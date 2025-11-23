क्या मेट्रो शहरों में 55,000 की सैलरी पर अकेले रहना मुमकिन है? जानें कितनी महंगी है कॉस्ट ऑफ लिविंग?

Metro Cities Expenses : भारत के महानगर मुंबई, दिल्ली, बेंगलुरु, हैदराबाद, चेन्नई और कोलकाता युवा प्रोफेशनल के लिए करियर का केंद्र बने हुए हैं. यूथ बेहतर अवसरों और स्वतंत्र जीवन की तलाश में हर साल हजारों युवा इन शहरों का रुख करते हैं. लेकिन बढ़ती महंगाई और आसमान छूते किराये के बीच सबसे बड़ा सवाल है क्या 55,000 रुपये की मासिक सैलरी पर कोई व्यक्ति आराम से अकेले रह सकता है और बचत भी कर सकता है?

इन शहरों में एक अकेले व्यक्ति का औसत मासिक खर्च 30,000 से 60,000 रुपये तक पहुंच जाता है. युवा प्रोफेशनल के कमाई का सबसे बड़ा हिस्सा 40-50% किराये पर खर्च होता है.

1 BHK किराया: ₹15,000 से ₹30,000 (इलाके और सुविधाओं पर निर्भर)

खाना, यात्रा, बिजली-पानी और बाकी खर्च: अतिरिक्त ₹15,000–20,000

55,000 रुपये की सैलरी का बजट

सही प्लानिंग के साथ खर्चों को इस तरह काबू में रखा जा सकता है:

1. किराया: साधारण 1 BHK या थोड़ा दूर की लोकेशन चुनने पर खर्च- ₹15,000–20,000

2. खाना और जरूरतें: घर का खाना और समझदारी से खरीदारी- ₹7,000–10,000

3. ट्रांसपोर्ट: पब्लिक ट्रांसपोर्ट या किफायती विकल्प - ₹1,000–3,000

4. यूटिलिटी और अन्य खर्च: मोबाइल, वाई-फाई, गैस और मनोरंजन- ₹5,000

अगर व्यक्ति अपने बजट पर सख्ती से टिके रहे तो कम से कम 15–20% (₹8,000–11,000) बचत करना संभव है. विशेषज्ञ 8–12 महीनों का आपातकालीन फंड बनाने पर जोर देते हैं, ताकि नौकरी की अनिश्चितता और शहर की महंगाई से सुरक्षा बनी रहे.