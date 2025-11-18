60 में ठाठ नहीं कर दिया कमाल, पेंशन वाली उम्र में खड़ी कर दी ₹21000000000 की कंपनी, हिला दिया था ब्रिटानिया का साम्राज्य

Krishnadas Paul Success story: 60 साल में लोग रिटायर्ड हो जाते हैं, जिसके बाद वो अपनी जिंदगी को आराम करने के लिए घरों में बिता देते हैं. अधिकांश की सोच रही होती है कि रिटायर होने के बाद अब उनके पास करने के लिए कुछ बचा नहीं है, लोकिन कृष्णदास पॉल ने पूरी सोच बदल दी. 60 साल में उन्होंने नई शुरुआत की. रिटायर होने के बाद उन्होंने अपना कारोबार शुरू किया. अपना बिजनेस करना कितने मेहनत का काम है, ये किसी से छिपा नहीं है. कृष्णदास ने ये चुनौती ली और 60 की उम्र में एक ऐसी कंपनी शुरू की, जिसने ब्रिटानिया जैसे ब्रांड की सत्ता हिला दी.

60 की उम्र में 2100 करोड़ रुपये की कंपनी

कृष्णदास पॉल ने 3 दशक तक नौकरी की, पिता के ड्रिस्ट्रिब्यूशन कंपनी में काम करते हुए उन्होंने डाबर, बॉर्नवीटा, रैकिट जैसे ब्रांड्स के साथ करीब से किया. 26 साल तक नौकरी करने के बाद उन्होंने अपना काम करने का फैसला किया. अपने तीन बच्चों जयिता, अर्पण और शर्मिष्ठा के नाम पर उन्होंने अपनी कंपनी का नाम SAJ Foods की शुरुआत की. सबसे पहले गुगली (Googly) नाम से अपना पहला प्रोडक्ट लॉन्च किया. वो शुगर फ्री बिस्किट बनाने लगे, इसके लिए उन्होंने साल 2000 में बिस्क फार्म (Bisk Farm) की शुरुआत हुई.

15 करोड़ का झटका

बिजनेस सेटअप करना इतना आसान नहीं था. शुरुआती साल में ही उन्हें बड़ा झटका लगा. कंपनी को 15 करोड़ रुपये का नुकसान हो गया. उनका धंधा फेल होने लगा, प्रोडक्ट्स बेचना चुनौतीपूर्ण हो गया. उस दौर में ब्रिटानिया का मार्केट पर कब्जा था, जिसके सामने कृष्णपाल की गुगली टिक नहीं पा रही था. भारी नुकसान ने उन्हें बड़ा झटका दिया, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी. उन्होंने बिजनेस की प्लानिंग चेंज कर दी और पूर्वी भारत (Eastern India) पर फोकस करना शुरू कर दिया.

आइडिया हिट , कंपनी का चढ़ने लगा मुनाफा

उन्होंने एक पर फोकस करने के बजाए 7 अलग-अलग स्वाद के बिस्किट लॉन्च कर दिए.SAJ फूड्स ने क्षेत्रीय स्वाद को अपनी ताकत बनाई और बिस्किट से बेकरी की ओर शिफ्ट होने लगे. धीरे-धीरे पूर्वी भारत में बिस्क फार्म की धाक जमने लगी और लगभग 40% शेयर के साथ यह कंपनी नंबर-2 पर पहुंच गई. उन्होंने साल 2009 में जस्ट बेक्ड (Just Baked) को बाजार में उतार दिया,जो लोगों के चाय का साथी बन गया. उन्होंने अपना बिजनेस प्लानिंग की बदौलत ब्रिटानिया जैसी कंपनीको कड़ी टक्कर दी. उन्होंने अपनी फैक्ट्रियां भी नार्थ ईस्ट राज्यों में लगाना शुरू किया. डिस्ट्रिब्यूशन का विशाल नेटवर्क तैयार किया.

2100 करोड़ रुपये की कंपनी

कृष्णदास पॉल खुद तो नहीं रहे, लेकिन आज उनकी कंपनी 2100 करोड़ रुपये के मार्केटकैप की न चुकी है. हर साल 1.80 लाख टन की कैपिसिटी वाली उनकी कंपनी बिस्कुट, केक, कुकीज, रस्क, वेफर और स्नैक्स के लिए पॉपुलर है. उनके पॉपुलर प्रोडक्ट्स में रिच मैरी, शुगर-फ्री मैरी, पेटिट ब्यूरे और द टॉप जैसे प्रोडक्ट्स बाजार में उपलब्ध है. पूरे भारत की बात करें तो 4 प्रतिशत की बाजार हिस्सेदारी के साथ यह चौथा सबसे बड़ा ब्रांड बन गया. बिस्क फार्म ने बॉलीवुड स्टार रितिक रोशन को अपना ब्रांड एंबेसडर बनाया.