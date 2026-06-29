/1 जुलाई से बदलेंगे ये नियम, ITR, आधार, पासपोर्ट और बैंकिंग सर्विस पर पड़ेगा सीधा असर

6 Major Rules to Change from July 1 : 1 जुलाई 2026 से आम लोगों की वित्तीय जिंदगी से जुड़े कई महत्वपूर्ण नियम बदलने जा रहे हैं. इन बदलावों का असर आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल करने, आधार अपडेट, पासपोर्ट शुल्क, क्रेडिट कार्ड सुविधाओं और बैंकिंग सेवाओं पर देखने को मिलेगा.
ऐसे में इन नए नियमों की जानकारी पहले से होना जरूरी है.
1 जुलाई से 31 दिसंबर 2026 तक आधार मोबाइल ऐप के जरिए रजिस्टर्ड ईमेल आईडी अपडेट कराने पर कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा. पहले इस सेवा के लिए 75 रुपये देने पड़ते थे. लेकिन, अब इसे छह महीने के लिए निशुल्क कर दिया गया है.
फोनपे SBI क्रेडिट कार्ड पर्पल और फोनपे SBI क्रेडिट कार्ड सेलेक्ट ब्लैक यूजर्स के लिए 1 जुलाई से नए रिवॉर्ड नियम लागू होंगे. अब रिवॉर्ड प्वाइंट्स अर्जित करने की अधिकतम सीमा तय रहेगी और कुछ विशेष प्रकार के ट्रांजैक्शन पर रिवॉर्ड प्वाइंट्स नहीं मिलेंगे.
वित्त वर्ष 2025-26 (आकलन वर्ष 2026-27) के लिए ITR-1 और ITR-2 दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2026 निर्धारित की गई है. तय समय के बाद रिटर्न दाखिल करने पर जुर्माना लग सकता है. साथ ही कुछ टैक्स रिजीम चुनने और नुकसान को अगले वर्षों में कैरी फॉरवर्ड करने जैसी सुविधाएं भी प्रभावित हो सकती हैं.
HDFC बैंक के चुनिंदा क्रेडिट कार्डधारकों को अब मुफ्त घरेलू एयरपोर्ट लाउंज सुविधा तभी मिलेगी. जब उन्होंने पिछली तिमाही में कम से कम 60,000 रुपये का खर्च किया हो यानी जुलाई-सितंबर तिमाही में लाउंज एक्सेस के लिए अप्रैल-जून के दौरान निर्धारित खर्च पूरा करना अनिवार्य होगा.
1 जुलाई से सामान्य और तत्काल दोनों श्रेणी के पासपोर्ट की फीस में बढ़ोतरी की जाएगी. विदेश मंत्रालय ने भारत और विदेशों में उपलब्ध पासपोर्ट सेवाओं के शुल्क में संशोधन किया है.
भारतीय रिजर्व बैंक 1 जुलाई से फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स की मिस-सेलिंग रोकने के लिए नया फ्रेमवर्क लागू करेगा. यदि किसी ग्राहक को गलत जानकारी देकर कोई वित्तीय उत्पाद बेचा जाता है, तो बैंक को पूरी रकम लौटानी होगी. इतना ही नहीं, ग्राहक को हुए वित्तीय नुकसान की भरपाई भी करनी होगी.
अगर आप ITR भरने की तैयारी कर रहे हैं. आधार अपडेट कराना चाहते हैं. नया पासपोर्ट बनवाने वाले हैं या नियमित रूप से क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं, तो 1 जुलाई से लागू होने वाले ये नए नियम आपके लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं.