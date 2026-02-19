Advertisement
trendingNow13114829
Hindi NewsबिजनेसStrike: फरवरी में एक बार फिर हड़ताल, देशभर में होगा चक्का जाम, बैंक, स्कूल-कॉलेज खुलेंगे या रहेंगे बंद ?

Strike: फरवरी में एक बार फिर हड़ताल, देशभर में होगा चक्का जाम, बैंक, स्कूल-कॉलेज खुलेंगे या रहेंगे बंद ?

  फरवरी में एक बार फिर से हड़ताल होने जा रहा है. बीते 30 दिनों में ये तीसरी बार है, जब देशभर में चक्का जाम का ऐलान किया गया है. भारतीय मजदूर संघ ने 25 फरवरी को देशव्यापी हड़ताल का आह्वान किया है.

Written By  Bavita Jha |Last Updated: Feb 19, 2026, 07:55 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Strike: फरवरी में एक बार फिर हड़ताल, देशभर में होगा चक्का जाम, बैंक, स्कूल-कॉलेज खुलेंगे या रहेंगे बंद ?

Nationwide Protest:  फरवरी में एक बार फिर से हड़ताल होने जा रहा है. बीते 30 दिनों में ये तीसरी बार है, जब देशभर में चक्का जाम का ऐलान किया गया है. भारतीय मजदूर संघ ने 25 फरवरी को देशव्यापी हड़ताल का आह्वान किया है. इस  हड़ताल में सेंट्रल ट्रेड यूनियन के देशभर के कर्मचारी, मजदूर शामिल होंगे.  लेबर कोड, पेंशन और अपनी लंबे समय ने अपने पेडिंग डिमांड के साथ मजदूर संघ ने इस हड़ताल का ऐलान किया है. 

फरवरी में कब है देशव्यापी हड़ताल  ?  

27 जनवरी, 12 फरवरी के बाद अब 25 फरवरी को फिर से देशव्यापी हड़ताल बुलाई गई है. मजदूरों की भलाई, उनके वेलफेयर,  न्यूनतम पेंशन, लेबल कोड में सुधार जैसे तमाम मांगों के साथ इस देशव्यापी हड़ताल को बुलाया गया है.  इस दौरान देशभर में चक्का जाम करने की योजना है. जगह-जगह पर विरोध प्रदर्शन, धरना आदि की प्लानिंग है. केंद्र और राज्य सरकारों पर अपनी मांगों को लेकर दवाब बनाने के लिए मजदूर संघ ने इस हड़ताल की योजना तैयार की है.  

Add Zee News as a Preferred Source

 क्या हैं मजदूर संघ की डिमांड  

 BMS के जनरल सेक्रेटरी सुरेंद्र कुमार पांडे ने इस बारे में बताया कि फरवरी की 25 तारीख को उन्होंने विरोध दिवस के तौर पर मनाने का फैसला किया है.  उन्होंने बताया कि कुछ और सेंट्रल ट्रेड यूनियन इसमें शामिल हो सकते हैं. उनकी मांग न्यूनतम पेंशन में बढ़ोतरी, स्कीम वर्कर्स के लिए योजनाओं में सुधार, लेबर कोड को लेकर विरोध प्रदर्शन आदि शामिल है. इससे पहले के देशव्यापी हड़तालों में भारतीय मजदूर संघ शामिल नहीं हुए थे.  उनकी मांग है कि कर्मचारी पेंशन स्कीम 1995 स्कीम के तहत मिलने वाली न्यूनतम पेंशन को 1000 रुपये से बढ़ाकर 7500 रुपये किया जाए. ESIC, EPFO का फायदा अधिक से अधिक कर्मचारियों को मिले. 

क्या-क्या रहेगा बंद, क्या खुलेंगे ? 

