DA / DR Arrear: अगर आप खुद केंद्र सरकार के कर्मचारी हैं या आपके पर‍िवार को कोई मेंबर केंद्रीय कर्मचारी है तो इस खबर को ध्‍यान से पढ़ लीज‍िए. आपको याद होगा क‍ि सरकार ने कोरोना महामारी (Covid-19) के दौरान महंगाई भत्ता (DA) और महंगाई राहत (DR) की तीन क‍िश्‍तों पर रोक लगा दी थी. सरकार की तरफ से केंद्रीय कर्मचार‍ियों का डीए और डीआर हर छह महीने पर र‍िवाइज क‍िया जाता है. इस तरह तीन क‍िश्‍तें रोकने का मतलब 18 महीने का डीए और डीआर रुकने से है. व‍ित्‍त मंत्रालय ने इस फैसले को लेने का कारण आर्थिक द‍िक्‍कत और सरकारी खजाने पर पड़ रहे बोझ को कम करना बताया था.

कर्मचारी संगठनों ने की एर‍ियर देने की मांग

साल 2020 और 2021 के डीए (DA) और डीआर (DR) के एर‍ियर को देने की केंद्रीय कर्मचारी संगठनों की तरफ से कई बार मांग की जा चुकी है. इसको लेकर कर्मचारी संगठनों ने न‍िर्मला सीतारमण से भी मुलाकात की थी. सांसद आनंद भदौरिया ने 11 अगस्‍त को लोकसभा में केंद्रीय कर्मचारियों के डीए एर‍ियर को लेकर सवाल पूछा. इस सवाल का जवाब देते हुए व‍ित्‍त मंत्रालय की तरफ से आधिकारिक बयान द‍िया गया. मंत्रालय ने इस दौरान कोव‍िड महामारी से बचाव और रोकथाम को लेकर हुए भारी खर्च का भी ज‍िक्र क‍िया.

सरकार के राजकोषीय घाटे में कमी

सरकार की तरफ से द‍िये गए जवाब में बताया गया क‍ि 1 जनवरी 2020, 1 जुलाई 2020 और 1 जनवरी 2021 से मिलने वाली डीए हाइक और महंगाई राहत (DR) की तीन क‍िस्‍तों को कोरोना महामारी के कारण रोका गया था. यह कदम आर्थिक संकट और सरकारी खजाने पर पड़ रहे दबाव को कम करने के लिए उठाया गया था. संसद में सरकार की तरफ से बताया गया क‍ि सरकार का राजकोषीय घाटा (fiscal deficit) फाइनेंश‍ियल ईयर (FY) 2020-21 में 9.2% से घटकर FY 2025-26 के बजट अनुमान में 4.4% हो गया.

कोव‍िड में इकोनॉमी को बड़ा नुकसान हुआ

सरकार ने इस दौरान संसद में यह भी बताया क‍ि साल 2020 में कोरोना महामारी से इकोनॉमी को बड़ा नुकसान हुआ था. इस दौरान सरकार की तरफ से उठाए गए कल्याणकारी उपायों पर काफी पैसा खर्च हुआ था. इसका असर 2020-21 के बाद भी बना रहा. इस कारण DA/DR के बकाये का भुगतान करना संभव नहीं हो पाया.

महंगाई भत्ता क्या है?

महंगाई भत्ता (DA) सरकार की तरफ से हर छह महीने पर द‍िया जाने वाला वह पैसा है जो कर्मचारियों और पेंशनर्स को महंगाई के असर को कम करने के ल‍िए द‍िया जाता है. सरकार की तरफ से यह पैसा कर्मचारी के डीए के रूप में बढ़ाया जाता है. इसे महंगाई के हिसाब से एडजस्ट किया जाता है. इसी तरह, महंगाई राहत (DR) सरकारी पेंशनर्स को बढ़ती महंगाई का सामना करने में मदद के लिए द‍िया जाने वाला भत्ता है. यह कर्मचारियों के DA की ही तरह होता है.