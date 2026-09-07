/8th Pay Commission: कर्मचारियों-पेंशनर्स के लिए बड़ा दिन, आज से चेन्नई में अहम बैठक; जानें 5 बड़े अपडेट

8th Pay Commission : केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए 8वें वेतन आयोग से जुड़ी बड़ी अपडेट सामने आयी है. आयोग का दो दिवसीय चेन्नई दौरा आज यानी 7 सितंबर 2026 से शुरू हो गया है. ये 8 सितंबर तक चलेगा. इस दौरान पात्र कर्मचारी संगठनों और अन्य शेयर होल्डर्स से वेतन, भत्तों और पेंशन में बदलाव को लेकर सुझाव और आपत्तियां ली जाएंगी.
चेन्नई में होने वाली इस चर्चा में फिटमेंट फैक्टर, सैलरी रिवीजन, पेंशन सुधार और भत्तों जैसे अहम मुद्दों पर विचार रखे जाने की उम्मीद है. हालांकि, अभी तक सरकार या 8वें वेतन आयोग की ओर से किसी फाइनल फिटमेंट फैक्टर या वेतन ग्रोथ की आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है.
1. चेन्नई में आज से शुरू हुआ परामर्श
8वें वेतन आयोग का चेन्नई दौरा 7 और 8 सितंबर को होगा. कर्मचारी संगठन और अन्य शेयर होल्डर आयोग के सामने अपनी मांगें और सुझाव रख सकेंगे.
2. फिटमेंट फैक्टर पर अभी फैसला नहीं
कर्मचारियों के बीच 2.15, 2.28 और 2.57 जैसे अलग-अलग फिटमेंट फैक्टर की चर्चाएं चल रही हैं. लेकिन, इनमें से किसी भी आंकड़े को अभी आधिकारिक नहीं माना जा सकता. अंतिम फैसला आयोग की सिफारिश और उसके बाद केंद्र सरकार के निर्णय से होगा.
3. अगला पड़ाव पुडुचेरी
चेन्नई के बाद आयोग 9 सितंबर को पुडुचेरी में हितधारकों से बातचीत करेगा. इसके बाद चंडीगढ़ में 16 से 18 सितंबर तक परामर्श कार्यक्रम प्रस्तावित है.
4. अक्टूबर में होगा बेंगलुरु दौरा
आयोग ने 7 और 8 अक्टूबर 2026 को बेंगलुरु में परामर्श कार्यक्रम तय किया है. इसके लिए सुझाव/प्रस्ताव जमा करने की अंतिम तारीख 18 सितंबर बताई गई है.
5. वेतन और पेंशन बढ़ोतरी पर अभी इंतजार
8वें वेतन आयोग का गठन 3 नवंबर 2025 को किया गया था और उसे अपनी रिपोर्ट देने के लिए 18 महीने का समय दिया गया है. फिलहाल, आयोग की ओर से वेतन, पेंशन या फिटमेंट फैक्टर को लेकर कोई अंतिम आंकड़ा सामने नहीं आया है.
पिछले वेतन आयोगों को देखें तो 6वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 1.86 था, जबकि 7वें वेतन आयोग में यह 2.57 रहा था. अब कर्मचारियों और पेंशनर्स की नजर इस बात पर है कि 8वें वेतन आयोग में यह आंकड़ा कितना तय किया जाता है. सबसे अहम बात ये है कि चेन्नई में आज से शुरू हुई बातचीत के दौरान कर्मचारी और पेंशनर्स अपनी मांगें आयोग के सामने रख रहे हैं. लेकिन फिटमेंट फैक्टर, वेतन वृद्धि और पेंशन में वास्तविक बदलाव को लेकर कोई भी अंतिम दावा आयोग की सिफारिश और केंद्र सरकार के फैसले के बाद ही किया जा सकेगा.