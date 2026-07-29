DA Hike News: वेस्ट बंगाल सरकार ने सूबे के लाखों सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स को बड़ी सौगात देने की तैयारी कर ली है. राज्य सरकार की तरफ से यह साफ किया गया कि उसका टारगेट मौजूदा फाइनेंशियल ईयर में 7वें वेतन आयोग (7th Pay Commission) की सिफारिश को पूरी तरह से लागू करना है. इसके साथ ही सरकार केंद्र और राज्य के डीए के अंतर को धीरे-धीरे खत्म करने पर काम कर रही है. यानी वेस्ट बंगाल के कर्मचारियों को केंद्रीय कर्मचारियों जैसा महंगाई भत्ता मिल सकता है. ऐसा होने से लाखों कर्मचारियों के साथ ही पेंशनर्स को भी फायदा होगा.
महंगाई भत्ते में होने वाली बढ़ोतरी का फायदा यह होगा कि राज्य कर्मचारियों को केंद्र के समान वेतन मिल सकेगा. एक कार्यक्रम के दौरान सीएम सुवेंदु अधिकारी ने सरकार की योजना के बारे में जानकारी दी. मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि राज्य सरकार केंद्र की तरह डीए देने के लिए तैयार है. हालांकि, राज्य के आर्थिक हालात को देखते हुए इसे एक बार की बजाय धीरे-धीरे लागू किया जा रहा है. नई सरकार के पहले बजट में सरकार ने कर्मचारियों के डीए में 20 प्रतिशत की बढ़ोतरी की थी. इसके बाद राज्य सरकार के कर्मचारियों का डीए बढ़कर 38 प्रतिशत हो गया है.
बढ़े हुए महंगाई भत्ते को राज्य सरकार की तरफ से दुर्गा पूजा से पहले सैलरी के साथ जारी करने की तैयारी है. डीए के बकाया एरियर को लेकर अलग-अलग कर्मचारी संगठनों की तरफ से लंबे समय से मांग की जा रही है. इस पर भी सीएम की तरफ भरोसा दिलाया गया कि सरकार बकाया भुगतान पर लगातार काम रही है. सरकार बकाये के भुगतान से पीछे नहीं हट रही है और इसका चरण दर चरण भुगतान किया जाएगा. हालांकि, उन्होंने एरियर जारी करने के लिए किसी तय तारीख या समय सीमा का ऐलान नहीं किया.
राज्य कैबिनेट ने मई में ही 7वें राज्य वेतन आयोग के गठन के प्रस्ताव को आधिकारिक मंजूरी दी थी. सरकार की तरफ से तय की गई रूपरेखा के अनुसार, यह आयोग महज प्रशासनिक विभागों तक ही सीमित नहीं रहेगा. इसके दायरे में राज्य सरकार के नियमित कर्मचारियों के साथ-साथ स्वायत्त निकायों, स्थानीय निकायों, नगर निगम, शिक्षा बोर्ड और राज्य की तरफ से संचालित सभी प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च शैक्षणिक संस्थानों के शिक्षक व कर्मचारी भी शामिल किए जाएंगे.