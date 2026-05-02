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Hindi NewsबिजनेसVodafone-Idea: क्या खत्म होगी बिड़ला की पकड़? ₹50,000 करोड़ की तलाश में वोडाफोन-आइडिया; अदाणी-जिंदल की एंट्री से बदलेगा खेल!

Vodafone-Idea: क्या खत्म होगी बिड़ला की पकड़? ₹50,000 करोड़ की तलाश में वोडाफोन-आइडिया; अदाणी-जिंदल की एंट्री से बदलेगा खेल!

Vi आज खुद अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए करीब ₹50,000 करोड़ की फंडिंग तलाश रही है. कंपनी ने अपनी रिस्ट्रक्चरिंग को काफी हद तक दुरुस्त कर लिया है और आगे बढ़ने की तैयारी भी है. लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि इतनी बड़ी रकम इस कंपनी में कौन लगाएगा?

Written By  Gaurav Singh|Last Updated: May 02, 2026, 05:57 PM IST
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Vodafone-Idea: क्या खत्म होगी बिड़ला की पकड़? ₹50,000 करोड़ की तलाश में वोडाफोन-आइडिया; अदाणी-जिंदल की एंट्री से बदलेगा खेल!

Vodafone Idea in ‘Do or Die’ Mode:  कभी देश की टॉप टेलीकॉम कंपनी बनने का सपना देखने वाली Vi आज खुद अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए करीब ₹50,000 करोड़ की फंडिंग तलाश रही है. कंपनी ने अपनी रिस्ट्रक्चरिंग को काफी हद तक दुरुस्त कर लिया है और आगे बढ़ने की तैयारी भी है. लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि इतनी बड़ी रकम इस कंपनी में कौन लगाएगा? क्या कोई बड़ा उद्योगपति आगे आएगा या फिर मौजूदा नेतृत्व को अपनी हिस्सेदारी छोड़नी पड़ेगी?

Vi की हालत यहां तक कैसे पहुंची?

इस कहानी की शुरुआत 2016 में होती है, जब मुकेश अंबानी की रिलायंस जियो ने एंट्री ली और पूरे टेलीकॉम सेक्टर को हिला कर रख दिया. उस समय डेटा महंगा था, लेकिन जियो ने शुरुआत में लगभग मुफ्त सेवाएं देकर बाजार में प्राइस वॉर छेड़ दिया. अलग-अलग काम कर रही वोडाफोन और आईडिया इस बदलाव के लिए तैयार नहीं थीं. 2018 में दोनों कंपनियां मिलकर एक हुईं. उम्मीद थी कि ये कदम उन्हें मजबूत बनाएगा. लेकिन सिस्टम, टेक्नोलॉजी और कल्चर के तालमेल में समय लग गया और इस दौरान ग्राहक दूसरी कंपनियों की ओर चले गए.

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 सुप्रीम कोर्ट के AGR फैसले ने कंपनी पर भारी बकाया और ब्याज का बोझ डाल दिया, इससे निवेश की क्षमता और कमजोर हो गई.

₹50,000 करोड़: कौन बनेगा सहारा?

अब बाजार में चर्चा है कि कंपनी को एक बड़े निवेशक की जरूरत है. कुछ नामों पर अटकलें लगाई जा रही हैं. JSW ग्रुप के मुखिया अपनी आक्रामक विस्तार रणनीति के लिए जाने जाते हैं. टेलीकॉम में एंट्री उनके बिजनेस इकोसिस्टम को और मजबूत कर सकती है. 5G स्पेक्ट्रम में दिलचस्पी दिखा चुके अदाणी अगर Vi में निवेश करते हैं, तो मुकाबला और दिलचस्प हो सकता है.

क्या सज्जन जिंदल आगे आएंगे?

JSW समूह इंफ्रास्ट्रक्चर और टेलीकॉम से जुड़े क्षेत्रों में विस्तार कर रहा है. बाजार में समय-समय पर यह चर्चा रही है कि जिंदल समूह संभावित एंकर निवेशक के रूप में प्रवेश कर सकता है.

क्या अदाणी ग्रुप कदम उठाएगा?

अदाणी समूह पहले ही स्पेक्ट्रम खरीद और डेटा सेंटर के जरिए टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर में प्रवेश कर चुका है. कुछ विश्लेषकों का कहना है कि वोडाफोन आइडिया में रणनीतिक हिस्सेदारी लेने से उसके टेलीकॉम विस्तार को तेजी मिल सकती है, क्योंकि समूह की बैलेंस शीट और इंफ्रास्ट्रक्चर क्षमता इसे एक संभावित उम्मीदवार बनाती है.

कुमार मंगलम बिड़ला की हिस्सेदारी का क्या होगा?

किसी भी बड़े पूंजी निवेश से मौजूदा प्रमोटर्स की हिस्सेदारी में भारी कमी आ सकती है, खासकर जब सरकार पहले से ही प्रमुख हिस्सेदार बन चुकी है.

Vi अब भी क्यों महत्वपूर्ण है?

भारत दुनिया के सबसे बड़े टेलीकॉम बाजारों में से एक है और उद्योग विशेषज्ञों का मानना है कि:

  • कम से कम तीन मजबूत निजी खिलाड़ी होना मूल्य स्थिरता के लिए जरूरी है

  • कमजोर तीसरा खिलाड़ी होने से प्रतिस्पर्धा घट सकती है और समय के साथ टैरिफ बढ़ सकते हैं

  • निजी खिलाड़ियों के साथ-साथ सरकारी BSNL सीमित लेकिन महत्वपूर्ण बैकअप प्रदान करता है

इस लिहाज से Vodafone Idea सिर्फ एक कंपनी नहीं, बल्कि तेजी से सिमटते बाजार में एक सिस्टमेटिक रूप से महत्वपूर्ण इकाई है.

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Gaurav Singh

जी न्यूज में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं.  देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों और घटनाओं को कवर कर चुके हैं  पढ़ाई-लिखाई की बा...और पढ़ें

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