हर महीने SIP करते हैं तो इन 5 बड़ी गलतियों से बचें, वरना टूट सकता है आपका सपना!

अगर आप भी हर महीने अपनी मेहनत की कमाई का एक हिस्सा SIP (सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान) में लगाते हैं, तो यह खबर आपके लिए है. ज्यादातर इन्वेस्टर्स मानते हैं कि SIP में पैसे डालते रहना ही काफी है, लेकिन सच यह है कि कुछ अनजाने ‘इन्वेस्टमेंट मिथक’ आपकी मेहनत पर पानी फेर सकते हैं. ये मिथक इतने शांत और भरोसेमंद लगते हैं कि आपको अहसास भी नहीं होता कि ये आपके रिटर्न्स को धीरे-धीरे कम कर रहे हैं और आपके लंबे समय के सपनों को खतरे में डाल रहे हैं.

स्टॉक मार्केट एक्सपर्ट रजनीश मेहन के मुताबिक, “मार्केट्स से जितना नुकसान नहीं होता, उससे कहीं ज्यादा नुकसान इन्वेस्टमेंट से जुड़े मिथकों से होता है. क्योंकि ये कभी खुद को जाहिर नहीं करते.” उन्होंने लिंक्डइन पर लिखा, “ये सेफ दिखते हैं, लॉजिकल लगते हैं और वही दोहराते हैं, जो हर कोई कहता है. लेकिन ये आपकी सोच और फैसलों को इस तरह प्रभावित करते हैं कि कंपाउंडिंग का जादू टूटने लगता है.

क्या गलतियां न करें?

मेहन बताते हैं कि इन्वेस्टमेंट मिथक बार-बार सुनने पर सच जैसे लगने लगते हैं, जबकि असलियत में इनमें कई बार तथ्य की कमी होती है. वह कहते हैं कि जो स्वाभाविक लगता है, वह हमेशा सही नहीं होता. इसी सोच के साथ उन्होंने SIP से जुड़े 5 सबसे आम मिथकों की पहचान की है-

1. SIP में हमेशा मुनाफा होता है, घाटा कभी नहीं होता, बल्कि सच्चाई यह है कि मार्केट में उतार-चढ़ाव से SIP के रिटर्न भी प्रभावित होते हैं.

2. SIP कभी भी शुरू या बंद कर सकते हैं, फर्क नहीं पड़ता. ऐसा नहीं है, बीच में बंद करने से आपके टारगेट पूरे होने में दिक्कत आ सकती है.

3. SIP सिर्फ छोटे इन्वेस्टर्सों के लिए है. नहीं हकीकत में यह बड़े इन्वेस्टर्स के लिए भी उतना ही फायदेमंद है.

4. एक SIP काफी है. अलग-अलग टारगेट के लिए अलग SIP जरूरी हो सकती है.

5. SIP का मतलब है फिक्स्ड रिटर्न. ऐसा नही है, मार्केट आधारित निवेश में रिटर्न तय नहीं होते.

मेहन की सलाह है कि अपने पोर्टफोलियो की समीक्षा करें और देखें कि क्या आप भी इनमें से किसी मिथक को सच मानकर निवेश कर रहे हैं. याद रखिए, निवेश में मार्केट से ज्यादा खतरनाक वे गलतफहमियां हैं, जिन्हें आप सच मान बैठे हैं.

Disclaimer: ज़ी न्यूज किसी भी तरह के निवेश की सलाह नहीं देता है. निवेश से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह लें.