7th Pay Commission Latest News: अगर आप खुद केंद्रीय कर्मचारी हैं या आपके पर‍िवार में कोई केंद्रीय कर्मी है तो यह खबर जरूर पढ़ लीज‍िए. यह खबर केंद्र सरकार के 50 लाख कर्मचार‍ियों और 65 लाख पेंशनर्स से जुड़ी है. काफी लोगों को यह डर है क‍ि आठवां वेतन आयोग के लागू होने के बाद जनवरी 2026 के बाद महंगाई भत्ता (DA), मकान किराया भत्ता (HRA) और बाकी भत्‍तों का क्‍या होगा? सरकार ने जस्टिस रंजना देसाई की अध्‍यक्षता में तीन सदस्यों वाला 8वां केंद्रीय वेतन आयोग बना दिया है. यह आयोग 18 महीने के दौरान अपनी र‍िपोर्ट देगा, यानी इसकी र‍िपोर्ट जून-जुलाई 2027 तक आएगी.

रिपोर्ट आने के बाद म‍िलेगा एर‍ियर का पैसा

सबसे बड़ी राहत यह है क‍ि नया वेतनमान 1 जनवरी 2026 से ही लागू माना जाएगा. यानी रिपोर्ट आने के बाद एक ही झटके में प‍िछला पूरा एरियर (पिछले पैसे) मिल जाएगा. ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है क‍ि क्‍या जनवरी 2026 के बाद DA रुक जाएगा? इस पर पे- रोल एक्सपर्ट रामचंद्रन कृष्णमूर्ति ने साफ कहा क‍ि जब तक 8वां वेतन आयोग पूरी तरह लागू नहीं होता, तब तक 7वां वेतन आयोग ही चालू रहेगा. इसल‍िए डीए, एचआरए और टीए सब पहले की तरह बढ़ते रहेंगे.

18 महीने के दौरान तीन बार होगा डीए हाइक!

18 महीने में सरकार की तरफ से तीन बार डीए हाइक क‍िया जाएगा. अभी जुलाई 2025 से 58% डीए केंद्रीय कर्मचार‍ियों को द‍िया जा रहा है. जनवरी 2026 यह बढ़कर 61-62% तक हो सकता है. इसके बाद जुलाई 2026 से बढ़कर यह 64-65% के करीब पहुंच जाएगा. इसके बाद जनवरी 2027 डीए के 67-68% प्रत‍िशत होने की उम्‍मीद की जा रही है. इससे यह साफ है क‍ि 2027 तक आपको तीन बार महंगाई भत्ता (DA) बढ़कर मिलेगा. यह इजाफा CPI (महंगाई सूचकांक) के हिसाब से होगी. लेकिन यह साफ है क‍ि अभी डीए में होने वाली बढ़ोतरी रुकने वाली नहीं है.

पूरा डीए बेस‍िक सैलरी में मर्ज हो जाएगा

ऑल इंडिया NPS फेडरेशन के चेयरमैन मनजीत सिंह पटेल ने बताया क‍ि जब 8वां वेतन आयोग लागू होगा, उस समय तक जितना भी डीए (DA) बढ़ चुका होगा, वह पूरा बेसिक सैलरी में मर्ज हो जाएगा. यानी आपकी नई बेस‍िक पे पहले से ही अच्‍छी रहेगी. फिटमेंट फैक्टर पर बात करें तो यह अभी 2.57 है. लेकिन 18 महीने में डीए में करीब 9-10% की बढ़ोतरी होने की उम्‍मीद है. दो साल के एनुअल इंक्रीमेंट (3% + 3% = 6%) के साथ बेसिक पे में 20-22% की बढ़ोतरी पहले ही हो चुकी होगी. इससे फिटमेंट फैक्टर अपने आप 3.0 से 3.5 तक पहुंच सकता है.

इन सभी आंकड़ों के आधार पर यह साफ है क‍ि जनवरी 2026 के बाद भी DA-HRA-TA सब बढ़ेगा. हर छह महीने में डीए हाइक पक्‍की है . नया वेतन 1 जनवरी 2026 से लागू होगा और इसका पूरा एरियर भी म‍िलने की उम्‍मीद है.