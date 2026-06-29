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1 जुलाई से बदलेंगे ये नियम, ITR, आधार, पासपोर्ट और बैंकिंग सर्विस पर पड़ेगा सीधा असर

1 जुलाई से 31 दिसंबर 2026 तक आधार मोबाइल ऐप के जरिए रजिस्टर्ड ईमेल आईडी अपडेट कराने पर कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा. पहले इस सेवा के लिए 75 रुपये देने पड़ते थे. लेकिन, अब इसे छह महीने के लिए निशुल्क कर दिया गया है.

Written ByGaurav Singh
Published: Jun 29, 2026, 03:32 PM IST|Updated: Jun 29, 2026, 03:35 PM IST
1 जुलाई से बदलेंगे ये नियम, ITR, आधार, पासपोर्ट और बैंकिंग सर्विस पर पड़ेगा सीधा असर
Image Credit: AI/X Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Gaurav Singh

Gaurav Singh

जी न्यूज में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं.  देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों और घटनाओं को कवर कर चुके हैं  पढ़ाई-लिखाई की बात करें तो UPTU से इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन किया है. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले गौरव ने अपने करियर की शुरुआत डिजिटल मीडिया से की और पिछले 6 वर्षों से लगातार इस क्षेत्र में सक्रिय हैं. आप गौरव सिंह से Gaurav.Singh@India.Com पर ईमेल के जरिए सीधे जुड़ सकते हैं.

 

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