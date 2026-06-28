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टॉप 10 कंपनियों में 6 की मार्केट वैल्यू ₹88678 करोड़ बढ़ी, ICICI बैंक बना सबसे बड़ा गेनर

सप्ताह के दौरान बीएसई सेंसेक्स 297.57 अंक यानी 0.38% चढ़ा, जबकि एनएसई निफ्टी 42.9 अंक यानी 0.17% की बढ़त के साथ बंद हुआ.

Written ByGaurav Singh
Published: Jun 28, 2026, 03:10 PM IST|Updated: Jun 28, 2026, 03:10 PM IST
टॉप 10 कंपनियों में 6 की मार्केट वैल्यू ₹88678 करोड़ बढ़ी, ICICI बैंक बना सबसे बड़ा गेनर
Image Credit: AI/X Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Gaurav Singh

Gaurav Singh

जी न्यूज में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं.  देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों और घटनाओं को कवर कर चुके हैं  पढ़ाई-लिखाई की बात करें तो UPTU से इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन किया है. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले गौरव ने अपने करियर की शुरुआत डिजिटल मीडिया से की और पिछले 6 वर्षों से लगातार इस क्षेत्र में सक्रिय हैं. आप गौरव सिंह से Gaurav.Singh@India.Com पर ईमेल के जरिए सीधे जुड़ सकते हैं.

 

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