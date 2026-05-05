बंगाल में BJP की सरकार बनते ही 20 लाख लोगों की लगी लॉटरी, सैलरी, DA से लेकर बोनस तक 45 दिन में सब बढ़ेगा!

7th Pay Commission: पश्चिम बंगाल में पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है. 9 मई को नए मुख्यमंत्री की ताजपोशी होगी. बंगाल में भाजपा सरकार बनते ही कर्मचारियों की सैलरी में बड़ी बढ़ोतरी होने वाली है. अगले 45 दिनों में पश्चिम बंगाल के सरकारी कर्मचारियों का वेतन और पेंशनभोगियों के पेंशन का कैलकुलेशन बदल जाएगा. पश्चिम बंगाल के कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 22 फीसदी, जबकि केंद्रीय कर्मचारियों का DA 58 फीसदी पर पहुंच चुका है. अब भाजपा की सरकार बनने के साथ प्रदेश के 20 लाख से अधिक सरकारी कर्मचारियों का इंतजार खत्म होगा. सैलरी, DA, बोनस, फिटमेंट फैक्टर हर चीज बदल जाएगा. भाजपा की सरकार बनते ही प्रदेश में 7th Pay Commission की सिफारिशें लागू की जाएंगी.

बंगाल में बढ़ेगी सरकारी कर्मचारियों की सैलरी

विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान प्रधानमंत्री ने पश्चिम बंगाल के लोगों से वादा किया था कि अगर बंगाल में भाजपा की सरकार बनती है तो 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों को तुरंत लागू किया जाएगा. भाजपा ने अपने चुनावी मेनिफेस्टो में भी वादा किया था कि अगर उनकी सरकार बनती है कि सरकारी कर्मचारियों को 7वें आयोग की सिफारिशों के आधार पर सैलरी मिलेगी. गृहमंत्री ने वादा किया था कि सरकार बनने के 45 दिनों के भीतर 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू किया जाएगा.

सैलरी में बपंर बढ़ोतरी की उम्मीद

पश्चिम बंगाल के सरकारी कर्मचारियों को फिलहाल 6ठें वेतन आयोग की सिफारिशों के तहत सैलरी मिलती है. 7वें वेतन आयोग की सिफारिश लागू होते ही सैलरी, पेंशन में बड़ा इजाफा हो जाएगा. सिर्फ इतना ही नहीं बंगाल में भाजपा की सरकार बनने के बाद 8वें वेतन आयोग का रास्ता भी उनके लिए खुल जाएगा. भाजपा की सरकार बनते ही बंगाल के कर्मचारियों को वेतन, भत्तों (Allowances) और बेसिक सैलरी में बड़ी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी.

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7वें वेतन आयोग लागू होने पर क्या-क्या फायदा मिलेगा ?

पश्चिम बंगाल में 6th Pay Commission लागू है. इसके तहत न्यूनतम बेसिक सैलरी 7,000 रुपये (4,440–7,440 रुपये + 1,300 ग्रांट पे) हैं. 7th Pay Commission लागू होते ही न्यूनतम बेसिक सैलरी बढ़कर 18000 रुपये प्रति माह पर पहुंच जाएगी.

फिटमेंट फैक्टर में बढ़ोतरी होगी और सैलरी का कैलकुलेशन 2.57 के फिटमेंट फैक्टर पर लागू किया जा सकता है. यानी बेसिक सैलरी में औसतन 23 से 24 फीसदी का डायरेक्ट हाइक देखने को मिलेगा.इसके अलावा पे मैट्रिक्स लागू होगा. प्रमोशन और सैलरी बढ़ोतरी आसान हो जाएगा. पेंशनभोगियों को भी पेंशन बढ़ोतरी का लाभ मिलेगा.

DA बढ़ोतरी: मौजूदा समय में केंद्र और बंगाल के महंगाई भत्ते में बड़ा अंतर है. पश्चिम बंगाल में सरकारी कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 22 फीसदी है, जबकि केंद्रीय कर्मचारियों का डीए 58 फीसदी तक पहुंच चुका है. 7वें वेतन आयोग के लागू होते ही इन कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में बड़ी बढ़ोतरी की संभावना है.