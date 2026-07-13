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फॉक्सवैगन में बड़ी छंटनी की तैयारी, 50000 और नौकरियों पर संकट! CEO ने कही बड़ी बात

कंपनी पहले ही पूरे ग्रुप में 50,000 नौकरियों की कटौती पर सहमति बना चुकी है. इसमें उसकी लग्जरी ब्रांड कंपनियां पोर्श और ऑडी भी शामिल हैं. ब्लूम ने कहा कि कंपनी को लागत कम करने के लिए और कदम उठाने होंगे.

Written ByGaurav Singh
Published: Jul 13, 2026, 05:00 PM IST|Updated: Jul 13, 2026, 05:00 PM IST
फॉक्सवैगन में बड़ी छंटनी की तैयारी, 50000 और नौकरियों पर संकट! CEO ने कही बड़ी बात
Image Credit: Social media/XSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Gaurav Singh

Gaurav Singh

जी न्यूज में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं.  देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों और घटनाओं को कवर कर चुके हैं  पढ़ाई-लिखाई की बात करें तो UPTU से इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन किया है. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले गौरव ने अपने करियर की शुरुआत डिजिटल मीडिया से की और पिछले 6 वर्षों से लगातार इस क्षेत्र में सक्रिय हैं. आप गौरव सिंह से Gaurav.Singh@India.Com पर ईमेल के जरिए सीधे जुड़ सकते हैं.

 

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