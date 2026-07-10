/इथेनॉल ब्लेंडिंग को मिला समर्थन, GEMA बोला- इंजन खराब होने की आशंकाएं महज मिथक, 4 साल के रिसर्च पर भरोसा

Ethanol Blended Petrol : इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल से वाहनों के इंजन खराब होने की आशंकाएं महज मिथक हैं और इनके समर्थन में कोई तकनीकी प्रमाण नहीं है. ये बात ग्रेन इथेनॉल मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन (GEMA) के अध्यक्ष चंद्र कुमार जैन ने कही है. उन्होंने कहा कि सरकार की इथेनॉल ब्लेंडिंग नीति को लागू करने से पहले चार साल तक रिसर्च, अध्ययन और परीक्षण किए गए थे.
जैन ने कहा कि लोगों को इथेनॉल मिश्रित ईंधन को लेकर फैली गलत धारणाओं पर विश्वास नहीं करना चाहिए. उन्होंने कहा कि सरकार ने विशेषज्ञों से सलाह और कई अध्ययनों के बाद ही इस नीति को लागू किया है.
चंद्र कुमार जैन ने कहा, 'सरकार मूर्ख नहीं है. सरकार बहुत समझदार है. उन्होंने चार साल तक अध्ययन किया. उसके बाद इसे लागू किया गया. सभी विशेषज्ञ इसमें शामिल थे. अध्ययन, रिसर्च और प्रयोगों के बाद ही इसे लागू किया गया.' उन्होंने कहा कि इथेनॉल मिश्रित ईंधन से इंजन खराब नहीं होता और इथेनॉल प्लांट में चल रहे वाहनों का उदाहरण देते हुए उन्होंने अपनी बात रखी.
जैन ने कहा, 'मैं केवल एक संदेश देना चाहता हूं. आपकी कार तीन साल पुरानी हो, पांच साल पुरानी हो या सात साल पुरानी. बताइए, क्या पेट्रोल टैंक से लेकर इंजन तक कोई खराबी आई है? शॉक एब्जॉर्बर खराब हो सकता है या अलाइनमेंट की समस्या हो सकती है, लेकिन इंजन में कोई समस्या नहीं आती. मेरे प्लांट में 10 साल पुरानी कारें भी बिना किसी इंजन खराबी के चल रही हैं.'
इथेनॉल ब्लेंडिंग से ईंधन दक्षता यानी माइलेज में कमी की चिंताओं पर भी जैन ने प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा कि नीति आयोग ने अनुमान लगाया था कि इथेनॉल मिश्रण से माइलेज में दो से चार प्रतिशत तक कमी आ सकती है. हालांकि, उन्होंने कहा कि ट्रैफिक जाम, ड्राइविंग आदतें और वाहन की समय पर सर्विसिंग जैसे कई अन्य कारण भी माइलेज को प्रभावित करते हैं. उन्होंने कहा, 'हम केवल दो से चार प्रतिशत की कमी को ही क्यों गिन रहे हैं? लाल बत्ती, ट्रैफिक जाम, ड्राइविंग आदतें और सर्विस में देरी भी माइलेज कम करती है. अगर दो से चार प्रतिशत की कमी होती भी है, तो मैं देश को बचा रहा हूं, विदेशी मुद्रा बचा रहा हूं, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत कर रहा हूं और उत्सर्जन कम कर रहा हूं.'
जैन ने ये बातें इथेनॉल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव के दौरान कहीं. इस कार्यक्रम में इथेनॉल निर्माता, टेक्नोलॉजी पार्टनर और सप्लाई चेन से जुड़े हितधारक शामिल हुए थे. कॉन्क्लेव में इथेनॉल प्लांट की दक्षता बढ़ाने के तरीकों पर चर्चा की गई. उन्होंने कहा कि भारत का ग्रेन इथेनॉल उद्योग अभी केवल तीन से चार साल पुराना है और अब यह अपने विकास के दूसरे चरण में प्रवेश कर चुका है. जैन ने कहा, 'पहला चरण प्लांट स्थापित करने का था. दूसरा चरण दक्षता बढ़ाने का है, जिसमें पानी की खपत कम करना, बिजली की खपत घटाना और प्रोसेसिंग में सुधार करना शामिल है.'
जैन के मुताबिक, भारत ने मौजूदा मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त इथेनॉल उत्पादन क्षमता विकसित कर ली है. उन्होंने कहा, 'देश में इथेनॉल उत्पादन क्षमता 1,800 करोड़ लीटर तक स्थापित हो चुकी है, जबकि मौजूदा खपत करीब 1,200 करोड़ लीटर है. क्षमता जरूरत से अधिक है और हमारे पास इसे सपोर्ट करने के लिए पर्याप्त फीडस्टॉक भी उपलब्ध है.' उन्होंने कहा कि अब भारत को ब्राजील और अमेरिका जैसे प्रमुख इथेनॉल उत्पादक देशों की तरह प्लांट की दक्षता में सुधार करने की जरूरत है.
अधिक इथेनॉल मिश्रण वाले ईंधन के भविष्य पर बात करते हुए जैन ने कहा कि E85 फ्यूल को अगले कुछ वर्षों में धीरे-धीरे लागू किया जाएगा. इसके लिए फ्लेक्स-फ्यूल वाहनों और ईंधन वितरण ढांचे का विस्तार जरूरी होगा. उन्होंने कहा, 'ब्राजील की तरह भविष्य में पेट्रोल पंपों पर दो नोजल होंगे. एक नोजल बेस फ्यूल देगा और दूसरा E85 उपलब्ध कराएगा. लेकिन, यह प्रक्रिया धीरे-धीरे अगले दो, तीन या चार वर्षों में होगी. जब वाहन, वितरण ढांचा और उत्पादन क्षमता विकसित होगी.'
जैन ने बताया कि वर्तमान में E85 फ्यूल करीब 80 रुपये प्रति लीटर की कीमत पर उपलब्ध है, जबकि E20 फ्यूल लगभग 100 रुपये प्रति लीटर में मिलता है. उन्होंने कहा कि समय के साथ उत्पादन क्षमता और दक्षता बढ़ने पर इथेनॉल की कीमतों में और कमी आने की उम्मीद है, जिससे अधिक इथेनॉल मिश्रण वाले ईंधन ज्यादा किफायती बनेंगे.