फॉक्सवैगन में बड़ी छंटनी की तैयारी, 50000 और नौकरियों पर संकट! CEO ने कही बड़ी बात

Volkswagen : यूरोप की सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी वोक्सवैगन (Volkswagen) में करीब 50,000 और नौकरियां जा सकती हैं. कंपनी के CEO ओलिवर ब्लूम ने कर्मचारियों को भेजे एक आंतरिक ज्ञापन में ये जानकारी दी है. ये पहली बार है जब कंपनी ने प्रभावी रूप से संकेत दिया है कि वो कुल मिलाकर 1 लाख तक पदों को खत्म कर सकती है.
यूरोप की सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी वोक्सवैगन को आसान संचालन और लागत कम करने की चुनौती का सामना करना पड़ रहा है. कंपनी के मुनाफे में गिरावट आई है, जबकि उसे अरबों यूरो के टैरिफ खर्च, चीन में बढ़ती प्रतिस्पर्धा और जर्मनी में अपने मैन्युफैक्चरिंग नेटवर्क को अधिक कुशल बनाने के दबाव का सामना करना पड़ रहा है.
कंपनी पहले ही पूरे ग्रुप में 50,000 नौकरियों की कटौती पर सहमति बना चुकी है, इसमें उसकी लग्जरी ब्रांड कंपनियां पोर्श और ऑडी भी शामिल हैं. ब्लूम ने कहा कि कंपनी को लागत कम करने के लिए और कदम उठाने होंगे. उनके अनुसार, वोक्सवैगन को समान कंपनियों की तुलना में करीब 20% लागत नुकसान का सामना करना पड़ रहा है. ज्ञापन में कहा गया कि इस अंतर को कम करने के लिए दुनियाभर में 'सैद्धांतिक रूप से' 50,000 और नौकरियों में कटौती की जरूरत हो सकती है.
ब्लूम ने कहा, 'हम वर्तमान में सभी ब्रांडों, कंपनियों और क्षेत्रों में ये आकलन कर रहे हैं कि वास्तव में कितने बदलाव जरूरी और संभव हैं.' इससे पहले वोक्सवैगन ने 1 लाख नौकरियों की संभावित कटौती की खबरों पर टिप्पणी करने से इनकार किया था. ये ज्ञापन उस समय सामने आया है जब कर्मचारियों ने प्रबंधन से पुनर्गठन योजनाओं को स्पष्ट करने की मांग की थी. ब्लूम ने गुरुवार को कंपनी के सुपरवाइजरी बोर्ड के सामने योजनाएं पेश की थीं.
मामले से जुड़े सूत्रों के मुताबिक, बोर्ड में श्रमिक प्रतिनिधियों ने इन प्रस्तावों को रोक दिया. बताया गया कि इनमें नौकरियों में कटौती और चार कारखानों को बंद करने की संभावित योजना शामिल थी. ब्लूम ने कहा कि फिलहाल कंपनी 2030 के दशक में एम्डेन, हनोवर, ज्विकाउ और नेकर्सल्म स्थित प्लांट्स के लिए प्रतिस्पर्धी उपयोग की संभावनाएं सुनिश्चित नहीं कर पाई है. हालांकि, उन्होंने कहा कि वह कारखाने बंद करने के बजाय 'समझदारी भरे समाधान' को प्राथमिकता देंगे. इससे पहले उन्होंने कम इस्तेमाल हो रहे प्लांट्स में रक्षा उद्योग या यूरोप में चीनी वोक्सवैगन मॉडलों के उत्पादन जैसे विकल्पों का संकेत दिया था.