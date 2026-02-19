Strike: फरवरी में एक बार फिर हड़ताल, देशभर में होगा चक्का जाम, बैंक, स्कूल-कॉलेज खुलेंगे या रहेंगे बंद ?

Nationwide Protest: फरवरी में एक बार फिर से हड़ताल होने जा रहा है. बीते 30 दिनों में ये तीसरी बार है, जब देशभर में चक्का जाम का ऐलान किया गया है. भारतीय मजदूर संघ ने 25 फरवरी को देशव्यापी हड़ताल का आह्वान किया है. इस हड़ताल में सेंट्रल ट्रेड यूनियन के देशभर के कर्मचारी, मजदूर शामिल होंगे. लेबर कोड, पेंशन और अपनी लंबे समय ने अपने पेडिंग डिमांड के साथ मजदूर संघ ने इस हड़ताल का ऐलान किया है.

फरवरी में कब है देशव्यापी हड़ताल ?

27 जनवरी, 12 फरवरी के बाद अब 25 फरवरी को फिर से देशव्यापी हड़ताल बुलाई गई है. मजदूरों की भलाई, उनके वेलफेयर, न्यूनतम पेंशन, लेबल कोड में सुधार जैसे तमाम मांगों के साथ इस देशव्यापी हड़ताल को बुलाया गया है. इस दौरान देशभर में चक्का जाम करने की योजना है. जगह-जगह पर विरोध प्रदर्शन, धरना आदि की प्लानिंग है. केंद्र और राज्य सरकारों पर अपनी मांगों को लेकर दवाब बनाने के लिए मजदूर संघ ने इस हड़ताल की योजना तैयार की है.

क्या हैं मजदूर संघ की डिमांड

BMS के जनरल सेक्रेटरी सुरेंद्र कुमार पांडे ने इस बारे में बताया कि फरवरी की 25 तारीख को उन्होंने विरोध दिवस के तौर पर मनाने का फैसला किया है. उन्होंने बताया कि कुछ और सेंट्रल ट्रेड यूनियन इसमें शामिल हो सकते हैं. उनकी मांग न्यूनतम पेंशन में बढ़ोतरी, स्कीम वर्कर्स के लिए योजनाओं में सुधार, लेबर कोड को लेकर विरोध प्रदर्शन आदि शामिल है. इससे पहले के देशव्यापी हड़तालों में भारतीय मजदूर संघ शामिल नहीं हुए थे. उनकी मांग है कि कर्मचारी पेंशन स्कीम 1995 स्कीम के तहत मिलने वाली न्यूनतम पेंशन को 1000 रुपये से बढ़ाकर 7500 रुपये किया जाए. ESIC, EPFO का फायदा अधिक से अधिक कर्मचारियों को मिले.

क्या-क्या रहेगा बंद, क्या खुलेंगे ?

भारतीय मजदूर संघ के इस देशव्यापी हड़ताल के चलते बैंक, स्कूल-कॉलेज, सरकारी दफ्तर बंद रहेंगे या नहीं इसे लेकर फिलहाल कोई आधिकारिक जानकारी नहीं आई है. हालांकि कहा यही जा रहा है कि 25 फरवरी को भारतीय मजदूर संघ के विरोध प्रदर्शन का असर बैंकिंग कामकाजों, स्कूल-कॉलेजो, सरकारी दफ्तरों पर नहीं दिखेगा. हालांकि सड़क पर विरोध प्रदर्शन या मजदूरों के मार्च के चलते जाम जैसी स्थिति रह सकती है, वहीं हड़ताल पर गए मजदूरों के चलते कामकाज प्रभावित रह सकते हैं. इमरजेंसी सर्विसे, अस्पताल, एंबुलेंस आदि सभी खुलें रहेंगे.