400+ चैनल्स की चोरी, अवैध सेट-टॉप बॉक्स... PPE कंपनी के नाम पर चल रहा था करोड़ों का IPTV स्कैम! फरीदाबाद से हुआ बड़ा खुलासा

आज के डिजिटल दौर में जहां हर कंटेंट का अपना कॉपीराइट और मूल्य है, वहीं कुछ लोग सस्ते मनोरंजन की आड़ में करोड़ों का गैरकानूनी कारोबार खड़ा कर रहे हैं. फरीदाबाद पुलिस ने हाल ही में एक ऐसा ही सनसनीखेज खुलासा किया है, जिसने न सिर्फ मनोरंजन इंडस्ट्री, बल्कि सुरक्षा एजेंसियों को भी चौका दिया है. PPE (पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट) बनाने वाली एक कंपनी के नाम पर 400 से ज्यादा इंडियन और इंटरनेशनल टीवी चैनलों की चोरी कर दुनिया भर में स्ट्रीम किया जा रहा था. चौंकाने वाली बात यह है कि इस गैरकानूनी धंधे का मुख्य अड्डा कंपनी का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट और सेल्स ऑफिस ही था.

यह खुलासा YuppTV की शिकायत के बाद हुआ, जिसमें बताया गया कि Rhysley Pvt Ltd और उसके मालिक हरप्रीत रंधावा Boss IPTV समेत कई पायरेटेड नेटवर्क्स को ऑपरेट कर रहे हैं. पुलिस ने छापेमारी में अवैध सेट-टॉप बॉक्स, ईमेल रिकॉर्ड और बैकएंड ऑपरेशन से जुड़े अहम सबूत जब्त किए हैं. अब तक छह आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है, जबकि जांच जारी है.

पीपीई कंपनी से आईपीटीवी तक का खेल

राइसली प्राइवेट लिमिटेड का रजिस्ट्रेशन पीपीई मैन्युफैक्चरिंग के लिए था, लेकिन पुलिस जांच में सामने आया कि कंपनी के ही दफ्तर से बॉस आईपीटीवी का पूरा गैरकानूनी नेटवर्क चल रहा था. यह नेटवर्क न केवल स्टार, सोनी, जी, कलर्स और सन टीवी जैसे प्रीमियम भारतीय चैनलों को हाईजैक कर रहा था, बल्कि नेटफ्लिक्स, अमेजन प्राइम वीडियो, एचबीओ और एनबीसी जैसे इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स का भी कंटेंट चोरी कर स्ट्रीम करता था. यहां तक कि आईपीएल और फीफा वर्ल्ड कप जैसे बड़े स्पोर्ट्स इवेंट भी बिना अनुमति के दिखाए जा रहे थे.

यह भी पढ़ें- Pirated IPTV: सस्‍ता एंटरटेनमेंट, मेनस्‍ट्रीम TV के लिए बड़ा खतरा, टेरर फंडिंग का भी है चक्‍कर!

एक नेटवर्क, कई पायरेटेड ब्रांड्स

जांच में यह भी सामने आया कि बॉस आईपीटीवी, टशन आईपीटीवी, वोइस आईपीटीवी, पंजाबी आईपीटीवी, ब्रैम्पटन आईपीटीवी और गुरु आईपीटीवी एक ही होस्टिंग, सीडीएन और चैट सिस्टम का इस्तेमाल कर रहे थे. इन सभी का रजिस्ट्रेशन हरप्रीत रंधावा के नाम पर था.

सस्ते मनोरंजन का खतरनाक सच

पुलिस और जांच एजेंसियों का कहना है कि पायरेटेड कंटेंट से होने वाली कमाई का इस्तेमाल कई बार अपराध और आतंकी एक्टिविटी में होता है. यानी जो लोग सस्ते में पायरेटेड कंटेंट देखते हैं, वे अनजाने में ही देशविरोधी ताकतों को मदद कर रहे होते हैं.

बड़ा नेटवर्क, बड़ा खतरा

इंटरनेशनल स्तर पर आईपीटीवी पायरेसी एक गंभीर अपराध माना जाता है. फरीदाबाद पुलिस की यह कार्रवाई न केवल भारत में, बल्कि ग्लोबल एंटी-पायरेसी नेटवर्क के लिए भी एक अहम सफलता है. आने वाले दिनों में इस नेटवर्क से जुड़े और बड़े नाम सामने आ सकते हैं.