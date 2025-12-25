मुंबई के लिए 4 स्पेशल ट्रेनें, नाइट शिफ्ट में करेंगी काम, नोट कर लीजिए डिटेल, टाइमिंग

Advertisement
भारत में ट्रेनें यातायात का सबसे बड़ा जरिया है. देश की सबसे बड़ी आबादी सफर के लिए ट्रेनों पर निर्भर है. ऐसे में ट्रेनों में भीड़ भाड़, टिकटों की किल्लत आम बात है. ट्रेनों में यात्रियों की सहूलियत और भीड़ को कंट्रोल करने के लिए रेलवे की ओर से स्पेशल ट्रेनों का ऐलान किया जाता रहा है.

Written By  Bavita Jha |Last Updated: Dec 25, 2025, 03:18 PM IST
Indian Railway: भारत में ट्रेनें यातायात का सबसे बड़ा जरिया है. देश की सबसे बड़ी आबादी सफर के लिए ट्रेनों पर निर्भर है. ऐसे में ट्रेनों में भीड़ भाड़, टिकटों की किल्लत आम बात है. ट्रेनों में यात्रियों की सहूलियत और भीड़ को कंट्रोल करने के लिए रेलवे की ओर से स्पेशल ट्रेनों का ऐलान किया जाता रहा है. अब रेलवे ने मुंबई के लिए 4 नई स्पेशल ट्रेनें शुरू की हैं. ये ट्रेनें तब और भी खास हो जाती है, जब वो आपके लिए रोजाना की लाइफ लाइन हो. मुंबई की लोकल ट्रेनें वहां की लाइफलाइन है, जिससे लाखों लोग रोज सफर करते हैं.  

मुंबई के लिए स्पेशल ट्रेन   

सेंट्रल रेलवे ने यात्रियों की भीड़ और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए मुख्य लाइन और हार्बर लाइन पर कुल 4 विशेष उपनगरीय ट्रेनें चलाने का ऐलान किया है. ये ट्रेनें आधी रात के बाद सुबह तक यात्रियों को सुरक्षित घर पहुंचाने में मदद करेंगी.  सेंट्रल रेलवे के अनुसार, मुख्य लाइन पर पहली विशेष ट्रेन 31 दिसंबर 2025 से 1 जनवरी 2026 की आधी रात 1:30 बजे छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस (सीएसएमटी) से रवाना होगी और 3:00 बजे कल्याण पहुंचेगी. दूसरी विशेष ट्रेन 1:30 बजे कल्याण से शुरू होकर 3:00 बजे सीएसएमटी पहुंचेगी.  

ट्रेनों की टाइमिंग 

हार्बर लाइन पर पहली विशेष ट्रेन 1:30 बजे सीएसएमटी से रवाना होकर 2:50 बजे पनवेल पहुंचेगी. दूसरी विशेष ट्रेन 1:30 बजे पनवेल से शुरू होकर 2:50 बजे सीएसएमटी पहुंचेगी. ये ट्रेनें सभी स्टेशनों पर रुकेंगी, ताकि ज्यादा से ज्यादा यात्री इसका लाभ उठा सकें. नए साल की पूर्व संध्या पर मुंबई में पार्टियां, समुद्र किनारे उत्सव और आतिशबाजी के कारण उपनगरीय ट्रेनों में भारी भीड़ रहती है. कई लोग देर रात तक बाहर रहते हैं और घर लौटने के लिए सुरक्षित विकल्प तलाशते हैं. सेंट्रल रेलवे की स्पेशल ट्रेनें इसी जरूरत को पूरा करने के लिए चलाई जा रही हैं.  

रेलवे अधिकारियों ने यात्रियों से अनुरोध किया है कि वे इन सेवाओं का अधिकतम उपयोग करें, समय पर प्लेटफॉर्म पर पहुंचें, भीड़भाड़ में सावधानी बरतें और सुरक्षित यात्रा करें.सीएसएमटी स्टेशन पर आधी रात को ट्रेनों के हॉर्न बजाने की पुरानी परंपरा भी जारी रहेगी, जो नए साल का स्वागत करती है. सेंट्रल रेलवे ने यह कदम यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा के लिए उठाया है. मुंबई के लोगों को नए साल की पूर्व संध्या पर यह खास तोहफा मिलेगा.आईएएनएस

Bavita Jha

बवीता झा  
indian railway

