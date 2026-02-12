Advertisement
Hindi Newsबिजनेस8th Pay Commission 2026: एरियर, पेंशन...कितनी बढ़ेगी सैलरी? केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर को क्या-क्या मिलेगा?

8th Pay Commission 2026: एरियर, पेंशन...कितनी बढ़ेगी सैलरी? केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर को क्या-क्या मिलेगा?

8th Pay Commission: सरकारी कर्मचारियों को जनवरी 2026 से शुरू होने वाले 8वें वेतन आयोग से फिटमेंट फैक्टर के आधार पर काफी एरियर मिल सकता है.

 

Written By  Gaurav Singh|Last Updated: Feb 12, 2026, 08:51 PM IST
8th Pay Commission 2026: एरियर, पेंशन...कितनी बढ़ेगी सैलरी? केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर को क्या-क्या मिलेगा?

8th Pay Commission 2026:  पूरे देश में सरकारी कर्मचारी और पेंशनर 8वें पे कमीशन के लागू होने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. केंद्र सरकार ने सैलरी रिवीजन के लिए सिफारिशें तैयार करने के लिए एक खास कमेटी बनाई है. इन सिफारिशों को मंजूरी मिलने के बाद नए पे स्केल लागू हो जाएंगे. हालांकि, इस प्रोसेस में कम से कम एक साल या शायद उससे अधिक समय लगने की उम्मीद है. इसका मतलब है कि जब पे रिवीजन आखिरकार लागू होगा तो कर्मचारियों को काफी एरियर मिल सकता है.

कब मिलेगा एरियर?

रिपोर्ट्स के मुताबिक, 8वें पे कमीशन की सिफारिशें जनवरी 2026 से लागू होने की संभावना है. अगर असल में लागू होने में देरी भी होती है, तो जनवरी 2026 से उस समय का एरियर कर्मचारियों के अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा. कर्मचारियों को 18 से 24 महीने का एरियर मिल सकता है.

कैसे कैलकुलेट किया जाएगा एरियर?

बता दें, कुल एरियर फिटमेंट फैक्टर पर निर्भर करेगा, ये अभी 2.0 और 2.57 के बीच होने का अनुमान है. फिटमेंट फैक्टर का इस्तेमाल नए पे स्केल को तय करने के लिए मौजूदा बेसिक सैलरी पर मल्टीप्लायर के तौर पर किया जाता है. यही तरीका 7वें पे कमीशन के दौरान भी लागू किया गया था. उदाहरण के लिए 7वें पे कमीशन के तहत लेवल 1 कर्मचारी की बेसिक सैलरी ₹18,000 थी. जबकि लेवल 5 कर्मचारी को ₹29,200 मिलते थे. 20 महीने के एरियर को ध्यान में रखते हुए कर्मचारियों को लागू फिटमेंट फैक्टर के आधार पर ₹3.6 लाख से ₹9.17 लाख के बीच मिल सकता है.

एरियर कैलकुलेट करने के लिए पुराने और नए बेसिक पे के बीच के अंतर को एरियर में शामिल महीनों की संख्या से गुणा किया जाता है. अगर सैलरी रिवीजन जनवरी 2026 से लागू होता है और 20 महीने बाद लागू होता है, तो उन 20 महीनों का एरियर कर्मचारी के अकाउंट में एक साथ जमा कर दिया जाएगा.

ये भी पढ़ें : ट्रंप की ट्रेड डील ने पलट दिया पूरा गेम, अब US में बिना टैक्स बिकेगा भारतीय सामान

सरकारी कर्मचारियों पर क्या पड़ेगा असर?

8वें पे कमीशन 2026 से केंद्र सरकार के कर्मचारियों के बैंक अकाउंट में काफी पैसा आ सकता है. हालांकि, सही रकम तभी कन्फर्म होगी जब फाइनल सिफारिशें मंजूर हो जाएंगी और ऑफिशियल लागू करने की तारीख का ऐलान हो जाएगा.

लॉन्च हो चुकी है ऑफिशियल वेबसाइट  

8वें सेंट्रल पे कमीशन (CPC) ने पिछले हफ्ते अपनी ऑफिशियल वेबसाइट लॉन्च की है. ये सरकारी कर्मचारियों की सैलरी, पेंशन और अलाउंस में बदलाव की दिशा में एक अहम कदम है. 8वें सेंट्रल पे कमीशन ने MyGov पोर्टल पर एक स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चनेयर के जरिए मिनिस्ट्री, डिपार्टमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारियों और दूसरे स्टेकहोल्डर्स से फीडबैक भी मांगा है.

FAQs;

सवाल : 8वां वेतन आयोग कब लागू हो सकता है और एरियर कब मिलेगा?

जवाब: मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें जनवरी 2026 से लागू होने की संभावना है. अगर लागू करने में देरी होती है, तब भी कर्मचारियों को जनवरी 2026 से एरियर दिया जाएगा. ऐसे में कर्मचारियों को 18 से 24 महीने तक का एरियर एक साथ मिल सकता है.

सवाल: एरियर कैसे कैलकुलेट किया जाएगा?

जवाब: एरियर की गणना फिटमेंट फैक्टर के आधार पर होगी. ये फिलहाल 2.0 से 2.57 के बीच रहने का अनुमान है. पुराने और नए बेसिक पे के अंतर को एरियर के महीनों (जैसे 18–24 महीने) से गुणा करके कुल एरियर तय किया जाएगा.

8th pay commission 2026

