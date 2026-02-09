एक ही फ्लोर को 25 बायर्स को बेच कमाए 500 करोड़, गुड़गांव वाले ध्रुव शर्मा जैसे लोगों को कैसे पहचाने, फ्लैट खरीदने से पहले ये जांचना जरूरी

Real Estate Scam : रियल एस्टेट सेक्टर में स्कैम आज के दौर में आम बात है. लेकिन, गुरुग्राम के 32nd Avenue केस ने दिल्ली-NCR की रियल एस्टेट मार्केट में हलचल मचा कर रख दिया है. गुरुग्राम पुलिस ने 32nd Avenue के CEO ध्रुव दत्त शर्मा को करीब 500 करोड़ रुपये की कथित धोखाधड़ी के आरोप में गिरफ्तार किया है. उनपर आरोप है कि उन्होंने एक ही कमर्शियल बिल्डिंग के एक फ्लोर को 25 से ज्यादा लोगों को बेच दिया है.

एक ही प्रॉपर्टी को 25 लोगों को बेचकर धोखाधड़ी

ये मामला केवल निवेशकों के लिए ही नहीं, बल्कि कमर्शियल रियल एस्टेट सेक्टर की पारदर्शिता और ड्यू-डिलिजेंस सिस्टम पर भी गहरा सवाल उठा रहा है. सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर ध्रुव दत्त शर्मा ने एक ही प्रॉपर्टी को 25 अलग-अलग लोगों को बेचकर इस धोखाधड़ी को कैसे अंजाम दी है और ये पूरा घोटाला सामने कैसे आया? आइए जानते हैं कि ध्रुव दत्त शर्मा कौन हैं और 32nd Avenue से जुड़ा यह मामला क्या है?

कुल रकम ₹500 करोड़ के करीब

गुरुग्राम पुलिस ने शुक्रवार को ध्रुव शर्मा को धोखाधड़ी के मामले में गिरफ्तार किया था. इसमें कथित तौर पर एक कमर्शियल बिल्डिंग का एक ही फ्लोर 25 से अधिक खरीदारों को बेच दिया गया था. पुलिस के बयानों के मुताबिक, जांचकर्ताओं का अनुमान है कि शिकायतों में शामिल कुल रकम ₹500 करोड़ के करीब हो सकती है.

EOW कर रही है जांच

32nd माइलस्टोन (जिसे 32nd एवेन्यू के नाम से भी जाना जाता है) के डायरेक्टर शर्मा को शहर की एक कोर्ट में पेश किया गया और छह दिन की पुलिस कस्टडी में भेज दिया गया है. इस मामले की जांच गुरुग्राम पुलिस की इकोनॉमिक ऑफेंस विंग (EOW) कर रही है.

कौन हैं ध्रुव शर्मा?

34 साल के शर्मा अमेरिका में पढ़े-लिखे एंटरप्रेन्योर हैं. उन्होंने यूरोपियन-स्टाइल की मिक्स्ड-यूज डेवलपमेंट बनाई है. इसके पॉपुलर रेस्टोरेंट, कैफे और रिटेल आउटलेट हैं. बोस्टन यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट ने पहले गेस्टहाउसर नाम का एक वेकेशन रेंटल प्लेटफॉर्म शुरू किया था और 2018 में फोर्ब्स 30 अंडर 30 एशिया लिस्ट में शामिल हुए थे.

शिकायत में क्या आरोप हैं?

ये जांच जनवरी में ट्राम वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड के एक प्रतिनिधि द्वारा दायर शिकायत से शुरू हुई है. पुलिस के अनुसार, शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि 2021 में अप्रा मोटल्स (जिसका बाद में नाम बदलकर 32 माइलस्टोन विस्टा प्राइवेट लिमिटेड कर दिया गया) के डायरेक्टर और शेयरहोल्डर ने कंपनी से संपर्क किया और 32nd माइलस्टोन कॉम्प्लेक्स की पहली मंजिल पर 3,000 वर्ग फुट की कमर्शियल यूनिट (यूनिट नंबर 24) बेचने का ऑफर दिया. रिपोर्ट के मुताबिक, ये डील ₹2.5 करोड़ में फाइनल हुई थी. इसका पेमेंट 21 सितंबर 2021 को किया गया था. हालांकि बेचने का एग्रीमेंट किया गया था. लेकिन शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया है कि बार-बार फॉलो-अप करने के बावजूद मालिकाना हक ट्रांसफर करने वाली कन्वेंस डीड कभी रजिस्टर नहीं की गई थी.

पुलिस ने बताया कि शिकायतकर्ता ने अक्टूबर 2023 में एक लीगल नोटिस भेजा था. लेकिन कोई जवाब नहीं मिला. इस दौरान एग्रीमेंट के अनुसार, फ्लोर का किराया शिकायतकर्ता को दिया जाता रहा ये एक ऐसा फैक्टर था जिसने शुरू में कथित गड़बड़ी को छिपाए रखा.

फ्लोर कथित तौर पर कई खरीदारों को बेचा गया

शिकायतकर्ता कंपनी को पता चला कि 2022 और 2023 के बीच उसी फ्लोर की कन्वेंस डीड कथित तौर पर 25 अलग-अलग लोगों के नाम पर की गई थी. शिकायत पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने सिविल लाइंस पुलिस स्टेशन में धोखाधड़ी और आपराधिक साजिश से संबंधित धाराओं के तहत FIR दर्ज की है.

जांचकर्ता क्या जांच कर रहे हैं?

पुलिस ने बताया कि शर्मा गुरुग्राम के DLF कैमेलियास के रहने वाले हैं. जांचकर्ता अब कथित धोखाधड़ी के पूरे दायरे का पता लगाने अन्य लाभार्थियों की पहचान करने और डील से जुड़े फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का पता लगाने पर काम कर रहे हैं. इस मामले ने ऑनलाइन काफी ध्यान खींचा है. सोशल मीडिया यूजर्स सवाल उठा रहे हैं कि ऐसे ट्रांजैक्शन सालों तक बिना पता चले कैसे रहे और प्री-लीज़्ड या एश्योर्ड-रिटर्न कमर्शियल प्रॉपर्टी में निवेश करने वाले खरीदारों के लिए सख्त सुरक्षा उपायों की मांग कर रहे हैं. जैसे-जैसे जांच आगे बढ़ेगी. इन्वेस्टर्स और डेवलपर्स दोनों इस पर करीब से नजर रखेंगे.