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Hindi NewsबिजनेसDA Hike: रेलवे, बैंक के बाद अब इन सरकारी कर्मचारियों का बढ़ा महंगाई भत्ता, DA 60% पर पहुंचा, जानिए अगले महीने से कितनी बढ़कर आएगी सैलरी

DA Hike: रेलवे, बैंक के बाद अब इन सरकारी कर्मचारियों का बढ़ा महंगाई भत्ता, DA 60% पर पहुंचा, जानिए अगले महीने से कितनी बढ़कर आएगी सैलरी

DA Hike News:  ग्रामीण डाक सेवकों के लाखों कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी हो गई है. ग्रामीण डाक सेवकों के डीए को 58 फीसदी से बढ़ाकर 60 फीसदी कर दिया गया है.  1 जनवरी 2026 से उन्हें बेसिक टाइम रिलेटेड कंटीन्यूटी अलाउंस पर 60 फीसदी का महंगाई भत्ता मिलेगा. 

Written By  Bavita Jha |Last Updated: May 13, 2026, 08:05 AM IST
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DA Hike: रेलवे, बैंक के बाद अब इन सरकारी कर्मचारियों का बढ़ा महंगाई भत्ता, DA 60% पर पहुंचा, जानिए अगले महीने से कितनी बढ़कर आएगी सैलरी

DA Hike News: ईरान युद्ध,  महंगाई के बढ़ते खतरे, एलपीजी के बढ़ते दाम के बीच सरकारी कर्मचारियों के लिए राहतभरी खबर आई है. रेलवे और बैंक कर्मचारियों के बाद अब डाक विभाग के कर्मचारियों की सैलरी में भी बड़ी बढ़ोतरी हो गई है. सरकार ने पोस्टल कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी कर दिया है. 

महंगाई भत्ते में बड़ी बढ़ोतरी 

ग्रामीण डाक सेवकों (GDS) के लाखों कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी हो गई है. ग्रामीण डाक सेवकों के डीए को 58 फीसदी से बढ़ाकर 60 फीसदी कर दिया गया है.  1 जनवरी 2026 से उन्हें बेसिक टाइम रिलेटेड कंटीन्यूटी अलाउंस पर 60 फीसदी का महंगाई भत्ता मिलेगा. डाक विभाग ने केंद्रीय कर्मचारियों के डीए के बराबर लाभ देने के लिए ये फैसला लिया है.  इस बढ़ोतरी ने ग्रामीण डाक कर्मचारियों की मंथली सैलरी में बड़ी बढ़ोतरी होगी.  

कितनी बढ़ेगी कर्मचारियों की सैलरी  

इस डीए बढ़ोतरी के ग्रामीण डाक विभाग सेवकों की सैलरी में बड़ी बढ़ोतरी होगी. अगर उदाहरण से समझने की कोशिश करें तो अगर बेसिक सैलरी 20000 रुपये हैं तो उन्हें अब 12000 रुपये डीए के तौर पर मिलेगा. यानी उनकी सैलरी 32000 रुपये पर पहुंच जाएगी. 

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रेलवे कर्मचारियों को भी मिला तोहफा ?

डाक विभाग ने 1 जनवरी, 2026 से ग्रामीण डाक सेवकों के लिए महंगाई भत्ते (DA) में बढ़ोतरी की घोषणा की है. 10 मई को आदेश जारी कर GDS कर्मचारियों को तोहफा दिया गया. इससे पहले भारतीय रेलवे ने भी अपने कर्मचारियों के महंगाई भत्ता में बढ़ोतरी का तोहफा दिया. रेलवे बोर्ड ने कर्मचारियों के डीए में 2 फीसदी की बढ़ोतरी कर दिया है.  कर्मचारियों को महंगाई भत्ते के साथ-साथ 4 महीने का एरियर भी दिया गया.  

बैंक कर्मचारियों का बढ़ा महंगाई भत्ता

 रेलवे से पहले बैंक कर्मचारियों ने भी अपने कर्मचारियों को तोहफा दिया. बैंक कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता (DA) बढ़ा दिया गया है. 1 मई से बैंक कर्मचारियों के महंगाई भत्ते को 25 फीसदी से बढ़ाकर 25.70 फीसदी कर दिया गया. ये डीए बढ़ोतरी मई, जून और जुलाई 2026 की अवधि के लिए लागू होगी.  

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Bavita Jha

बवीता झा  
Zee News Hindi ( Digital) में  बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत. बिजनेस जगत की खबरों की पेचीदगियों को सरल भाषा में लिखना और अपने पाठकों से कनेक्ट करने में खास रूचि. ग्लोबल ट्रेड, शेयर बाज...और पढ़ें

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