40% ग्रेजुएट्स बेरोजगार; सिर्फ 7% को एक साल में मिली पक्की नौकरी, इस रिपोर्ट में हुआ बड़ा खुलासा

State of Working India : भारत में 20 से 29 वर्ष के लगभग 6.3 करोड़ ग्रेजुएट्स में से करीब 1.1 करोड़ बेरोजगार हैं. ये जानकारी अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी की ‘स्टेट ऑफ वर्किंग इंडिया’ रिपोर्ट में सामने आई है. रिपोर्ट बताती है कि ग्रेजुएशन के बाद एक साल के भीतर बहुत कम लोगों को ही पक्की सैलरी वाली नौकरी मिल पाती है. रिपोर्ट के मुताबिक, 7% ग्रेजुएट्स को ही नियमित वेतन वाली नौकरी मिलती है. वहीं, 15 से 25 वर्ष के युवाओं में बेरोजगारी दर लगभग 40% और 25 से 29 वर्ष के युवाओं में करीब 20% है.

भारत ने शिक्षा के क्षेत्र में काफी प्रगति की

रिपोर्ट में कहा गया है कि हाल के वर्षों में ग्रेजुएट्स की संख्या तेजी से बढ़ी है. इसकी वजह से बेरोजगारी की समस्या और गंभीर हो गई है. पिछले कुछ दशकों में युवाओं की आबादी बढ़ी है और उच्च शिक्षा में दाखिले भी बढ़े हैं. यही वजह है कि ग्रेजुएट्स की कुल संख्या में भी जबरदस्त ग्रोथ हुई है. 2023 तक, 20 से 29 वर्ष के 6.3 करोड़ ग्रेजुएट्स में से 1.1 करोड़ बेरोजगार थे. हालांकि, आजादी के बाद भारत ने शिक्षा के क्षेत्र में काफी प्रगति की है और पहले की कई कमियों को दूर किया है.

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युवा ग्रेजुएट्स की बेरोजगारी दर अधिक है

रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि उच्च शिक्षा में नामांकन दर देश के विकास स्तर के मुताबिक है. साथ ही लिंग और जाति के आधार पर शिक्षा तक पहुंच में आने वाली रुकावटें कुछ हद तक कम हुई हैं. हालांकि, अभी भी सुधार की आवश्यकता है. इसके बावजूद, इन युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने में अपेक्षित सफलता नहीं मिल पाई है. रिपोर्ट के अनुसार, युवा ग्रेजुएट्स के लिए बेरोजगारी दर लगातार अधिक बनी हुई है. स्कूल से कामकाजी जीवन में प्रवेश का सफर अनिश्चित है और कई लोगों के लिए ये स्थिर और अच्छी आय वाली नौकरी में नहीं बदल पाता है.

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रिपोर्ट में ये भी उल्लेख है कि शिक्षा में युवा पुरुषों की भागीदारी 2017 में 38% से घटकर 2024 के अंत तक 34% रह गई. पढ़ाई छोड़ने का सबसे बड़ा कारण परिवार की आय में योगदान देने की आवश्यकता बताया गया है. 2017 में 58% युवाओं ने इसे कारण बताया था. वो 2023 तक बढ़कर 72% हो गया.

हर साल लगभग 50 लाख नए ग्रेजुएट्स तैयार हुए

2004-05 से 2023 के बीच हर साल लगभग 50 लाख नए ग्रेजुएट्स तैयार हुए. लेकिन केवल लगभग 28 लाख लोगों को ही रोजगार मिल पाया है. इनमें से भी बहुत कम लोगों को नियमित वेतन वाली जॉब मिलीं, जिससे बेरोजगारी बढ़ी और आय में ग्रोथ की गति धीमी रही है. रिपोर्ट के मुताबिक, ग्रेजुएट्स की कमाई आमतौर पर गैर-ग्रेजुएट्स से अधिक होती है. नौकरी की शुरुआत में उनका वेतन लगभग दोगुना होता है और समय के साथ यह अंतर और बढ़ता है.

हालांकि, हाल के वर्षों में पुरुष ग्रेजुएट्स के वेतन में ग्रोथ की गति धीमी हुई है और उनकी आय में मिलने वाला अतिरिक्त फायदा स्थिर हो गया है. दूसरी ओर, ग्रेजुएट्स की आय में लैंगिक अंतर कम हुआ है, जो ये दर्शाता है कि युवा महिलाओं के लिए लेबर मार्केट के परिणाम पहले से बेहतर हुए हैं.