली ब्लास्ट की साजिश पाकिस्तान में रची गई! ISKP-ISI गठजोड़ पर एजेंसियों की नजर