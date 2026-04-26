Advertisement
trendingNow13193946
Hindi Newsबिजनेस444 दिन की स्पेशल FD; कौन सा बैंक दे रहा है सबसे ज्यादा रिटर्न, जानिए कैसे करें निवेश?

444 दिन की स्पेशल FD; कौन सा बैंक दे रहा है सबसे ज्यादा रिटर्न, जानिए कैसे करें निवेश?

444 दिन की FD एक शॉर्ट टू मीडियम टर्म डिपॉजिट स्कीम है. इसमें निवेशक कम समय के लिए पैसा लॉक कर अच्छा रिटर्न पा सकते हैं. ये अवधि पारंपरिक लंबी अवधि की FD से कम है. लेकिन ब्याज दरें कई मामलों में ज्यादा मिल रही हैं. 

Written By  Gaurav Singh|Last Updated: Apr 26, 2026, 07:24 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

444 दिन की स्पेशल FD; कौन सा बैंक दे रहा है सबसे ज्यादा रिटर्न, जानिए कैसे करें निवेश?

FD by Top Indian Banks in April 2026 : अगर आप कम समय के लिए सुरक्षित निवेश कर बेहतर रिटर्न चाहते हैं, तो 444 दिन की स्पेशल फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) स्कीम आपके लिए शानदार विकल्प हो सकती है. देश के कई बड़े सरकारी बैंक अप्रैल 2026 में 444 दिन की FD पर आकर्षक ब्याज दरें दे रहे हैं. खास बात ये है कि सामान्य ग्राहकों के साथ-साथ सीनियर और सुपर सीनियर सिटीजन को ज्यादा ब्याज का फायदा मिल रहा है. कुछ बैंक इस स्कीम पर 7.35% तक ब्याज दे रहे हैं.

क्या है 444 दिन की FD की खासियत?

444 दिन की FD एक शॉर्ट टू मीडियम टर्म डिपॉजिट स्कीम है. इसमें निवेशक कम समय के लिए पैसा लॉक कर अच्छा रिटर्न पा सकते हैं. ये अवधि पारंपरिक लंबी अवधि की FD से कम है. लेकिन ब्याज दरें कई मामलों में ज्यादा मिल रही हैं. 2026 में कई सरकारी बैंक सामान्य ग्राहकों को 6.45% से 6.60% तक ब्याज दे रहे हैं, जबकि सीनियर सिटीजन को 0.50% अतिरिक्त ब्याज मिल रहा है.

Add Zee News as a Preferred Source

किस बैंक में कितना ब्याज मिल रहा है?

स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI)-  SBI की 444 दिन की FD स्कीम अमृत वृष्टि स्कीम नाम से चल रही है.

  • सामान्य नागरिक: 6.45%

  • सीनियर सिटीजन: 6.95%

बैंक ऑफ बड़ौदा  –'स्क्वायर ड्राइव डिपाजिट स्कीम'

बैंक ऑफ बड़ौदा की 444 दिन की FD स्कीम 'स्क्वायर ड्राइव डिपाजिट स्कीम' है. ये दरें 5 जनवरी 2026 से लागू हैं.

  • सामान्य नागरिक: 6.45%

  • सीनियर सिटीजन: 6.95%

  • सुपर सीनियर सिटीजन: 7.05%

इंडियन बैंक- Ind सिक्योर स्कीम

इंडियन बैंक अपनी 444 दिन की स्पेशल FD Ind सिक्योर स्कीम नाम से चला रहा है. ये दरें 3 मार्च 2026 से लागू हैं.

  • सामान्य नागरिक: 6.60%

  • सीनियर सिटीजन: 7.10%

  • सुपर सीनियर सिटीजन: 7.35%

कैनरा बैंक- 444 डे स्पेशल FD

कैनरा बैंक की यह स्कीम 17 मार्च 2026 से लागू है.

  • सामान्य नागरिक: 6.50%

  • सीनियर सिटीजन: 7.00%

निवेशकों के लिए क्यों फायदेमंद है ये FD?

