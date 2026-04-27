Advertisement
trendingNow13195286
Hindi Newsबिजनेस8th Pay Commission: ज्यादा या कम... जेब में कितना आएगा पैसा? 8वें पे कमीशन को लेकर अब जमकर चलेगी माथापच्ची

8th Pay Commission: ज्यादा या कम... जेब में कितना आएगा पैसा? 8वें पे कमीशन को लेकर अब जमकर चलेगी माथापच्ची

8th Pay Commission Update : दिल्ली में 8वां केंद्रीय वेतन आयोग 28-30 अप्रैल 2026 तक बैठकें करेगा और देशभर के अन्य राज्यों में आने वाले महीनों में मीटिंग्स होंगी.

 

Written By  Gaurav Singh|Last Updated: Apr 27, 2026, 08:31 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Source : AI
Source : AI

8th Pay Commission :  8वें केंद्रीय वेतन आयोग (8th Central Pay Commission) को कर्मचारी यूनियनों और अलग-अलग संगठनों की ओर से बड़ी संख्या में मुलाकात और बातचीत के लिए रिक्वेस्ट मिली हैं. आयोग की आगामी बैठकें 28 अप्रैल से 30 अप्रैल 2026 तक दिल्ली में आयोजित की जाएंगी. 24 अप्रैल को जारी एक आधिकारिक नोटिस के मुताबिक, आयोग इन बैठकों के दौरान शेयरहोल्डर से मुलाकात करने की योजना बना रहा है. हालांकि, समय की सीमित उपलब्धता के कारण आयोग ने स्पष्ट किया है कि सभी रिक्वेस्ट्स को इस दौर में शामिल करना संभव नहीं हो पाएगा.

आगे भी होंगे कई दौर की बैठकें

आयोग ने ये भी बताया कि आने वाले महीनों में दिल्ली के अलावा विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में भी अतिरिक्त बैठकों का आयोजन किया जाएगा. इन बैठकों का कार्यक्रम समय-समय पर आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर अपडेट किया जाएगा, ताकि सभी शेयरहोल्डर को अपने सुझाव और मांगें रखने का अवसर मिल सके. दिल्ली-NCR क्षेत्र से बाहर के शेयरहोल्डर को सलाह दी गई है कि वे आयोग के अपने राज्य या नजदीकी क्षेत्र में दौरे के दौरान मुलाकात का समय लें. इससे संकेत मिलता है कि आयोग व्यापक स्तर पर परामर्श प्रक्रिया अपनाना चाहता है.

Add Zee News as a Preferred Source

दिल्ली बैठकें पहले ही ओवरसब्सक्राइब

दिल्ली में होने वाली शुरुआती बैठकों के लिए कर्मचारी संगठनों और यूनियनों की भारी मांग देखने को मिली है. यही वजह है कि आयोग पर समय का दबाव है और सभी पक्षों को एक साथ समय देना चुनौतीपूर्ण हो गया है.

ये भी पढ़ें : 8th Pay Commission :₹50,000 न्यूनतम वेतन, 36% HRA, सरकारी शिक्षकों ने रखीं बड़ी मांग

जनवरी 2025 में हुआ था गठन

केंद्र सरकार ने जनवरी 2025 में 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के गठन की घोषणा की थी. इसका उद्देश्य केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के वेतन, भत्तों और अन्य लाभों में संशोधन पर विचार करना है. आयोग की टर्म ऑफ रेफरेंस (ToR) को 28 अक्टूबर 2025 को मंजूरी दी गई थी. तीन सदस्यीय इस आयोग की अध्यक्षता सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति रंजना देसाई कर रही हैं.

मई 2027 तक आ सकती हैं सिफारिशें

संभावना जताई जा रही है कि आयोग अपनी सिफारिशें मई 2027 तक सरकार को सौंप सकता है. हालांकि, सिफारिशें पूर्व प्रभाव  से लागू होती हैं, तो जनवरी 2026 से एरियर बनना शुरू हो सकता है.

जनवरी 2026 से लागू होने की उम्मीद

7वें वेतन आयोग की सिफारिशें 1 जनवरी 2016 से लागू की गई थीं. इसी आधार पर उम्मीद की जा रही है कि 8वें वेतन आयोग के लाभ भी 1 जनवरी 2026 से प्रभावी किए जा सकते हैं. इससे लाखों केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को बड़ा फायदा मिल सकता है.

About the Author
author img
Gaurav Singh

जी न्यूज में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं.  देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों और घटनाओं को कवर कर चुके हैं  पढ़ाई-लिखाई की बा...और पढ़ें

TAGS

8th pay commission

Trending news

‘टूटी हुई’ आम आदमी पार्टी की वापसी कितनी मुश्किल है?
Arvind Kejriwal
‘टूटी हुई’ आम आदमी पार्टी की वापसी कितनी मुश्किल है?
'फिर धमकाया, तो कायदे से...', UP के 'सिंघम' ने TMC प्रत्याशी को क्यों दी चेतावनी?
West Bengal
'फिर धमकाया, तो कायदे से...', UP के 'सिंघम' ने TMC प्रत्याशी को क्यों दी चेतावनी?
'अब राज्य में भरोसा और भाजपा चाहिए', पीएम मोदी की बंगाल के नाम खुली चिट्ठी
West Bengal Assembly Election 2026
'अब राज्य में भरोसा और भाजपा चाहिए', पीएम मोदी की बंगाल के नाम खुली चिट्ठी
15 साल साथ रहने के बाद यौन उत्पीड़न का आरोप, SC ने सख्त लहजे में महिला को दी नसीहत!
Supreme Court
15 साल साथ रहने के बाद यौन उत्पीड़न का आरोप, SC ने सख्त लहजे में महिला को दी नसीहत!
2022 के मंगलुरु कुकर ब्लास्ट केस में आया फैसला, मोहम्मद शारिक को 10 साल कैद की सजा
Mangaluru Cooker Blast Case
2022 के मंगलुरु कुकर ब्लास्ट केस में आया फैसला, मोहम्मद शारिक को 10 साल कैद की सजा
बदल गया लद्दाख का MAP, 7 जिलों में बंटा स्वर्ग; जानिए इस फैसले से किसको कितना फायदा?
Ladakh
बदल गया लद्दाख का MAP, 7 जिलों में बंटा स्वर्ग; जानिए इस फैसले से किसको कितना फायदा?
अफवाह फैली और लोगों ने लगा दिया 'जाम', लगाने पड़ गए पेट्रोल पंपों पर ताले
panic buying
अफवाह फैली और लोगों ने लगा दिया 'जाम', लगाने पड़ गए पेट्रोल पंपों पर ताले
रात 9 बजे खाई बिरयानी, 1 बजे खाया तरबूज, एक रात में पूरा परिवार खत्म; आखिर क्या हुआ?
Mumbai News
रात 9 बजे खाई बिरयानी, 1 बजे खाया तरबूज, एक रात में पूरा परिवार खत्म; आखिर क्या हुआ?
अंग-बंग-कलिंग! के नारे से BJP बंगाल में रचेगी इतिहास? अबकी बार किसकी सरकार
West Bengal elections 2026
अंग-बंग-कलिंग! के नारे से BJP बंगाल में रचेगी इतिहास? अबकी बार किसकी सरकार
महाराष्ट्र के नयानगर में जबरन कलमा पढ़वाने के बहाने चौकीदार पर हमला, ATS करेगी जांच
Maharashtra
महाराष्ट्र के नयानगर में जबरन कलमा पढ़वाने के बहाने चौकीदार पर हमला, ATS करेगी जांच