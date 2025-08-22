35 लाख का इनवेस्‍टमेंट, 4 महीने में टैक्‍स फ्री डेढ़ करोड़ की कमाई; देखकर फटी रह गईं लोगों की आंखें
Advertisement
trendingNow12892718
Hindi Newsबिजनेस

35 लाख का इनवेस्‍टमेंट, 4 महीने में टैक्‍स फ्री डेढ़ करोड़ की कमाई; देखकर फटी रह गईं लोगों की आंखें

How To Earn Money: 35 लाख के न‍िवेश में डेढ़ करोड़ की कमाई, वो भी केवल चार घंटे के अंदर. यह सुनने में आपको भले ही अजीब लगे लेक‍िन एक रेड‍िट पोस्‍ट में तो यूजर की तरफ से यही दावा क‍िया गया है. लेक‍िन क्‍या है यह ब‍िजनेस, आइए जानते हैं. 

Written By  Kriyanshu Saraswat|Last Updated: Aug 22, 2025, 10:51 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

35 लाख का इनवेस्‍टमेंट, 4 महीने में टैक्‍स फ्री डेढ़ करोड़ की कमाई; देखकर फटी रह गईं लोगों की आंखें

Business Idea: जब आप इनवेस्‍टमेंट करते हैं तो आपकी चाहत अच्‍छे र‍िटर्न की रहती है. लेक‍िन यह इतना भी आसान नहीं होता, ज‍ितना बातचीत में लगता है. आजकल रेड‍िट पर कई ऐसी पोस्‍ट वायरल हो रही हैं, ज‍िनमें यूजर अपने अनुभव शेयर करते हैं. ये पोस्‍ट पढ़ने में ज‍ितनी रोचक लगती है उतना ही इनसे सीखने के ल‍िए भी म‍िलता है. लेक‍िन इनकी सत्‍यता की पुष्‍ट‍ि नहीं की जा सकती. प‍िछले कुछ द‍िन से मंदिर खोलने का ब‍िजनेस आइडिया सोशल मीडिया की पोस्‍ट में वायरल हो रहा है. रेड‍िट पर शेयर हुई इस पोस्‍ट ने बहस छेड़ दी है.

पापा के दोस्‍त ने मंद‍िर खोलने के आइड‍िया पर क‍िया काम

पोस्‍ट में एक यूजर की तरफ से दावा क‍िया गया क‍ि हाल ही में 35 लाख रुपये का इनवेस्‍टमेंट करके चार महीने में करीब डेढ़ करोड़ रुपये की आमदनी हुई. आप सोच रहे होंगे, ऐसे कैसे? चल‍िए इस पर बात करते हैं. रेड‍िट पोस्‍ट के अनुसार यूजर ने बताया क‍ि उसके पापा ने अपने दोस्त के साथ मंदिर खोलने से मना कर दिया, क्योंकि वे लोगों की धार्मिक भावनाओं से पैसा नहीं कमाना चाहते थे. लेकिन, पापा के दोस्त ने अकेले ही इस आइडिया पर काम किया.

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें: '70 लाख कमाने के बाद भी कुछ नहीं बचता...' गुरुग्राम के शख्‍स ने ग‍िनाया पूरे महीने का ह‍िसाब

कुछ ही महीनों में हो गई चार गुना कमाई
रेड‍िट यूजर ने बताया क‍ि पापा के दोस्‍त ने 35 लाख रुपये का लोन लेकर इनवेस्‍टमेंट कर द‍िया. पोस्ट में बताया गया कि कुछ ही महीनों में मंदिर ने 1.4 करोड़ रुपये कमा लिए. पोस्ट में यह भी बताया गया क‍ि इस तरह से होने वाली कमाई पर क‍िसी तरह का टैक्स नहीं लगता. यूजर ने यह भी ल‍िखा क‍ि उसके पापा को 85 लाख रुपये एनुअल की कमाई तक पहुंचने में 30 साल से ज्‍यादा का समय लग गया. लेक‍िन पापा के दोस्‍त ने मंदिर से कुछ ही महीने में उससे ज्‍यादा कमा लिये.

आस्‍था या व्‍यापार?
रेड‍िट यूजर की तरफ से की गई पोस्‍ट सोशल मीडिया पर बहस का कारण बन गई. कुछ लोगों ने मंदिर को ब‍िजनेस की तरह चलाने का व‍िरोध क‍िया और ल‍िखा क‍ि यह लोगों की आस्था के साथ ख‍िलवाड़ है. कुछ लोगों ने ल‍िखा क‍ि देश में धार्मिक संस्थाओं को अक्‍सर भारी दान मिलता है. कई यूजर्स ने यह भी ल‍िखा क‍ि धर्म के प्रति लोगों की सोच बदल रही है. हो सकता है कि आने वाले समय में युवा पीढ़ी इतना दान न करे.

