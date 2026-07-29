महंगाई भत्‍ते में होने वाली बढ़ोतरी का फायदा यह होगा क‍ि राज्‍य कर्मचार‍ियों को केंद्र के समान वेतन म‍िल सकेगा. एक कार्यक्रम के दौरान सीएम सुवेंदु अधिकारी ने सरकार की योजना के बारे में जानकारी दी. मुख्‍यमंत्री ने यह भी कहा क‍ि राज्य सरकार केंद्र की तरह डीए देने के लिए तैयार है. हालांकि, राज्य के आर्थ‍िक हालात को देखते हुए इसे एक बार की बजाय धीरे-धीरे लागू क‍िया जा रहा है. नई सरकार के पहले बजट में सरकार ने कर्मचारियों के डीए में 20 प्रतिशत की बढ़ोतरी की थी. इसके बाद राज्‍य सरकार के कर्मचारियों का डीए बढ़कर 38 प्रतिशत हो गया है.