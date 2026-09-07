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8th Pay Commission: कर्मचारियों-पेंशनर्स के लिए बड़ा दिन, आज से चेन्नई में अहम बैठक; जानें 5 बड़े अपडेट

8वें वेतन आयोग का चेन्नई दौरा आज से शुरू हो गया है, जहां कर्मचारियों और पेंशनर्स की सैलरी, पेंशन, भत्तों और फिटमेंट फैक्टर जैसे अहम मुद्दों पर चर्चा होगी.

Written ByGaurav Singh
Published: Sep 07, 2026, 05:17 PM IST|Updated: Sep 07, 2026, 05:17 PM IST
8th Pay Commission: कर्मचारियों-पेंशनर्स के लिए बड़ा दिन, आज से चेन्नई में अहम बैठक; जानें 5 बड़े अपडेट
Image Credit: AI/Canva

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Gaurav Singh

Gaurav Singh

जी न्यूज में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं.  देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों और घटनाओं को कवर कर चुके हैं  पढ़ाई-लिखाई की बात करें तो UPTU से इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन किया है. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले गौरव ने अपने करियर की शुरुआत डिजिटल मीडिया से की और पिछले 6 वर्षों से लगातार इस क्षेत्र में सक्रिय हैं. आप गौरव सिंह से Gaurav.Singh@India.Com पर ईमेल के जरिए सीधे जुड़ सकते हैं.

 

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