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वेस्‍ट बंगाल के सरकारी कर्मचारियों की लगी लॉटरी! दुर्गा पूजा से पहले डीए का आएगा मोटा एर‍ियर

7th Pay Commission: वेस्‍ट बंगाल के मुख्‍यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने प‍िछले द‍िनों बढ़ाए गए 20 प्रत‍िशत डीए का जल्‍द भुगतान करने का आश्‍वासन द‍िया है. उन्‍होंने कहा क‍ि राज्‍य की आर्थ‍िक स्‍थ‍ित‍ि को देखते हुए डीए एर‍ियर का भुगतान स्‍टेप बॉय स्‍टेप क‍िया जाएगा.

Written ByKriyanshu Saraswat
Published: Jul 29, 2026, 09:07 AM IST|Updated: Jul 29, 2026, 09:07 AM IST
वेस्‍ट बंगाल के सरकारी कर्मचारियों की लगी लॉटरी! दुर्गा पूजा से पहले डीए का आएगा मोटा एर‍ियर
Image Credit: file pic

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Kriyanshu Saraswat

Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाला के साथ कर‍ियर की शुरुआत. प‍िछले 16 साल में अमर उजाला, दैनिक जागरण, ह‍िन्‍दुस्‍तान और टाइम्‍स इंटरनेट जैसे प्रत‍िष्‍ठ‍ित संस्‍थानों में काम का लंबा अनुभव. इस दौरान ऑटो, टेक्‍नोलॉजी और लाइफ स्‍टाइल लीड के तौर पर भी काम क‍िया. यूपी से ताल्‍लुक रखने वाले क्र‍ियांशु ने पत्रकार‍िता में पोस्ट ग्रेजुएट हैं.

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