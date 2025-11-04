Advertisement
ये हैं भारत के 4 सबसे अमीर शेफ? पहले नंबर वाले हैं फेमस रेस्टोरेंट चैन Yellow Chilli के फाउंडर

Indian Richest Chef: भारत में कई ऐसे शेफ हैं, जिन्होंने दुनिया में अपना अलग नाम बनाया है. ये लोग अपनी हुनर और मेहनत से करोड़ों की संपत्ति भी कमाई है. इस खबर में हम आपको भारत के 4 सबसे अमीर शेफ का नाम बताएंगे.

 

Written By  Reetika Singh|Last Updated: Nov 04, 2025, 04:16 PM IST
Richest Chef of India: साइंटिस्ट इंजीनियर के अलावा भारत में कई ऐसे शेफ हैं, जिन्होंने दुनिया भर में भारत को अपनी अलग पहचान दिलाई है. इन लोगों ने अपनी हुनर और मेहनत से दुनिया भर में पहचान बनाने के साथ-साथ करोड़ों की संपत्ति भी कमाई है. ऐसे में इस खबर में हम भारत के चार सबसे अमीर शेफ के बारे में बताएंगे, जिन्होंने अपनी कुकिंग से दुनिया में इतिहास रचा है. 

 

संजीव कपूर
कुकिंग की दुनिया में संजीव कपूर ने अपने अलग नाम बनाया है. आपको बता दें, वे भारत के सबसे अमीर शेफ हैं. उन्हें भारतीय कुकिंग जगत का 'मास्टर शेफ' कहा जाता है. उनका कुकिंग शो 'खाना खजाना' लगभग दो दशकों से टीवी पर छाया और एशिया का सबसे लंबे समय तक चलने वाला कुकिंग शो बना. आपको बता दें, उन्होंने 150 से ज्यादा बेस्टसेलिंग कुकबुक्स लिखी हैं और सफल रेस्टोरेंट चैन जैसे 'येलो चिली' की स्थापना भी की. आपको बता दें, आज के समय में उनकी कुल संपत्ति लगभग ₹1165 करोड़ है. 

विकास खन्ना
अमृतसर के विकास खन्ना ने भी कुकिंग की दुनिया में अपना नाम बनाया है. वे सिर्फ शेफ नहीं, बल्कि लेखक, फिल्ममेकर और समाजसेवी भी हैं. हालांकि उन्हें ग्लोबल पहचान न्यूयॉर्क स्थित उनके मिशेलिन-स्टार रेस्टोरेंट 'Junoon' ने दिलाई. इसके अलावा उन्होंने 'द लास्ट कलर' नाम की एक फिल्म भी डायरेक्ट की, जिसे ग्लोबल लेवल पर सराहा गया. आपको बता दें, उनकी नेटवर्थ लगभग ₹84 से ₹127 करोड़ के बीच मानी जाती है. 

 

कुणाल कपूर
शेफ कपूर भी भारत के सबसे ज्यादा कमीर शेफ में से एक हैं. उनकी शुरुआत बेहद साधारण रही, लेकिन उन्होंने भारतीय टेलीविजन पर अपनी अलग पहचान बनाई है. उन्होंने मास्टरशेफ इंडिया के जज के रूप में लाखों दर्शकों को कुकिंग के प्रति प्रेरित किया है. उनकी कुकिंग में खासियत ये है कि वे भारतीय व्यंजनों में मॉर्डन ट्विस्ट डाल देते हैं. सोशल मीडिया पर मौजूद जानकारी के अनुसार उनकी कुल संपत्ति लगभग ₹8.71 करोड़ से ₹43.57 करोड़ के बीच है.

 

रणवीर बरार
रणवीर बरार भी देश के सबसे फेमस शेफ में से एक बन गए हैं. उन्होंने टीवी और डिजिटल प्लेट. फॉर्म के जरिए खूब नाम कमाया है. वे कई फेसम फूड शो और सेलिब्रिटी मास्टरशेफ के जज भी रह चुके हैं. आपको बता दें, उनकी कुल संपत्ति ₹41 करोड़ के करीब है.

 

