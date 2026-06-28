टॉप 10 कंपनियों में 6 की मार्केट वैल्यू ₹88678 करोड़ बढ़ी, ICICI बैंक बना सबसे बड़ा गेनर

Market Recap: हॉलिडे-शॉर्टेंड सप्ताह में भारतीय शेयर बाजार में मजबूती का असर देश की टॉप-10 सबसे वैल्युएबल कंपनियों पर भी देखने को मिला. इस दौरान इन 10 में से 6 कंपनियों के मार्केट कैपिटलाइजेशन में ₹88,678.1 करोड़ की बढ़ोतरी हुई.
सबसे ज्यादा फायदा ICICI बैंक को हुआ, जिसने मार्केट वैल्यू में सबसे बड़ी बढ़त दर्ज की.
सप्ताह के दौरान बीएसई सेंसेक्स 297.57 अंक यानी 0.38% चढ़ा, जबकि एनएसई निफ्टी 42.9 अंक यानी 0.17% की बढ़त के साथ बंद हुआ. रिलायंस सिक्योरिटीज के अनुसार, कच्चे तेल की कीमतों में नरमी, वेस्ट एशिया में जियो-पॉलिटिकल हालात में सुधार और विदेशी संस्थागत निवेशकों की चुनिंदा खरीदारी से बाजार का माहौल सकारात्मक बना रहा.
टॉप-10 कंपनियों में रिलायंस इंडस्ट्रीज, HDFC बैंक, ICICI बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI), बजाज फाइनेंस और लार्सन एंड टुब्रो के मार्केट कैप में बढ़ोतरी दर्ज की गई. वहीं, भारती एयरटेल, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, भारतीय जीवन बीमा निगम और हिंदुस्तान यूनिलीवर की मार्केट वैल्यू में गिरावट आई.
ICICI बैंक का मार्केट कैप सबसे ज्यादा ₹29,588.75 करोड़ बढ़कर ₹9.95 लाख करोड़ पर पहुंच गया. इसके बाद HDFC बैंक की मार्केट वैल्यू ₹24,718.3 करोड़ बढ़कर ₹12.25 लाख करोड़ हो गई. रिलायंस इंडस्ट्रीज के मार्केट कैप में ₹12,043.96 करोड़, बजाज फाइनेंस में ₹11,580.28 करोड़, SBI में ₹9,322.93 करोड़ और L&T में ₹1,423.88 करोड़ की बढ़ोतरी हुई.
दूसरी ओर, भारती एयरटेल को सबसे बड़ा नुकसान हुआ. कंपनी का मार्केट कैप ₹35,615.21 करोड़ घट गया. इसके अलावा LIC की मार्केट वैल्यू ₹21,188.74 करोड़, TCS की ₹11,143.71 करोड़ और हिंदुस्तान यूनिलीवर की ₹5,321.83 करोड़ कम हो गई.
मार्केट वैल्यू के लिहाज से रिलायंस इंडस्ट्रीज देश की सबसे मूल्यवान कंपनी बनी रही. इसके बाद HDFC बैंक, भारती एयरटेल, ICICI बैंक, SBI, TCS, बजाज फाइनेंस, L&T, LIC और हिंदुस्तान यूनिलीवर का स्थान रहा.