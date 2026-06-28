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अब तक 44, होर्मुज में बमों की बौछार को चीरकर ताबड़तोड़ निकले भारतीय जहाज, 15 कतार में, तेल-LPG, खाद...क्या-क्या लेकर आ रहे कार्गो ?

Indian Oil and LPG Tanker: होर्मुज में फिर से अमेरिका-ईरान के बीच टकरार शुरू हो गया है, मिसाइलों और ड्रोन हमलों के बीच से अब तक 44 टैंकरों ने इस खतरनाक रास्ते को पार कर लिया है.

Written ByBavita Jha
Published: Jun 28, 2026, 11:26 AM IST|Updated: Jun 28, 2026, 11:40 AM IST
अब तक 44, होर्मुज में बमों की बौछार को चीरकर ताबड़तोड़ निकले भारतीय जहाज, 15 कतार में, तेल-LPG, खाद...क्या-क्या लेकर आ रहे कार्गो ?
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Bavita Jha

Bavita Jha

बवीता झा एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, जिन्हें डिजिटल और टीवी न्यूज़ मीडिया में 16 वर्षों से अधिक का अनुभव है. वर्तमान में वे Zee News Hindi (Digital) में बतौर चीफ सब-एडिटर कार्यरत हैं. व्यापार जगत की जटिलताओं और आर्थिक आंकड़ों को आम पाठकों के लिए सरल भाषा में डिकोड करना उनका मजबूत पक्ष है.  
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