  • कम अवधि में बेहतर ब्याज दर

  • सुरक्षित और गारंटीड रिटर्न

  • सीनियर सिटीजन को अतिरिक्त फायदा

  • सरकारी बैंकों की भरोसेमंद स्कीम

किसे करना चाहिए निवेश?

अगर आप शेयर बाजार के जोखिम से बचते हुए तय रिटर्न चाहते हैं और 1 साल से थोड़ा ज्यादा समय के लिए पैसा निवेश करना चाहते हैं, तो 444 दिन की FD आपके लिए अच्छा ऑप्शन हो सकती है. खासकर रिटायर्ड लोगों और सीनियर सिटीजन के लिए यह स्कीम काफी आकर्षक साबित हो सकती है.

About the Author
author img
Gaurav Singh

जी न्यूज में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं.  देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों और घटनाओं को कवर कर चुके हैं  पढ़ाई-लिखाई की बा...और पढ़ें

TAGS

FD by Top Indian Banks in April 2026

Trending news

सीएम ममता की ओर से केजरीवाल की बैटिंग, दूसरे चरण की वोटिंग से पहले कर दिया बड़ा दावा
bengal assembly elections 2026
सीएम ममता की ओर से केजरीवाल की बैटिंग, दूसरे चरण की वोटिंग से पहले कर दिया बड़ा दावा
33 सप्ताह में जन्मी बच्ची को पंजाब सरकार ने दिया नया जीवन, 17 दिन चली जिंदगी की जंग!
punjab health scheme
33 सप्ताह में जन्मी बच्ची को पंजाब सरकार ने दिया नया जीवन, 17 दिन चली जिंदगी की जंग!
दवा-मेडिकल उपकरणों में मुनाफाखोरी का पर्दाफाश, Zee News की मुहिम को भारी जनसमर्थन
MRP Scam
दवा-मेडिकल उपकरणों में मुनाफाखोरी का पर्दाफाश, Zee News की मुहिम को भारी जनसमर्थन
अमेरिका में बायो टेररिज्म की दस्तक? लगातार गायब हो रहे एग्रीकल्चर ड्रोन
World News
अमेरिका में बायो टेररिज्म की दस्तक? लगातार गायब हो रहे एग्रीकल्चर ड्रोन
भारत और न्यूजीलैंड के बीच कल FTA पर होगा साइन, वाइन समेत कई आइटम होंगे सस्ते
India and New Zealand
भारत और न्यूजीलैंड के बीच कल FTA पर होगा साइन, वाइन समेत कई आइटम होंगे सस्ते
14 साल का वनवास कब खत्म होगा? ग्रेटर नोएडा की इस सोसायटी वालों को पजेशन का इंतजार
Ghar Ki Baat
14 साल का वनवास कब खत्म होगा? ग्रेटर नोएडा की इस सोसायटी वालों को पजेशन का इंतजार
BJP नेता मर्यादा नहीं लांघते... TMC में डर का माहौल; CM ममता पर स्मृति ईरानी का हमला
West Bengal Election 2026
BJP नेता मर्यादा नहीं लांघते... TMC में डर का माहौल; CM ममता पर स्मृति ईरानी का हमला
इस राज्य में अचानक कैसे बंद हो गए 400 से ज्यादा पेट्रोल पंप? CM ने फौरन बुलाई बैठक
Petrol Diesel News
इस राज्य में अचानक कैसे बंद हो गए 400 से ज्यादा पेट्रोल पंप? CM ने फौरन बुलाई बैठक
बंगाल में कांग्रेस कार्यकर्ता की हत्या पर भड़के राहुल, बोले- लोकतंत्र नहीं TMC का...
Rahul Gandhi on TMC
बंगाल में कांग्रेस कार्यकर्ता की हत्या पर भड़के राहुल, बोले- लोकतंत्र नहीं TMC का...
मां दुर्गा - मां काली जाग चुकी हैं... रवि किशन ने बंगाल चुनाव पर क्या समझाया?
West Bengal Election 2026
मां दुर्गा - मां काली जाग चुकी हैं... रवि किशन ने बंगाल चुनाव पर क्या समझाया?