DA Hike Update: पिछले दिनों प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में कर्मचारियों का डीए 2 प्रतिशत बढ़ाया गया था. अगली छमाही के लिए इसमें फिर से तीन प्रतिशत का इजाफा किया जा सकता है.
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7th Pay Commission DA Hike: अगर आप भी केंद्र सरकार के कर्मचारी हैं तो यह खबर आपके काम की है. जी हां, कुछ दिन पहले ही केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (DA) में 2 प्रतिशत का इजाफा किया गया है. इस बढ़ोतरी के बाद डीए 60 फीसदी हो गया है. इसके बाद अब केंद्रीय कर्मचारियों के डीए को 3 फीसदी बढ़ाया जा सकता है. डीए कर्मचारियों का डीए साल में दो बार बढ़ाया जाता है. अभी केंद्रीय कर्मचारियों के डीए में जो इजाफा किया गया है, वो जनवरी से जून छमाही के लिए लागू होगा. अगली डीए हाइक जुलाई से दिसंबर छमाही के लिए होगी.
जनवरी से जून छमाही वाले डीए का ऐलान अक्सर होली के आसपास होता है. इसके बाद जुलाई से दिसंबर छमाही का ऐलान नवरात्रि या दशहरा के आसपास किया जाता है. यह डीए हाइक जनवरी से जून के AICPI इंडेक्स के आधार पर किया जाता है. अब अगले डीए हाइक को लेकर कुछ मीडिया रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि महंगाई भत्ते (DA) में 3 फीसदी का इजाफा किया जाएगा. इसके बाद यह मौजूदा 60 प्रतिशत से बढ़कर 63 हो जाएगा. इसका फायदा 50 लाख से ज्यादा केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को मिलने की उम्मीद है.
केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी उनके पे-बैंड पर निर्भर करती है. लेवल 1 के तहत काम करने वाले कर्मचारियों की बेसिक पे 18000 रुपये है. इस पर यदि 63 प्रतिशत का डीए हाइक जोड़ा जाए तो यह 11,340 रुपये होता है. इस तरह दोनों का जोड़ 29,340 रुपये होता है. इसके अलावा सैलरी के साथ अन्य भत्ते भी देय होते हैं. यदि लेवल 18 के तहत कैबिनेट सेक्रेटरी की सैलरी को देखें तो उनकी ढाई लाख रुपये की बेसिक पे होती है. इस पर 63 प्रतिशत का डीए 1,57,500 रुपये होता है.
करीब एक हफ्ते पहले 18 अप्रैल को कैबिनेट की तरफ से केंद्रीय कर्मचारियों के लिए डीए हाइक का ऐलान किया गया. इसके तहत कर्मचारियों और पेंशनर्स के डीए और डीआर में दो प्रतिशत का इजाफा किया गया. प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की मीटिंग में लिये गए फैसलों के बारे में सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि डीए और डीए में इजाफे के कारण सरकारी खजाने पर 6,791.24 करोड़ रुपये सालाना का बोझ पड़ेगा. सरकार के कर्मचारियों को डीए और पेंशनर्स को डीआर की यह अतिरिक्त किस्त एक जनवरी, 2026 से दी जाएगी.
3 नवंबर 2025 को आधिकारिक रूप से आयोग का गठन कर दिया गया है. इसके चेयरपर्सन न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई हैं. आयोग की तरफ से कर्मचारी संगठन (NC-JCM) और पेंशनर्स के सुझाव मांगे जा रहे हैं. आयोग को रिपोर्ट सौंपने के लिए 18 महीने की टाइम लिमिट दी गई है. इसकी रिपोर्ट मई 2027 तक संभावित है. लेकिन इसको प्रभावी 1 जनवरी 2026 से किया जाएगा. रिपोर्ट बाद में आने पर कर्मचारियों को एरियर दिया जाएगा.