भारतीय मजदूर संघ के इस देशव्यापी हड़ताल के चलते बैंक, स्कूल-कॉलेज, सरकारी दफ्तर बंद रहेंगे या नहीं इसे लेकर फिलहाल कोई आधिकारिक जानकारी नहीं आई है. हालांकि कहा यही जा रहा है कि 25 फरवरी को भारतीय मजदूर संघ के विरोध प्रदर्शन का असर बैंकिंग कामकाजों, स्कूल-कॉलेजो, सरकारी दफ्तरों पर नहीं दिखेगा. हालांकि सड़क पर विरोध प्रदर्शन या मजदूरों के मार्च के चलते जाम जैसी स्थिति रह सकती है, वहीं हड़ताल पर गए मजदूरों के चलते कामकाज प्रभावित रह सकते हैं. इमरजेंसी सर्विसे, अस्पताल, एंबुलेंस आदि सभी खुलें रहेंगे.  

About the Author
author img
Bavita Jha

बवीता झा  
Zee News Hindi ( Digital) में  बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत. बिजनेस जगत की खबरों की पेचीदगियों को सरल भाषा में लिखना और अपने पाठकों से कनेक्ट करने में खास रूचि. ग्लोबल ट्रेड, शेयर बाज...और पढ़ें

TAGS

Bank strike

Trending news

मोदी के इजराइल दौरे से पहले UN में भारत का अलग स्टैंड, फिलिस्तीन के पक्ष में दिल्ली?
un statement
मोदी के इजराइल दौरे से पहले UN में भारत का अलग स्टैंड, फिलिस्तीन के पक्ष में दिल्ली?
बंगाल की वो 'लाल माटी', जहां जीत के करीब पहुंचकर भी हार जाती हैं पार्टियां; जानिए
West Bengal elections 2026
बंगाल की वो 'लाल माटी', जहां जीत के करीब पहुंचकर भी हार जाती हैं पार्टियां; जानिए
'कानून का शासन बना रहे, इसलिए SC का दखल जरूरी', ED ने SC में दिया ममता को जवाब
Mamata Banerjee
'कानून का शासन बना रहे, इसलिए SC का दखल जरूरी', ED ने SC में दिया ममता को जवाब
रमजान से पहले पिछड़े मुसलमानों के लिए महाराष्ट्र सरकार ने क्यों खत्म किया आरक्षण?
reservation
रमजान से पहले पिछड़े मुसलमानों के लिए महाराष्ट्र सरकार ने क्यों खत्म किया आरक्षण?
2010 में लोन फ्रॉड, अब चीनी रोबॉट पर बोला झूठ; विवादों से पुराना है गलगोटिया का नाता
DNA
2010 में लोन फ्रॉड, अब चीनी रोबॉट पर बोला झूठ; विवादों से पुराना है गलगोटिया का नाता
नौजवानों को कैसे जुर्म की भट्टी में झोंकता है बिश्नोई गैंग, एक चूक से हुआ खुलासा
DNA
नौजवानों को कैसे जुर्म की भट्टी में झोंकता है बिश्नोई गैंग, एक चूक से हुआ खुलासा
'गलगोटिया में प्रोफेसर बन जाओ...,' TMC का अश्विनी वैष्णव पर निशाना, मांगा इस्तीफा
India AI Impact
'गलगोटिया में प्रोफेसर बन जाओ...,' TMC का अश्विनी वैष्णव पर निशाना, मांगा इस्तीफा
पहले आए साथ, क्या फिर बढ़ गई ठाकरे ब्रदर्स में दरार? शिंदे से मिले राज; बढ़ी हलचल
Maharashtra politics
पहले आए साथ, क्या फिर बढ़ गई ठाकरे ब्रदर्स में दरार? शिंदे से मिले राज; बढ़ी हलचल
हाथों से बनाया दिल, दिखा दोस्ती का दम...मैक्रों ने पीएम मोदी के साथ शेयर की AI फोटो
India AI Impact
हाथों से बनाया दिल, दिखा दोस्ती का दम...मैक्रों ने पीएम मोदी के साथ शेयर की AI फोटो
रावी नदी से कितना पानी PAK जाता है? भारत ने बंद कर दी टंकी तो कितना होगा नुकसान
Shahpur Kandi Dam
रावी नदी से कितना पानी PAK जाता है? भारत ने बंद कर दी टंकी तो कितना होगा नुकसान