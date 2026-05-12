7th Pay commission DA Hike: अगर आप खुद रेलवे कर्मचारी हैं या पर‍िवार का कोई मेंबर रेलवे में नौकरी करता है तो यह खबर आपके काम की है. रेलवे की तरफ से कर्मचारियों और पेंशनर्स के लि‍ए बड़ा ऐलान क‍िया गया है. केंद्र की तरफ से डीए और डीआर पर फैसला क‍िये जाने के बाद रेलवे बोर्ड ने भी महंगाई भत्ते (DA) और महंगाई राहत (DR) में 2 प्रतिशत बढ़ोतरी करने का आदेश जारी क‍िया है. इस फैसले से रेलवे के 12 लाख से ज्‍यादा कर्मचार‍ियों और पेंशनर्स को फायदा मिलेगा. यह बढ़ोतरी 1 जनवरी 2026 से प्रभावी होगी. इसका मतलब हुआ क‍ि कर्मचार‍ियों को पिछले चार महीने का एर‍ियर भी म‍िलेगा.

रेलवे बोर्ड की तरफ से की गई हाल‍िया बढ़ोतरी के बाद रेलवे कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 58% से बढ़कर 60% पर पहुंच गया है. केंद्र सरकार की तरफ से हर साल दो बार (जनवरी और जुलाई) महंगाई के आंकड़े के आधार पर डीए में बदलाव क‍िया जाता है. रेलवे बोर्ड ने कर्मचारियों के लिए RBE नंबर 34/2026 और पेंशनर्स के लिए RBE नंबर 36/2026 के तहत अलग-अलग आदेश जारी क‍िये हैं. बोर्ड की तरु से यह कदम ऐसे समय में उठाया गया है, जब महंगाई के बीच कर्मचारियों के घरेलू बजट पर लगातार दबाव बढ़ रहा है.

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साल में दो बार होता है डीए में बदलाव

सबसे अहम बात यह है क‍ि बढ़ी हुई दर को 1 जनवरी 2026 से प्रभावी माना जाएगा. इसका सीधा मतलब यह है कि कर्मचारियों और पेंशनर्स को पिछले चार महीने का बकाया यानी 'एरियर' दिया जाएगा. आमतौर पर साल में दो बार जनवरी और जुलाई में ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के आधार पर डीए में बदलाव किया जाता है. रेलवे देश के सबसे बड़े नियोक्ताओं में से एक है, इसलिए इस फैसले का असर लाखों परिवारों की व‍ित्‍तीय स्थिति पर पड़ेगा.

कर्मचार‍ियों के खाते में कब तक आएगा पैसा?

रेलवे बोर्ड की तरफ से सभी जोनल रेलवे और प्रोडक्शन यून‍िट को निर्देश जारी क‍िये गए हैं. इन्‍होंने बढ़ी डीए दर के ह‍िसाब से पेमेंट का प्रोसेस शुरू कर द‍िया है. उम्मीद की जा रही है क‍ि इस महीने की सैलरी में बढ़े हुए डीए और पिछले महीनों के एरियर को शामिल क‍िया जाएगा. इस फैसले के बाद रेलवे के लाखों कर्मचार‍ियों को राहत जरूर म‍िली है.

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