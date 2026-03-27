ईरान युद्ध,होर्मुज बंद,तेल-गैस की किल्लत...संकट के बावजूद भारत में लॉकडाउन लगने का चांस ही नहीं,ये हैं वो 5 वजह

Is India Face Lockdown: ईरान युद्ध की वजह से ऊर्जा संकट से भारत के कई पड़ोसी देशों में वर्क फ्रॉम होम, एनर्जी इमरजेंसी के हालात बन गए हैं. भारत में भी लॉकडाउन की अफवाह फैल रही है, लेकिन हम आपको वो 5 वजहें बता रहे हैं, जिसकी वजह से भारत में तेल-गैस की किल्लत की वजह से लॉकडाउन लगने का कोई चांस ही नहीं है.
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Is Loackdown Happen In India: ईरान युद्ध की वजह से दुनिया के कई देशों को ऊर्जा संकट का सामना करना पड़ रहा है. पेट्रोल-डीजल की किल्लत की वजह से भारत के पड़ोसी देश श्रीलंका में आंशिक लॉकडाउन/वर्क फ्रॉम होम (WFH) लागू कर दिया है. पाकिस्तान में हालात और खराब है, वहां स्कूल-कॉलेज बंद कर दिए गए हैं. तेल बचाने के लिए ऑफिसों को आंशिक रूप से खोला जा रहा है. म्यांमार में पेट्रोल की कमी के कारण ऑड-ईवन लागू कर दिया गया, फिलिपींस में एनर्जी इमरजेंसी लागू कर दी गई. भारत में भी लॉकडाउन की अफवाहें तेज होने लगी है. LPG सिलेंडरों के लिए लंबी होती लाइनें, पेट्रोल पंपों पर तेल के लिए जमा होती भीड़ के बीच संसद में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के भाषण के दौरान लॉकडाउन शब्द के इस्तेमाल के बाद कयासों और अफवाहों का बाजार गरम हो गया कि भारत में भी लॉकडाउन लग सकता है.
पश्चिम एशियाई संकट पर संसद में बोलते हुए पीएम मोदी ने याद दिलाया है कि कैसे कोविड के समय ग्लोबल सप्लाई चेन टूट गया था, इस ईरान-अमेरिका युद्ध के दौरान भी ऐसा हो रहा है. हमें उसी तरह से एकजुटता के लिए तैयार रहना चाहिए. पीएम की इस बात को लोगों ने लॉकडाउन से जोड़कर देखना शुरू कर दिया. केंद्र सरकार के पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण सब इस बार से इनकार कर चुके हैं कि भारत में इस युद्ध की वजह से कोई लॉकडाउन लगने वाला है.
ऊर्जा संकट और सप्लाई चेन टूटने की वजह से दुनिया के अलग-अलग देश लॉकडाउन या एनर्जी इमरजेंसी का सामना कर रहे हैं, लेकिन भारत में इस तरह की कोई समस्या नहीं है. भारत में लॉकडाउन का कोई संभावना नहीं दिख रही है, जिसकी पांच वजहें हम आपको बता रहे हैं.
पहला कारण: भारत के पास तेल और गैस का पर्याप्त बफर स्टॉक है. केंद्र सरकार की ओर से आधिकारिक जानकारी दी गई है, जिसके मुताबिक भारत के पास 60 दिनों का तेल भंडार है. सरकारी तेल कंपनियों के पास मौजूद भंडार और देश के रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार (SPR) दोनों मिलाकर भारत की कुल पेट्रोलियम भंडारण क्षमता 74 दिनों की है. ये भारत को ऊर्जा सुरक्षा देने के लिए पर्याप्त है. मतलब ये कि अगर 60-70 दिन और भी यह युद्ध चला तो भी भारत में तेल की कोई कमी नहीं होगी. यानी लॉकडाउन की कोई संभावना ही नहीं है.
