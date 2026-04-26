444 दिन की स्पेशल FD; कौन सा बैंक दे रहा है सबसे ज्यादा रिटर्न, जानिए कैसे करें निवेश?

FD by Top Indian Banks in April 2026 : अगर आप कम समय के लिए सुरक्षित निवेश कर बेहतर रिटर्न चाहते हैं, तो 444 दिन की स्पेशल फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) स्कीम आपके लिए शानदार विकल्प हो सकती है. देश के कई बड़े सरकारी बैंक अप्रैल 2026 में 444 दिन की FD पर आकर्षक ब्याज दरें दे रहे हैं. खास बात ये है कि सामान्य ग्राहकों के साथ-साथ सीनियर और सुपर सीनियर सिटीजन को ज्यादा ब्याज का फायदा मिल रहा है. कुछ बैंक इस स्कीम पर 7.35% तक ब्याज दे रहे हैं.

क्या है 444 दिन की FD की खासियत?

444 दिन की FD एक शॉर्ट टू मीडियम टर्म डिपॉजिट स्कीम है. इसमें निवेशक कम समय के लिए पैसा लॉक कर अच्छा रिटर्न पा सकते हैं. ये अवधि पारंपरिक लंबी अवधि की FD से कम है. लेकिन ब्याज दरें कई मामलों में ज्यादा मिल रही हैं. 2026 में कई सरकारी बैंक सामान्य ग्राहकों को 6.45% से 6.60% तक ब्याज दे रहे हैं, जबकि सीनियर सिटीजन को 0.50% अतिरिक्त ब्याज मिल रहा है.

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किस बैंक में कितना ब्याज मिल रहा है?

स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI)- SBI की 444 दिन की FD स्कीम अमृत वृष्टि स्कीम नाम से चल रही है.

सामान्य नागरिक: 6.45%

सीनियर सिटीजन: 6.95%

बैंक ऑफ बड़ौदा –'स्क्वायर ड्राइव डिपाजिट स्कीम'

बैंक ऑफ बड़ौदा की 444 दिन की FD स्कीम 'स्क्वायर ड्राइव डिपाजिट स्कीम' है. ये दरें 5 जनवरी 2026 से लागू हैं.

सामान्य नागरिक: 6.45%

सीनियर सिटीजन: 6.95%

सुपर सीनियर सिटीजन: 7.05%

इंडियन बैंक- Ind सिक्योर स्कीम

इंडियन बैंक अपनी 444 दिन की स्पेशल FD Ind सिक्योर स्कीम नाम से चला रहा है. ये दरें 3 मार्च 2026 से लागू हैं.

सामान्य नागरिक: 6.60%

सीनियर सिटीजन: 7.10%

सुपर सीनियर सिटीजन: 7.35%

कैनरा बैंक- 444 डे स्पेशल FD

कैनरा बैंक की यह स्कीम 17 मार्च 2026 से लागू है.

सामान्य नागरिक: 6.50%

सीनियर सिटीजन: 7.00%

निवेशकों के लिए क्यों फायदेमंद है ये FD?

कम अवधि में बेहतर ब्याज दर

सुरक्षित और गारंटीड रिटर्न

सीनियर सिटीजन को अतिरिक्त फायदा

सरकारी बैंकों की भरोसेमंद स्कीम

किसे करना चाहिए निवेश?

अगर आप शेयर बाजार के जोखिम से बचते हुए तय रिटर्न चाहते हैं और 1 साल से थोड़ा ज्यादा समय के लिए पैसा निवेश करना चाहते हैं, तो 444 दिन की FD आपके लिए अच्छा ऑप्शन हो सकती है. खासकर रिटायर्ड लोगों और सीनियर सिटीजन के लिए यह स्कीम काफी आकर्षक साबित हो सकती है.