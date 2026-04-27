8th Pay Commission: ज्यादा या कम... जेब में कितना आएगा पैसा? 8वें पे कमीशन को लेकर अब जमकर चलेगी माथापच्ची

8th Pay Commission : 8वें केंद्रीय वेतन आयोग (8th Central Pay Commission) को कर्मचारी यूनियनों और अलग-अलग संगठनों की ओर से बड़ी संख्या में मुलाकात और बातचीत के लिए रिक्वेस्ट मिली हैं. आयोग की आगामी बैठकें 28 अप्रैल से 30 अप्रैल 2026 तक दिल्ली में आयोजित की जाएंगी. 24 अप्रैल को जारी एक आधिकारिक नोटिस के मुताबिक, आयोग इन बैठकों के दौरान शेयरहोल्डर से मुलाकात करने की योजना बना रहा है. हालांकि, समय की सीमित उपलब्धता के कारण आयोग ने स्पष्ट किया है कि सभी रिक्वेस्ट्स को इस दौर में शामिल करना संभव नहीं हो पाएगा.

आगे भी होंगे कई दौर की बैठकें

आयोग ने ये भी बताया कि आने वाले महीनों में दिल्ली के अलावा विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में भी अतिरिक्त बैठकों का आयोजन किया जाएगा. इन बैठकों का कार्यक्रम समय-समय पर आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर अपडेट किया जाएगा, ताकि सभी शेयरहोल्डर को अपने सुझाव और मांगें रखने का अवसर मिल सके. दिल्ली-NCR क्षेत्र से बाहर के शेयरहोल्डर को सलाह दी गई है कि वे आयोग के अपने राज्य या नजदीकी क्षेत्र में दौरे के दौरान मुलाकात का समय लें. इससे संकेत मिलता है कि आयोग व्यापक स्तर पर परामर्श प्रक्रिया अपनाना चाहता है.

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दिल्ली बैठकें पहले ही ओवरसब्सक्राइब

दिल्ली में होने वाली शुरुआती बैठकों के लिए कर्मचारी संगठनों और यूनियनों की भारी मांग देखने को मिली है. यही वजह है कि आयोग पर समय का दबाव है और सभी पक्षों को एक साथ समय देना चुनौतीपूर्ण हो गया है.

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जनवरी 2025 में हुआ था गठन

केंद्र सरकार ने जनवरी 2025 में 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के गठन की घोषणा की थी. इसका उद्देश्य केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के वेतन, भत्तों और अन्य लाभों में संशोधन पर विचार करना है. आयोग की टर्म ऑफ रेफरेंस (ToR) को 28 अक्टूबर 2025 को मंजूरी दी गई थी. तीन सदस्यीय इस आयोग की अध्यक्षता सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति रंजना देसाई कर रही हैं.

मई 2027 तक आ सकती हैं सिफारिशें

संभावना जताई जा रही है कि आयोग अपनी सिफारिशें मई 2027 तक सरकार को सौंप सकता है. हालांकि, सिफारिशें पूर्व प्रभाव से लागू होती हैं, तो जनवरी 2026 से एरियर बनना शुरू हो सकता है.

जनवरी 2026 से लागू होने की उम्मीद

7वें वेतन आयोग की सिफारिशें 1 जनवरी 2016 से लागू की गई थीं. इसी आधार पर उम्मीद की जा रही है कि 8वें वेतन आयोग के लाभ भी 1 जनवरी 2026 से प्रभावी किए जा सकते हैं. इससे लाखों केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को बड़ा फायदा मिल सकता है.