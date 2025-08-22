Business Idea: जब आप इनवेस्‍टमेंट करते हैं तो आपकी चाहत अच्‍छे र‍िटर्न की रहती है. लेक‍िन यह इतना भी आसान नहीं होता, ज‍ितना बातचीत में लगता है. आजकल रेड‍िट पर कई ऐसी पोस्‍ट वायरल हो रही हैं, ज‍िनमें यूजर अपने अनुभव शेयर करते हैं. ये पोस्‍ट पढ़ने में ज‍ितनी रोचक लगती है उतना ही इनसे सीखने के ल‍िए भी म‍िलता है. लेक‍िन इनकी सत्‍यता की पुष्‍ट‍ि नहीं की जा सकती. प‍िछले कुछ द‍िन से मंदिर खोलने का ब‍िजनेस आइडिया सोशल मीडिया की पोस्‍ट में वायरल हो रहा है. रेड‍िट पर शेयर हुई इस पोस्‍ट ने बहस छेड़ दी है.

पापा के दोस्‍त ने मंद‍िर खोलने के आइड‍िया पर क‍िया काम

पोस्‍ट में एक यूजर की तरफ से दावा क‍िया गया क‍ि हाल ही में 35 लाख रुपये का इनवेस्‍टमेंट करके चार महीने में करीब डेढ़ करोड़ रुपये की आमदनी हुई. आप सोच रहे होंगे, ऐसे कैसे? चल‍िए इस पर बात करते हैं. रेड‍िट पोस्‍ट के अनुसार यूजर ने बताया क‍ि उसके पापा ने अपने दोस्त के साथ मंदिर खोलने से मना कर दिया, क्योंकि वे लोगों की धार्मिक भावनाओं से पैसा नहीं कमाना चाहते थे. लेकिन, पापा के दोस्त ने अकेले ही इस आइडिया पर काम किया.

कुछ ही महीनों में हो गई चार गुना कमाई

रेड‍िट यूजर ने बताया क‍ि पापा के दोस्‍त ने 35 लाख रुपये का लोन लेकर इनवेस्‍टमेंट कर द‍िया. पोस्ट में बताया गया कि कुछ ही महीनों में मंदिर ने 1.4 करोड़ रुपये कमा लिए. पोस्ट में यह भी बताया गया क‍ि इस तरह से होने वाली कमाई पर क‍िसी तरह का टैक्स नहीं लगता. यूजर ने यह भी ल‍िखा क‍ि उसके पापा को 85 लाख रुपये एनुअल की कमाई तक पहुंचने में 30 साल से ज्‍यादा का समय लग गया. लेक‍िन पापा के दोस्‍त ने मंदिर से कुछ ही महीने में उससे ज्‍यादा कमा लिये.

आस्‍था या व्‍यापार?

रेड‍िट यूजर की तरफ से की गई पोस्‍ट सोशल मीडिया पर बहस का कारण बन गई. कुछ लोगों ने मंदिर को ब‍िजनेस की तरह चलाने का व‍िरोध क‍िया और ल‍िखा क‍ि यह लोगों की आस्था के साथ ख‍िलवाड़ है. कुछ लोगों ने ल‍िखा क‍ि देश में धार्मिक संस्थाओं को अक्‍सर भारी दान मिलता है. कई यूजर्स ने यह भी ल‍िखा क‍ि धर्म के प्रति लोगों की सोच बदल रही है. हो सकता है कि आने वाले समय में युवा पीढ़ी इतना दान न करे.

कई शहरों में पहले से हो रहा ऐसा काम

एक यूजर ने ल‍िखा, लोगों को यह अजीब लग सकता है लेक‍िन बहुत से शहरों में इस तरह का काम पहले से हो रहा है. शहर के अमीर कारोबारी अच्‍छे इलाके वाली अपनी जगह को मंदिर में बदल देते हैं. इतना ही नहीं वहां 'प्रसाद स्टॉल' भी लगा द‍िया जाता है. यहां आप पैसे देकर बिना प्याज और लहसुन वाला भोजन खा सकते हैं. यहां बने रेस्‍टोरेंट शहर के किसी भी अच्छे वेज‍िटेर‍ियन रेस्टोरेंट को टक्कर देते हैं.

(ड‍िस्‍क्‍लेमर: यह आर्ट‍िकल केवल जानकारी के लिए है और रेडिट पर एक यूजर की तरफ से ल‍िखी गई पोस्‍ट पर आधार‍ित है. जी न्‍यूज पोस्ट में क‍िये गए क‍िसी भी दावे की पुष्‍ट‍ि नहीं करता और न ही उनकी सत्‍यता की गारंटी देता है. पाठकों को जी न्‍यूज की तरफ से यही सलाह है क‍ि क‍िसी भी प्रकार का न‍िवेश करने से पहले अपनी समझ का उपयोग करें.)