/इथेनॉल ब्लेंडिंग को मिला समर्थन, GEMA बोला- इंजन खराब होने की आशंकाएं महज मिथक, 4 साल के रिसर्च पर भरोसा

इथेनॉल ब्लेंडिंग से ईंधन दक्षता यानी माइलेज में कमी की चिंताओं पर भी जैन ने प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा कि नीति आयोग ने अनुमान लगाया था कि इथेनॉल मिश्रण से माइलेज में दो से चार प्रतिशत तक कमी आ सकती है. हालांकि, उन्होंने कहा कि ट्रैफिक जाम, ड्राइविंग आदतें और वाहन की समय पर सर्विसिंग जैसे कई अन्य कारण भी माइलेज को प्रभावित करते हैं. उन्होंने कहा, 'हम केवल दो से चार प्रतिशत की कमी को ही क्यों गिन रहे हैं? लाल बत्ती, ट्रैफिक जाम, ड्राइविंग आदतें और सर्विस में देरी भी माइलेज कम करती है. अगर दो से चार प्रतिशत की कमी होती भी है, तो मैं देश को बचा रहा हूं, विदेशी मुद्रा बचा रहा हूं, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत कर रहा हूं और उत्सर्जन कम कर रहा हूं.'