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Hindi NewsबिजनेसLPG संकट के बीच होर्मुज में फंसी 2.3 लाख टन गैस, क्राइस‍िस के बीच आया सरकार का बयान

LPG संकट के बीच होर्मुज में फंसी 2.3 लाख टन गैस, क्राइस‍िस के बीच आया सरकार का बयान

India LPG Crisis: इजरायल और ईरान में चल रही जंग के बीच भारतीय बाजार में एलपीजी संकट बना हुआ है. इस संकट से न‍िपटने के लि‍ए सरकार की तरफ से ईरान से बातचीत कर स्‍ट्रेट ऑफ होर्मुज से लगातार त‍िरंगा लगे जहाजों को गुजारने की कोश‍िश की जा रही है.

Written By  Kriyanshu Saraswat|Last Updated: Mar 25, 2026, 07:08 AM IST
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LPG संकट के बीच होर्मुज में फंसी 2.3 लाख टन गैस, क्राइस‍िस के बीच आया सरकार का बयान

LPG Supply Update: इजरायल और ईरान के बीच चल रही जंग का असर पूरी दुन‍िया पर पड़ रहा है. ईरान ने 'स्‍ट्रेट ऑफ होर्मुज' को बंद कर ग्‍लोबल एनर्जी की सप्‍लाई चेन को तोड़ द‍िया है. इससे दुन‍ियाभर के देशों में तेल और गैस का संकट पैदा हो रहा है. भारत भी होर्मुज संकट के असर से अछूता नहीं है. सरकार की तरफ से एलपीजी और क्रूड ऑयल की सप्‍लाई को बरकरार रखने के ल‍िए लगातार कूटनीत‍िक कदम उठाए जा रहे हैं. जब से ईरान ने स्‍ट्रेट ऑफ होर्मुज से जहाजों के गुजरने पर रोक लगाई है, उसके बाद से कई भारतीय श‍िप को समुद्र के इस संकरे रास्‍ते से गुजारा गया है. इसे सरकार की बड़ी कूटनीत‍िक जीत माना जा रहा है.

अब सरकार की तरफ से दी गई जानकारी में बताया गया क‍ि होर्मुज स्‍ट्रेट के पश्‍च‍िमी हिस्से में भारतीय झंडा लगे पांच एलपीजी टैंकर फंसे हुए हैं. इन टैंकरों में करीब 2.3 लाख टन एनपीजी लदी है. यानी अगर यह गैस भारत पहुंचती है तो देश को ढाई द‍िन (2.5 द‍िन) की गैस म‍िल जाएगी. आपको बता दें भारत में करीब 92 हजार टन (65 लाख गैस) एलपीजी की खपत प्रत‍िद‍िन होती है. यानी होर्मुज स्‍ट्रेट में अभी 1.65 लाख गैस को भरने लायक गैस फंसी हुई है. इससे पहले राहत की खबर यह आई थी क‍ि दो बड़े एलपीजी टैंकर 'पाइन गैस' और 'जग वसंत' सोमवार को होर्मुज सफलतापूर्वक न‍िकल गए. इन दोनों में कुल 92,000 टन से ज्यादा एलपीजी लदी थी.

इसी हफ्ते भारत पहुंचेंगे दोनों जहाज

'पाइन गैस' न्यू मंगलौर पोर्ट पहुंचने वाला है, जबकि 'जग वसंत' को कांडला पोर्ट पहुंचाया जा रहा है. दोनों जहाज इसी हफ्ते भारत पहुंच जाएंगे. शिपिंग म‍िन‍िस्‍ट्री के स्‍पेशल सेक्रेटरी राजेश कुमार सिन्हा ने कहा क‍ि होर्मुज स्‍ट्रेट इंटरनेशनल समुद्री रास्‍ता है. इसके लि‍ए पहले भी क‍िसी परमिशन की जरूरत नहीं थी और यह अब भी नहीं है. उन्होंने यह भी बताया कि इंटरनेशन न‍ियमों के अनुसार वहां से गुजरने पर क‍िसी तरह का टैक्स या लेवी नहीं लगाई जा सकती. मौजूदा तनाव के हालात को देखते हुए शिपिंग कंपनियां और चार्टरर स‍िक्‍योर‍िटी का आकलन करके जहाजों को आगे बढ़ा रही हैं. सिन्हा ने बताया जल्‍द एक और टैंकर लोड होकर निकलने वाला है.

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छह टैंकर को भारत लाने की कवायद तेज

यानी अभी होर्मुज स्‍ट्रेट में फंसे पांच टैंकर के साथ कुल छह टैंकर भारत आने के प्रोसेस में हैं. शिपिंग म‍िन‍िस्‍ट्री की तरफ से जारी बयान में बताया गया क‍ि होर्मुज के पश्‍च‍िम में अभी 20 से 24 भारतीय झंडे वाले जहाज मौजूद हैं. इनमें एलपीजी के अलावा क्रूड ऑयल और एलएनजी वाले टैंकर शाम‍िल हैं. सरकार पूरे हालात पर नजर बनाए हुए है और सुरक्षित निकासी के ल‍िए लगातार कोश‍िश कर रही है. देश में क‍िसी भी तरह से एलपीजी की क्राइस‍िस न हो, इसके लिए सरकार की तरफ से लगातार मॉनीटर‍िंग की जा रही है. दो टैंकरों के निकलने से कुछ राहत जरूरी म‍िली है, लेकिन बाकी जहाजों के लिए अभी चुनौती बनी हुई है.

देश में एलपीजी की कमी नहीं

ह‍िन्‍दुस्‍तान पेट्रोल‍ियम कॉर्पोरेशन ल‍िम‍िटेड (HPCL) की तरफ से कहा गया क‍ि देश में पेट्रोल-डीजल और एलपीजी की कोई कमी नहीं है. ईंधन की सप्‍लाई पूरी तरह सामान्‍य है और पर्याप्त स्‍टोरेज उपलब्ध है. एचपीसीएल ने ग्राहकों ने अनुरोध करते हुए कहा क‍ि अफवाहों पर ध्‍यान नहीं दें और पैन‍िक खरीदारी नहीं करें. सभी सामान्य रूप से ही एलपीजी और पेट्रोल आद‍ि लें. एचपीसीएल (HPCL) अपने नेटवर्क के जर‍िये निर्बाध और सुचारु एनर्जी सप्‍लाई को सुन‍िश्‍च‍ित करने के ल‍िए प्रतिबद्ध है.

एक नजर में आंकड़े

> भारत में हर द‍िन करीब 92,000 टन एलपीजी की खपत होती है.
> 2.3 लाख टन एलपीजी लेकर 5 जहाज स्‍ट्रेट ऑफ होर्मुज में फंसे
> इस गैस से करीब 1.65 लाख गैस स‍िलेंडर को र‍िफ‍िल क‍िया जा सकेगा.
> देशभर में करीब 34 करोड़ एलपीजी उपभोक्‍ता
> भारत अपनी जरूरी की 58 से 60 प्रत‍िशत एलपीजी आयात करता है. 

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Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाल...और पढ़ें

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