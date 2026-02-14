52 हफ्ते, 52 बड़े सुधार! 'रिफॉर्म एक्सप्रेस' से बदलेगा रेलवे का नक्शा, वैष्णव ने बताया अगले 1095 दिनों का प्लान

Ashwini Vaishnav on Indian Railways Reform Plan: भारतीय रेलवे में रिफॉर्म एक्सप्रेस की रफ्तार अब तेज हो गई है. इसके लिए सरकार ने बड़ा प्लान तैयार कर लिया है. सरकार ने वर्ष 2026 के सभी 52 हफ्तों में 52 सुधार नाम का अभियान शुरू किया है. यानी पूरे साल हर हफ्ते एक बड़ा सुधार लाया जाएगा. जिससे यात्रियों को पहले से बेहतर सेवा मिलेगी और स्टेशनों व ट्रेनों व ट्रेनों में सफाई बढ़ेगी. सरकार की योजना सुरक्षा मजबूत करने और कार्गो हैंडलिंग आसान बनाने की है. ये घोषणा रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने की है. उन्होंने कहा कि ये सारे सुधार कागजों तक सीमित नहीं रहेंगे और उन्हें जमीन पर उतारा जाएगा.

सफाई के मामले में रेल मंत्रालय में होगी क्रांति

वैष्णव ने कहा कि अब सफाई के मामले में रेल मंत्रालय में क्रांति होगी. सभी कोचों की पूरी सफाई पर फोकस किया जाएगा. इसके लिए ट्रेनों में एंड-टू-एंड क्लीनिंग का कॉन्सेप्ट लागू किया जाएगा. मतलब ट्रेन शुरू होने से लेकर खत्म होने तक हर कोच साफ-सुथरा रहेगा. इसके साथ ही क्लीन रेल स्टेशन का कॉन्सेप्ट भी लागू किया जाएगा.

उन्होंने बताया कि साफ-सफाई के लिए सर्विस लेवल एग्रीमेंट्स (SLA) बनाए गए हैं. यानी कंपनी को तय मानकों पर काम करना होगा. इस काम में टेक्नोलॉजी का खूब इस्तेमाल होगा और ऑटोमैटिक मॉनिटरिंग के साथ मशीनों से सफाई करवाई जाएगी.

जनरल कोच में भी होगी लाइव क्लीनिंग

रेल मंत्री ने बताया कि पहली बार ऐसा होगा, जब जनरल कोच भी आरक्षित कोचों जितने साफ होंगे. स्टाफ रिजर्व्ड कोच से उतरकर जनरल कोच में आएगा और उसी स्टैंडर्ड से सफाई करेगा. इसके साथ ही मकेनिकों की रूट-बेस्ड टीमें बनाई जाएंगी, जो चलती ट्रेन में छोटी-मोटी रिपेयर करेंगी. अभी 80 ट्रेनों को इस मॉडल में शामिल किया गया है. उन्होंने बताया कि सफाई न होने पर कंपनी पर सख्त कार्रवाई होगी. इसमें उन पर पेनल्टी, कॉन्ट्रैक्ट कैंसल जैसी कार्रवाई की जा सकती हैं. ये सारे बदलाव इसलिए किए जा रहे हैं, जिससे ट्रेन यात्रियों को नया अहसास हो और गंदगी को लेकर उनकी शिकायतें भी दूर हो सकें.

निगरानी के लिए बनाए जाएंगे कंट्रोल सेंटर्स

उन्होंने बताया कि इन कार्यों की निगरानी के लिए कंट्रोल सेंटर्स बनाए जाएंगे. वहां से रीयल-टाइम में स्टेशनों-ट्रेनों की सफाई, मेंटेनेंस और ऑपरेशन की निगरानी होगी. साथ ही रेलवे में एआई और एडवांस्ड टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल भी बढ़ाया जाएगा. जिससे समस्याएं पहले ही पकड़ उनका निस्तारण किया जा सके और लोगों की यात्रा सुचारू रहे.

गति शक्ति कार्गो टर्मिनल की बढ़ाई जाएगी संख्या

वैष्णव ने बताया कि आने वाले समय का एक बड़ा रिफॉर्म गति शक्ति मल्टी-मोडल कार्गो टर्मिनल (GCT) होगा. फिलहाल 124 टर्मिनल काम कर रहे हैं. अगले 5 सालों में ये संख्या 500 से ज्यादा हो जाएगी. टर्मिनल में अब मटेरियल प्रोसेसिंग भी होगी, यानी कार्गो-प्लस-प्रोसेसिंग टर्मिनल बनेगा. रेलवे मेंटेनेंस की जिम्मेदारी ले सकता है. हर बड़े माइलस्टोन पर डेवलपर और रेल अधिकारी मिलकर मीटिंग करेंगे, जॉइंट नोट बनाएंगे और कोई विवाद न होने का सर्टिफिकेट देंगे. इसके लिए 50 साल का कांट्रेक्ट साइन किया जाएगा. ये बदलाव लॉजिस्टिक्स को सस्ता और तेज बनाएंगे. साथ ही अर्थव्यवस्था को भी बूस्ट मिलेगा.

कुल मिलाकर क्या फायदा होगा?

वैष्णव ने बताया कि ये सारे सुधार अगले 3 सालों में लागू हो जाएंगे. जब देश 2047 में अपनी आजादी की शताब्दी जयंती मना रहा होगा तो रेलवे विकसित भारत का मजबूत इंजन बनकर उभरेगा. सफाई, सेवा, कार्गो और टेक्नोलॉजी पर फोकस करके यात्रा का अनुभव बेहतर करवाया जाएगा. फिलहाल रिफॉर्म एक्सप्रेस चल पड़ी है. अब देखना होगा कि यह कितनी तेजी से मंजिल तक पहुंचता है.