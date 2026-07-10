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इथेनॉल ब्लेंडिंग को मिला समर्थन, GEMA बोला- इंजन खराब होने की आशंकाएं महज मिथक, 4 साल के रिसर्च पर भरोसा

GEMA अध्यक्ष चंद्र कुमार जैन ने कहा, 'तकनीकी सबूतों से साबित नहीं होती इंजन खराब होने की बात. सरकार ने विशेषज्ञों की सलाह और परीक्षण के बाद लिया फैसला.'

Written ByGaurav Singh
Published: Jul 10, 2026, 08:12 PM IST|Updated: Jul 10, 2026, 08:12 PM IST
इथेनॉल ब्लेंडिंग को मिला समर्थन, GEMA बोला- इंजन खराब होने की आशंकाएं महज मिथक, 4 साल के रिसर्च पर भरोसा
Image Credit: Social media/XSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Gaurav Singh

Gaurav Singh

जी न्यूज में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं.  देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों और घटनाओं को कवर कर चुके हैं  पढ़ाई-लिखाई की बात करें तो UPTU से इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन किया है. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले गौरव ने अपने करियर की शुरुआत डिजिटल मीडिया से की और पिछले 6 वर्षों से लगातार इस क्षेत्र में सक्रिय हैं. आप गौरव सिंह से Gaurav.Singh@India.Com पर ईमेल के जरिए सीधे जुड़ सकते हैं.

 

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