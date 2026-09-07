/8th Pay Commission: कर्मचारियों-पेंशनर्स के लिए बड़ा दिन, आज से चेन्नई में अहम बैठक; जानें 5 बड़े अपडेट

पिछले वेतन आयोगों को देखें तो 6वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 1.86 था, जबकि 7वें वेतन आयोग में यह 2.57 रहा था. अब कर्मचारियों और पेंशनर्स की नजर इस बात पर है कि 8वें वेतन आयोग में यह आंकड़ा कितना तय किया जाता है. सबसे अहम बात ये है कि चेन्नई में आज से शुरू हुई बातचीत के दौरान कर्मचारी और पेंशनर्स अपनी मांगें आयोग के सामने रख रहे हैं. लेकिन फिटमेंट फैक्टर, वेतन वृद्धि और पेंशन में वास्तविक बदलाव को लेकर कोई भी अंतिम दावा आयोग की सिफारिश और केंद्र सरकार के फैसले के बाद ही किया जा सकेगा.