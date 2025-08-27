5 लाख नौकरियां खतरे में! ट्रंप के टैक्स हमले से इस सेक्टर पर आया अब तक का सबसे बड़ा संकट

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की कड़ी व्यापारिक नीति का सबसे बड़ा झटका अब भारत की टेक्सटाइल इंडस्ट्री को लगने वाला है. बुधवार से अमेरिका ने भारत से होने वाले टेक्सटाइल और रेडीमेड गारमेंट एक्सपोर्ट पर 50% टैरिफ लागू कर दिया है. इस फैसले के बाद न सिर्फ भारतीय एक्सपोर्टर्स की कमर टूट गई है, बल्कि करीब 5 लाख नौकरियों पर तलवार लटक गई है.

भारत दुनिया के सबसे बड़े टेक्सटाइल एक्सपोर्टर्स में से एक है और अमेरिका इसके लिए सबसे बड़ा बाजार रहा है. लेकिन ट्रंप प्रशासन के इस फैसले के बाद भारतीय एक्सपोर्टर अब खरीदारों को सामान बेचने के लिए नई कीमतें तय करने और भारी डिस्काउंट देने को मजबूर हो गए हैं. हालत यह है कि कई एक्सपोर्टर अपने ऑर्डर कैंसिल करने या उन्हें आगे बढ़ाने पर विचार कर रहे हैं.

एक्सपोर्टर्स में हड़कंप, खरीदारों से बातचीत तेज

कॉटन टेक्सटाइल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के चेयरमैन विजय अग्रवाल ने कहा कि पूरा उद्योग इस समय अनिश्चितता में है. हमारी सबसे बड़ी चिंता नौकरियों को लेकर है. आधे मिलियन यानी लगभग 5 लाख लोग, जिनमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों तरह की नौकरियां शामिल हैं, खतरे में हैं. हमें समझ नहीं आ रहा कि फैक्ट्री में आगे क्या काम करेंगे. विजय अग्रवाल खुद इस हफ्ते अमेरिका रवाना हो रहे हैं ताकि खरीदारों से बातचीत कर सकें. एक्सपोर्टर्स को उम्मीद है कि भारतीय सरकार बैंकिंग सिस्टम को यह निर्देश देगी कि वे एक्सपोर्टर्स पर कर्ज चुकाने और ब्याज वापसी को लेकर दबाव न डालें.

चीन, बांग्लादेश और वियतनाम से बढ़ी मुश्किल

पूर्व TEA (तिरुपुर एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन) अध्यक्ष और वॉरसॉ इंटरनेशनल के मैनेजिंग डायरेक्टर राजा शनमुगम का कहना है कि भारत के लिए अब अमेरिकी बाजार में टिके रहना बेहद कठिन हो जाएगा. चीन, बांग्लादेश, वियतनाम और कंबोडिया जैसे देशों पर अमेरिका की ड्यूटी भारत की तुलना में बहुत कम है. उन्होंने कहा कि खरीदार हमसे डिस्काउंट और प्राइस कट की मांग कर रहे हैं, लेकिन यह हमारे लिए लगभग नामुमकिन है.

संकट में लाखों परिवार

ट्रंप प्रशासन का यह फैसला भारत की टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए अब तक का सबसे बड़ा संकट बनकर सामने आया है. एक्सपर्ट्स का मानना है कि इससे न केवल कंपनियों के राजस्व की ग्रोथ आधी हो जाएगी, बल्कि उन लाखों परिवारों की रोजी-रोटी भी खतरे में पड़ जाएगी, जो इस उद्योग पर निर्भर हैं.