भत्‍तों को खत्‍म करने वाली है केंद्र सरकार? ऐसे केंद्रीय कर्मचार‍ियों के ल‍िए जानना जरूरी

CCS Pension Rules: प‍िछले द‍िनों सोशल मीड‍िया पर वायरल हुए एक मैसेज में दावा क‍िया गया क‍ि सरकार पेंशनर्स के महंगाई राहत भत्‍ते को बंद करने वाली है. लेक‍िन अब पीआईबी फैक्‍ट चेक की तरफ से इस पर हकीकत बताई गई है. 

Written By  Kriyanshu Saraswat|Last Updated: Nov 15, 2025, 06:46 AM IST
7th pay commission Latest News: अगर आप खुद केंद्रीय कर्मचारी हैं या आपके पर‍िवार में कोई केंद्र सरकार की नौकरी करता है तो यह खबर आपके काम की है. प‍िछले कुछ द‍िन से सोशल मीड‍िया पर तेजी से फैल रहे एक मैसेज ने केंद्र सरकार के पेंशनर्स और उनकी फैम‍िली में दुव‍िधा पैदा कर दी है. इस मैसेज में क्‍लेम क‍िया जा रहा है क‍ि वित्त अधिनियम 2025 के तहत महंगाई राहत (DR) और वेतन आयोग संशोधन से जुड़ी स‍िफार‍िशों को पेंशनर्स से वापस ले लिया गया है. लेकिन आधिकारिक सूत्रों की तरफ से इस तरह के दावों को पूरी तरह गलत बताया गया है.

पेंशनर्स का बेन‍िफ‍िट पूरी तरह सुरक्षित

सूत्रों की तरफ से पेंशनर्स को आश्‍वासन द‍िया गया क‍ि उनके बेन‍िफ‍िट पूरी तरह सुरक्षित हैं. सोशल मीडिया पर इस मैसेज के ट्रेंड करने के बाद सरकार को आधिकारिक बयान जारी करना पड़ा. पीआईबी फैक्‍ट चेक टीम की तरफ से भी साफ क‍िया गया क‍ि यह क्‍लेम फर्जी है और पेंशनर्स के हितों पर क‍िसी तरह का असर नहीं पड़ा है. पीआईबी फैक्‍ट चेक की तरफ से बताया गया क‍ि मैसेज में गलत तरह से बताया गया क‍ि र‍िटायर्ड सरकारी कर्मचारियों के पोस्ट रिटायरमेंट बेन‍िफ‍िट जैसे DR हाइक और वेतन आयोग संशोधन के प्रस्‍ताव को खत्‍म कर द‍िया गया है.

पीआईबी फैक्‍ट चेक में क्‍या कहा गया?
PIB फैक्ट चेक की तरफ से कहा गया 'व्हाट्सएप पर वायरल हो रहे मैसेज में क्‍लेम क‍िया गया 'केंद्र सरकार ने वित्त अधिनियम 2025 के तहत र‍िटायर्ड कर्मचारियों के लिए डीआर हाइक और वेतन आयोग संशोधन जैसे बेन‍िफ‍िट वापस ले लिए हैं. PIB फैक्ट चेक टीम पुष्टि करती है कि यह दावा फेक है.' इस खंडन के बाद पेंशनर्स की च‍िंताएं दूर हुईं. आपको बता दें सर्व‍िस कर रहे सरकारी कर्मचारियों को जीवनयापन लागत के समायोजन के लि‍ए महंगाई भत्ता (DA) मिलता है, जबकि पेंशनर्स को महंगाई राहत भत्‍ता (DR) द‍िया जाता है.

पूरी तरह बने रहेंगे सामान्य पेंशनर्स के बेन‍िफ‍िट
सरकार ने तरफ से साफ क‍िया गया क‍ि सामान्य पेंशनर्स और PSU में अवशोषित कर्मचारी की अलग कैटेगरी हैं. संशोधित नियम केवल PSU में अवशोषित और बर्खास्त कर्मचारियों के बेन‍िफ‍िट जब्त करने पर फोकस्‍ड है. सामान्य पेंशनर्स के बेन‍िफ‍िट पूरी तरह बने रहेंगे. पेंशनर्स के लि‍ए महंगाई राहत (DR) तय न‍ियम के अनुसार लागू क‍िया जाएगा. आपको बता दें सरकार की तरफ से एक साल में दो बार डीए और डीआर में बदलाव क‍िया जाता है. पहला डीए / डीआर हाइक मार्च में क‍िया जाता है, ज‍िसे 1 जनवरी से लागू क‍िया जाता है. दूसरी डीए / डीआर हाइक स‍ितंबर में क‍िया जाता है, इसको 1 जुलाई से लागू क‍िया जाता है. 

Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाल...और पढ़ें

7th Pay CommissionDA

