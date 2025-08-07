सरकारी कर्मचारियों को राखी से पहले मिला दिवाली गिफ्ट! DA में 3% बढ़ोतरी की मिल सकती है खुशखबरी, जानिए कब होगा ऐलान

DA Hike Latest Update: जिस खबर का इंतजार 1 करोड़ लोग कर रहे थे वो खबर आ गई है. केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन में बढ़ोतरी का फैसला सामने आ गया है. केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (DA) को लेकर बड़ा अपडेट आ गया है. खबर है कि जुलाई-दिसंबर के लिए महंगाई भत्ते की घोषणा दिवाली के आस पास की जाएगी, यानी इस साल दिवाली गिफ्ट के संकेत पहले ही मिल गए हैं. बता दें कि डीए हाइक को लेकर केंद्रीय कर्मचारी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं.

कब बढ़ेगा DA

केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स को दीवाली से पहले बड़ी खुशखबरी मिल सकती है. जुलाई-दिसंबर 2025 के लिए महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का ऐलान दिवाली से पहले किया जा सकता है. सातवें वेतन आयोग के तहत केंद्रीय कर्मचारियों के लिए हर छह महीने पर महंगाई भत्ता तय किया जाता है, जिसकी गणना तय फॉर्मूले और महंगाई दर के हिसाब से तय की जाती है.

कितना बढ़ेगा महंगाई भत्ता

हालांकि इसे लेकर कोई आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन सूत्रों की माने तो इस बार महंगाई भत्ते में 3 फीसदी की बढ़ोतरी हो सकती है. महंगाई भत्ते में की गई इस बढ़ोतरी से केंद्रीय कर्मचारियों का DA 55 फीसदी से बढ़कर 58 फीसदी हो सकता है. इससे पहले जनवरी 2025 में सरकार ने डीए में 2 फीसदी की बढ़ोतरी कर उसे 53 से 55 फीसदी कर दिया था. बता दें कि श्रम ब्यूरो की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक जून 2025 का CPI-IW 145 रहा. वहीं जुलाई 2024 से जून 2025 तक के 12 महीनों का औसत इंडेक्स 143.6 है. ऐसे में इस बार डीए में 3 फीसदी बढ़ोतरी का ऐलान किया गया.

DA हाइक से कितनी बढ़ेगी सैलरी

महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का सीधा फायदा सैलरी बढ़ोतरी पर पड़ेगा. सैलरी में बड़ी बढ़ोतरी होगी. उदाहरण से समझे तो अगर बेसिक सैलरी 40000 रुपये है और 3 फीसदी DA बढ़ता है तो हर महीने सैलरी में 1,200 रुपये की बढ़ोतरी होगी. DA बढ़ने से ट्रैवल अलाउंस, हाउस रेंट अलाउंस में भी बढ़ोतरी होगी.