दूसरा कारण : ग्लोबल मार्केट में कच्चे तेल की कीमत बढ़ रही है. कच्चे तेल के बढ़ते दाम की वजह से तेल कंपनियों पर दबाव बढ़ रहा है. सरकार ने 27 मार्च को पेट्रोल-डीजल पर स्पेशल एक्साइज ड्यूटी में 10 रुपये की कमी कर कंपनियों के घाटे के बोझ को कम करने की कोशिश की है. केंद्र सरकार पेट्रोल पर 21.90 रुपये और डीजल पर 17.80 रुपये का कुल एक्साइज ड्यूटी वसूलती है. अगर संकट लंबा खिंचा तो सरकार एक्साइज ड्यूटी में और कटौती कर तेल कंपनियों के बोझ को हल्का कर सकती है. यानी तेल के दाम बढ़ने की भी संभावना फिलहाल कम है. सरकार अपने मुनाफे को कम कर जनता पर बोझ पड़ने से रोक सकती है.
तीसरा कारण: भारत ने ईरान के साथ कूटनीतिक रणनीति की बदौलत स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को अपने लिए खुलवा दिया है. ईरान की ओर से खुद इस बात की घोषणा की गई है, जिसके मुताबिक 5 देशों के लिए होर्मुज के रास्ते खोले गए हैं, जिसमें भारत का नाम भी शामिल है. यानी आने वाले दिनों में भारतीय जहाजों को होर्मुज के गलियारों के पार करने में परेशानी नहीं होगी. यानी भारत के लिए तेल और गैस की सप्लाई की टेंशन खत्म हो जाएगी. इससे पहले भी ईरान ने खुद अपनी निगरानी में भारतीय जहाजों को होर्मुज का रास्ता पार करवाना है. ये भारत के लिए बड़ी रणनीतिक जीत है. इसका मतलब यह है कि आने वाले समय में अगर युद्ध लंबा भी खिंचता है तो भी भारत के ईरान के साथ दोस्ताना संबंधों की वजह से भारतीय जहाज होर्मुज को पार कर सकेंगे.
चौथा कारण : भारत ने अपने ऊर्जा आयात में विविधता को शामिल कर दिया है. भारत सरकार की ओर से साझा की गई जानकारी के मुताबिक वो 41 से ज्यादा देशों से कच्चा तेल खरीदता है. वहीं LPG के लिए उसने मिडिल ईस्ट के देश जैसे कतर, कुवैत, सऊदी अरब के अलावा अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, नार्वे, रूस, अर्जेंटीना जैसे देशों से आयात बढ़ा दिया है. इस कदम से भारत अपनी ऊर्जा आयात की निर्भरता को दो-चार देशों के बजाए विस्तारित कर रहा है, ताकि परेशानी से बचा जा सके.
पांचवां कारण: सरकार ने ऊर्जा संकट से निपटने के लिए शुरुआत में ही कदम उठा लिए. LPG पर ECA लागू कर ना केवल मांग को नियंत्रित करने की कोशिश की, बल्कि जमाखोरी और कालाबाजारी के खिलाफ सख्ती दिखाई है. भारत ने घरेलू डिमांड तो पूरी करने के लिए कमर्शियल सिलेंडरों पर पहले ही राशनिंग लगाई, जिसे धीरे-धीरे कर हटा रहा है. आज कमर्शियल सिलेंडर की आपूर्ति 70 फीसदी कर वापस पहुंच चुकी है. सिलेंडरों के बुकिंग के नियम बदल दिए. सरकार के इन फैसलों से धीरे-धीरे अब असर दिख रहा है. सरकार ने पीएनजी पर जोर बढ़ा दिया है. ये तमाम कदम है , जो बताते हैं कि भारत में लॉकडाउन नहीं लग सकता है.
(पढ़ें- होर्मुज बंद, LPG के बढ़ते संकट में 'दूर के दोस्त' ने बढ़ाया मदद का हाथ, भर-भरकर भेज रहा जहाज...कहां-कहां से गैस खरीदता है भारत)
International crude prices have gone through the roof in the last 1 month from around 70 dollars/barrel to around 122 dollars/barrel. Consequently, petrol and diesel prices for consumers have gone up all over the world. Prices have increased by around 30%-50% in South East Asian…
— Hardeep Singh Puri (@HardeepSPuri) March 27, 2026