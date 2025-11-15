7th pay commission Latest News: अगर आप खुद केंद्रीय कर्मचारी हैं या आपके पर‍िवार में कोई केंद्र सरकार की नौकरी करता है तो यह खबर आपके काम की है. प‍िछले कुछ द‍िन से सोशल मीड‍िया पर तेजी से फैल रहे एक मैसेज ने केंद्र सरकार के पेंशनर्स और उनकी फैम‍िली में दुव‍िधा पैदा कर दी है. इस मैसेज में क्‍लेम क‍िया जा रहा है क‍ि वित्त अधिनियम 2025 के तहत महंगाई राहत (DR) और वेतन आयोग संशोधन से जुड़ी स‍िफार‍िशों को पेंशनर्स से वापस ले लिया गया है. लेकिन आधिकारिक सूत्रों की तरफ से इस तरह के दावों को पूरी तरह गलत बताया गया है.

पेंशनर्स का बेन‍िफ‍िट पूरी तरह सुरक्षित

सूत्रों की तरफ से पेंशनर्स को आश्‍वासन द‍िया गया क‍ि उनके बेन‍िफ‍िट पूरी तरह सुरक्षित हैं. सोशल मीडिया पर इस मैसेज के ट्रेंड करने के बाद सरकार को आधिकारिक बयान जारी करना पड़ा. पीआईबी फैक्‍ट चेक टीम की तरफ से भी साफ क‍िया गया क‍ि यह क्‍लेम फर्जी है और पेंशनर्स के हितों पर क‍िसी तरह का असर नहीं पड़ा है. पीआईबी फैक्‍ट चेक की तरफ से बताया गया क‍ि मैसेज में गलत तरह से बताया गया क‍ि र‍िटायर्ड सरकारी कर्मचारियों के पोस्ट रिटायरमेंट बेन‍िफ‍िट जैसे DR हाइक और वेतन आयोग संशोधन के प्रस्‍ताव को खत्‍म कर द‍िया गया है.

पीआईबी फैक्‍ट चेक में क्‍या कहा गया?

PIB फैक्ट चेक की तरफ से कहा गया 'व्हाट्सएप पर वायरल हो रहे मैसेज में क्‍लेम क‍िया गया 'केंद्र सरकार ने वित्त अधिनियम 2025 के तहत र‍िटायर्ड कर्मचारियों के लिए डीआर हाइक और वेतन आयोग संशोधन जैसे बेन‍िफ‍िट वापस ले लिए हैं. PIB फैक्ट चेक टीम पुष्टि करती है कि यह दावा फेक है.' इस खंडन के बाद पेंशनर्स की च‍िंताएं दूर हुईं. आपको बता दें सर्व‍िस कर रहे सरकारी कर्मचारियों को जीवनयापन लागत के समायोजन के लि‍ए महंगाई भत्ता (DA) मिलता है, जबकि पेंशनर्स को महंगाई राहत भत्‍ता (DR) द‍िया जाता है.

Will retired Govt employees stop getting DA hikes & Pay Commission benefits under the Finance Act 2025 A message circulating on #WhatsApp claims that the Central Government has withdrawn post-retirement benefits like DA hikes and Pay Commission revisions for retired… pic.twitter.com/E2mCRMPObO — PIB Fact Check (@PIBFactCheck) November 13, 2025

पूरी तरह बने रहेंगे सामान्य पेंशनर्स के बेन‍िफ‍िट

सरकार ने तरफ से साफ क‍िया गया क‍ि सामान्य पेंशनर्स और PSU में अवशोषित कर्मचारी की अलग कैटेगरी हैं. संशोधित नियम केवल PSU में अवशोषित और बर्खास्त कर्मचारियों के बेन‍िफ‍िट जब्त करने पर फोकस्‍ड है. सामान्य पेंशनर्स के बेन‍िफ‍िट पूरी तरह बने रहेंगे. पेंशनर्स के लि‍ए महंगाई राहत (DR) तय न‍ियम के अनुसार लागू क‍िया जाएगा. आपको बता दें सरकार की तरफ से एक साल में दो बार डीए और डीआर में बदलाव क‍िया जाता है. पहला डीए / डीआर हाइक मार्च में क‍िया जाता है, ज‍िसे 1 जनवरी से लागू क‍िया जाता है. दूसरी डीए / डीआर हाइक स‍ितंबर में क‍िया जाता है, इसको 1 जुलाई से लागू क‍िया जाता है.