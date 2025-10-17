बिल, खर्च और बचत, छोटी सैलरी में भी बनाएं मजबूत भविष्य, फॉलो करें 50-25-25 का फार्मूला

कम आय में जिंदगी संभालना किसी जुगलबंदी से कम नहीं. एक हाथ में कॉफी, दूसरे में बिल, और पीछे कहीं दबे हुए अपने सपने. लेकिन अगर आपसे कहा जाए कि आप वीकेंड का मजा भी ले सकते हैं, लाटे भी पी सकते हैं और फिर भी पैसे बचा सकते हैं, तो क्या मानेगे? CA नितिन कौशिक ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘X’ एक ऐसे शख्स की फाइनेंशियल प्लानिंग शेयर की है, जो सिर्फ 30 हजार की सैलरी में बिना किसी कर्ज के एक अच्छी जिंदगी जी रही है.

यह कहानी रिया नाम की लड़की है जो एक आम प्रोफेशनल है महीने में सिर्फ 30,000 रुपये कमाती है. न कोई साइड बिजनेस, न फैमिली से मदद, फिर भी उसने ऐसा तरीका निकाला जिससे उसकी जेब भी संभली और सपने भी पूरे हो रहे हैं. CA ने बताया कि कैसे रिया ने अपनी सैलरी को खर्च करने के लिए 50-25-25 का फॉर्मूला अपनाया. ये क्लासिक 50-20-30 रूल का थोड़ा सा बदला हुआ रूप है, जिसमें हकीकत को ध्यान में रखते हुए बचत और खर्च का बैलेंस बनाया गया है.

50% पैसे जरूरतों के लिए

रिया हर महीने अपनी मूल जरूरतों के लिए आधा बजट यानी 15,000 रुपये रखती है. इसमें किराया 7,000 रुपये, राशन और ग्रॉसरी 3,500 रुपये, बिजली-पानी और सब्सक्रिप्शन 2,000 रुपये, यात्रा खर्च 1,500 रुपये और बाकी कपड़ों व अन्य जरूरतों पर 1,000 रुपये खर्च करती है. रिया मानती है कि यह हिस्सा पूरी तरह लचीला है, क्योंकि हर महीने खर्च थोड़ा-बहुत ऊपर-नीचे होता रहता है.

25% शौक के लिए

रिया सिर्फ बचत पर नहीं, जिंदगी का मजा लेने पर भी जोर देती है. उसके लिए पैसा सिर्फ जरूरत नहीं, खुशी का जरिया भी है. अपने इस हिस्से में वह स्कूटर की ईएमआई 3,000 रुपये, वीकेंड आउटिंग 1,000 रुपये, सालाना ट्रिप के लिए बचत 2,500 रुपये और किताबों या ऑनलाइन कोर्स जैसे पर्सनल डेवलपमेंट पर 1,000 रुपये खर्च करती है. रिया का मानना है कि पैसे का मकसद सिर्फ जीना नहीं, अच्छा जिंदगी होना चाहिए.

25% भविष्य और सुरक्षा के लिए

रिया का तीसरा और सबसे सोच-समझकर बनाया गया हिस्सा है निवेश और सुरक्षा का. वह हर महीने 2,000 रुपये इमरजेंसी फंड में रखती है, 1,000 रुपये हेल्थ इंश्योरेंस के लिए, 1,000 रुपये टर्म इंश्योरेंस के लिए और 3,500 रुपये म्यूचुअल फंड के एसआईपी में निवेश करती है. सीए नितिन कौशिक के मुताबिक, यदि रिया इस अनुशासन को बनाए रखे और औसतन 12% वार्षिक रिटर्न मिले, तो पांच साल में उसका निवेश लगभग 2.8 लाख रुपये तक बढ़ सकता है.

छोटे बजट की प्लानिंग

रिया की कहानी बताती है कि बजट बनाना किसी बंधन की तरह नहीं, बल्कि सही दिशा देने जैसा है. पहली सैलरी छोटी जरूर हो सकती है, लेकिन सही वित्तीय आदतें आपकी आगे की जिंदगी को मजबूत बना देती हैं. 30,000 रुपये जैसी सीमित आय में भी अगर खर्च, बचत और निवेश का संतुलन बनाए रखा जाए, तो न सिर्फ सपने पूरे हो सकते हैं बल्कि भविष्य भी सुरक्षित हो सकता है.