8th Pay Commission: 400% सैलरी ग्रोथ; एक नहीं, 5 फिटमेंट फैक्टर की मांग; IRTSA ने पेश किया नया वेतन फॉर्मूला

8th Pay Commission Update : 8वें वेतन आयोग को लेकर केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स के बीच उत्सुकता लगातार बढ़ रही है. इस बीच भारतीय रेलवे तकनीकी पर्यवेक्षक संघ (IRTSA) ने वेतन संशोधन के लिए ऐसा प्रस्ताव दिया है. इससे कुछ कर्मचारियों का वेतन 400 प्रतिशत से अधिक तक बढ़ सकता है.

5 अलग-अलग फिटमेंट फैक्टर का प्रस्ताव?

IRTSA ने सभी कर्मचारियों के लिए एक समान फिटमेंट फैक्टर लागू करने के बजाय वेतन स्तर के अनुसार पांच अलग-अलग फिटमेंट फैक्टर लागू करने की मांग की है.

प्रस्तावित फिटमेंट फैक्टर इस प्रकार हैं:

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लेवल 1 से 5 : 2.92

लेवल 6 से 8 : 3.50

लेवल 9 से 12 : 3.80

लेवल 13 से 16 : 4.09

लेवल 17 से 18 : 4.38

अगर ये प्रस्ताव स्वीकार हो जाता है, तो वरिष्ठ अधिकारियों के वेतन में भारी बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है.

कितना बढ़ सकता है वेतन?

उदाहरण के तौर पर, लेवल-17 या 18 में कार्यरत किसी कर्मचारी का वर्तमान मूल वेतन अगर 2.5 लाख रुपये है, तो 4.38 फिटमेंट फैक्टर लागू होने पर उसका नया मूल वेतन लगभग 10.95 लाख रुपये हो सकता है. वहीं, लेवल 6 से 8 के किसी कर्मचारी का 45,000 रुपये का मूल वेतन बढ़कर लगभग 1.57 लाख रुपये तक पहुंच सकता है.

क्या होता है फिटमेंट फैक्टर?

फिटमेंट फैक्टर वह गुणांक होता है, जिसके आधार पर कर्मचारियों का नया मूल वेतन तय किया जाता है.

फॉर्मूला:

नया मूल वेतन = वर्तमान मूल वेतन × फिटमेंट फैक्टर

7वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.57 निर्धारित किया गया था. अब कर्मचारी संगठन इसे बढ़ाकर 3.83 से 4.38 तक करने की मांग कर रहे हैं.

न्यूनतम वेतन बढ़ाने की मांग

कई कर्मचारी संगठनों ने न्यूनतम मूल वेतन को बढ़ाकर 69,000 रुपये से 72,000 रुपये तक करने की मांग रखी है. साथ ही 50 प्रतिशत महंगाई भत्ता (DA) को मूल वेतन में जोड़ने, वार्षिक वेतन वृद्धि 5 प्रतिशत करने और तकनीकी कर्मचारियों के लिए अलग वेतन संरचना लागू करने की भी मांग की गई है.

सरकार के सामने बड़ी चुनौती

विशेषज्ञों का मानना है कि इतना बड़ा वेतन संशोधन सरकार पर भारी वित्तीय बोझ डाल सकता है. वेतन वृद्धि के साथ-साथ पेंशन, भत्तों, एरियर और भविष्य की पेंशन देनदारियां भी बढ़ जाएंगी. इसके अलावा, केंद्र के बाद कई राज्य सरकारें भी वेतन संशोधन लागू करती हैं, जिससे कुल वित्तीय प्रभाव और अधिक बढ़ सकता है.

फैमिली यूनिट बढ़ाने की मांग

कर्मचारी संगठनों ने वेतन निर्धारण में उपयोग होने वाली 'फैमिली यूनिट' को 3 से बढ़ाकर 5 करने की मांग की है. उनका तर्क है कि वर्तमान समय में कर्मचारियों को बच्चों, जीवनसाथी और बुजुर्ग माता-पिता की जिम्मेदारी एक साथ निभानी पड़ती है, जबकि शिक्षा, स्वास्थ्य और आवास का खर्च लगातार बढ़ रहा है.

पुरानी पेंशन योजना पर भी चर्चा तेज

पुरानी पेंशन योजना (OPS) की बहाली की मांग भी फिर से जोर पकड़ रही है. हालांकि, कई कर्मचारी प्रतिनिधियों का मानना है कि राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) को पूरी तरह समाप्त करना अब आसान नहीं है. इसलिए कई संगठन OPS जैसी गारंटी वाली पेंशन सुविधाओं की मांग कर रहे हैं.

1.1 करोड़ लोगों पर पड़ेगा असर

8वें वेतन आयोग की सिफारिशों का असर करीब 1.1 करोड़ केंद्रीय कर्मचारियों, पेंशनर्स और उनके परिवारों पर पड़ने की संभावना है. सरकार ने 3 नवंबर 2025 को 8वें वेतन आयोग का गठन किया था. आयोग की अध्यक्ष सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई हैं. आयोग देशभर में कर्मचारी संगठनों और पेंशनर्स से सुझाव लेने के लिए विभिन्न राज्यों का दौरा कर रहा है.