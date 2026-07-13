फॉक्सवैगन में बड़ी छंटनी की तैयारी, 50000 और नौकरियों पर संकट! CEO ने कही बड़ी बात

मामले से जुड़े सूत्रों के मुताबिक, बोर्ड में श्रमिक प्रतिनिधियों ने इन प्रस्तावों को रोक दिया. बताया गया कि इनमें नौकरियों में कटौती और चार कारखानों को बंद करने की संभावित योजना शामिल थी. ब्लूम ने कहा कि फिलहाल कंपनी 2030 के दशक में एम्डेन, हनोवर, ज्विकाउ और नेकर्सल्म स्थित प्लांट्स के लिए प्रतिस्पर्धी उपयोग की संभावनाएं सुनिश्चित नहीं कर पाई है. हालांकि, उन्होंने कहा कि वह कारखाने बंद करने के बजाय 'समझदारी भरे समाधान' को प्राथमिकता देंगे. इससे पहले उन्होंने कम इस्तेमाल हो रहे प्लांट्स में रक्षा उद्योग या यूरोप में चीनी वोक्सवैगन मॉडलों के उत्पादन जैसे विकल्पों का संकेत दिया था.