कई शहरों में पहले से हो रहा ऐसा काम
एक यूजर ने ल‍िखा, लोगों को यह अजीब लग सकता है लेक‍िन बहुत से शहरों में इस तरह का काम पहले से हो रहा है. शहर के अमीर कारोबारी अच्‍छे इलाके वाली अपनी जगह को मंदिर में बदल देते हैं. इतना ही नहीं वहां 'प्रसाद स्टॉल' भी लगा द‍िया जाता है. यहां आप पैसे देकर बिना प्याज और लहसुन वाला भोजन खा सकते हैं. यहां बने रेस्‍टोरेंट शहर के किसी भी अच्छे वेज‍िटेर‍ियन रेस्टोरेंट को टक्कर देते हैं.

(ड‍िस्‍क्‍लेमर: यह आर्ट‍िकल केवल जानकारी के लिए है और रेडिट पर एक यूजर की तरफ से ल‍िखी गई पोस्‍ट पर आधार‍ित है. जी न्‍यूज पोस्ट में क‍िये गए क‍िसी भी दावे की पुष्‍ट‍ि नहीं करता और न ही उनकी सत्‍यता की गारंटी देता है. पाठकों को जी न्‍यूज की तरफ से यही सलाह है क‍ि क‍िसी भी प्रकार का न‍िवेश करने से पहले अपनी समझ का उपयोग करें.) 

About the Author
author img
Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाल...और पढ़ें

TAGS

business idea

Trending news

पंजाब या J&K नहीं, ये राजधानी है...! कैसे रेखा गुप्ता बनीं देश की सबसे टारगेटेड CM?
rekha gupta
पंजाब या J&K नहीं, ये राजधानी है...! कैसे रेखा गुप्ता बनीं देश की सबसे टारगेटेड CM?
'टेलीग्राम पर मैसेज भेजे, फिर शारीरिक संबंध..', ट्रांसजेंडर का कांग्रेस नेता पर आरोप
Kerala
'टेलीग्राम पर मैसेज भेजे, फिर शारीरिक संबंध..', ट्रांसजेंडर का कांग्रेस नेता पर आरोप
EV गाड़ियों के लिए बड़ी राहत, अब मुंबई के इस पुल पर नहीं देना होगा टोल टैक्स
atal setu toll tax free
EV गाड़ियों के लिए बड़ी राहत, अब मुंबई के इस पुल पर नहीं देना होगा टोल टैक्स
आमने सामने थे MP सुरेश गोपी के बेटे M सुरेश और कांग्रेस नेता V कृष्णा, फिर हुआ ऐसा
Road rage
आमने सामने थे MP सुरेश गोपी के बेटे M सुरेश और कांग्रेस नेता V कृष्णा, फिर हुआ ऐसा
स्टोरी-स्क्रीनप्ले तैयार फिर BJP का नया 'बॉस' चुनने में क्यों हो रहा इतना इंतजार?
BJP
स्टोरी-स्क्रीनप्ले तैयार फिर BJP का नया 'बॉस' चुनने में क्यों हो रहा इतना इंतजार?
विक्रम मजीठिया के खिलाफ चार्जशीट दाखिल, 700 करोड़ की बेनामी संपत्ति का खुलासा
Punjab
विक्रम मजीठिया के खिलाफ चार्जशीट दाखिल, 700 करोड़ की बेनामी संपत्ति का खुलासा
शिकारा चलाने वाले मोहसिन ने जीता गोल्ड मैडल, खेलो इंडिया वाटर गेम्स में लहराया परचम
Khelo India Water Sports Festival
शिकारा चलाने वाले मोहसिन ने जीता गोल्ड मैडल, खेलो इंडिया वाटर गेम्स में लहराया परचम
जब उमा भारती ने खुद सुनाया था गोविंदाचार्य के शादी के प्रपोजल का किस्सा, जानिए
Uma Bharti Story
जब उमा भारती ने खुद सुनाया था गोविंदाचार्य के शादी के प्रपोजल का किस्सा, जानिए
बिहार SIR: SC ने की राजनीतिक दलों की खिंचाई , कहा- मतदाताओं की मदद करें
Supreme Court
बिहार SIR: SC ने की राजनीतिक दलों की खिंचाई , कहा- मतदाताओं की मदद करें
फडणवीस ने मिलाया शरद पवार और उद्धव को फोन, इस मुद्दे पर मांगा समर्थन; मिला ये जवाब
Maharashtra news
फडणवीस ने मिलाया शरद पवार और उद्धव को फोन, इस मुद्दे पर मांगा समर्थन; मिला ये जवाब
;