DA Hike: ₹1250 करोड़ खर्च कर CM विजय ने लोगों को दिया तोहफा, हर महीने कितनी बढ़ेगी टेक-होम सैलरी ?

Dearness Allowance: तमिलानाडु सरकार ने सरकारी कर्मचारियों और शिक्षकों के महंगाई भत्ते में 2 फीसदी की बढ़ोतरी कर दी है. सरकार ने डीए को 58 फीसदी से बढ़ाकर 60 फीसदी कर दिया है. DA बढ़ोतरी का कैलकुलेशन 1 जनवरी 2026 से होगा.
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DA Hike: तमिलानाडु के मुख्यमंत्री बनने के बाद से जोसेफ विजय ताबड़तोड़ फैसले ले रहे हैं. आज उन्होंने राज्य के 16 लाख कर्मचारियों को खुशखबरी दी है. तमिलनाडु सरकार ने कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी कर दी है. मुख्यमंत्री की कु्र्सी पर बैठने के हफ्तेभर के अंदर विजय ने राज्य कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (DA) में 2 फीसदी की बढ़ोतरी कर दी.
तमिलानाडु सरकार ने सरकारी कर्मचारियों और शिक्षकों के महंगाई भत्ते में 2 फीसदी की बढ़ोतरी कर दी है. सरकार ने डीए को 58 फीसदी से बढ़ाकर 60 फीसदी कर दिया है. DA बढ़ोतरी का कैलकुलेशन 1 जनवरी 2026 से होगा. यानी जनवरी से लेकर मई तक का एरियर भी कर्मचारियों को मिलेगा.
राज्य के सरकारी कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 60 फीसदी किए जाने से जहां कर्मचारियों की ‘टेक-होम सैलरी’ में बड़ी बढ़ोतरी होगी तो वहीं सरकारी खजाने पर खर्च का बोझ बढ़ेगा. माना जा रहा है कि इस फैसले से सरकारी खरजाने पर करीब 1230 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ बढ़ेगा. वहीं 16 लाख परिवारों को इसका सीधा लाभ भी मिलेगा. इसमें राज्य कर्मचारियों के अलावा शिक्षकों, सचिवालय में काम करने वाले अधिकारियों,पेंशनर्स को भी इसका लाभ मिलेगा. इससे पहले बिहार सरकार ने एक दिन पहले ही सरकारी कर्मचारियों के डीए में 2 फीसदी बढ़ोतरी का फैसला किया है. बिहार के सरकारी कर्मचारियों को भी 60 फीसदी महंगाई भत्ते का लाभ मिलेगा.
डीए का कैलकुलेशन 7th Pay Commission पे मैट्रिक्स के हिसाब से किया गया है. बेसिक सैलरी पर डीए का कैलकुलेशन किया जाता है. अगर कर्मचारी की बेसिक सैलरी 20,000 है. पहले 58 फीसदी के हिसाब से 11600 रुपये मिल रहे थे. अब 60 फीसदी के हिसाब से महंगाई भत्ता 12000 रुपये मिलेगा. मतलब हर महीने करीब 400 रुपये की और सालाना 4800 रुपये की बढ़ोतरी होगी. यानी जिन कर्मचारियों की बेसिक सैलरी ज्यादा है, उन्हें और बड़ा फायदा मिलेगा.