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Hindi Newsबिजनेस8th Pay Commission: NC-JCM ने रखी बड़ी मांग, 5 मेंबर फॉर्मूला से बढ़ सकती है तनख्वाह; कर्मचारियों की नजरें टिकीं

8th Pay Commission: NC-JCM ने रखी बड़ी मांग, 5 मेंबर फॉर्मूला से बढ़ सकती है तनख्वाह; कर्मचारियों की नजरें टिकीं

न्यूनतम वेतन बढ़ाने के लिए यूनियन ने 3.83 फिटमेंट फैक्टर की मांग की है. 7वें वेतन आयोग में यह फैक्टर 2.57 था. अगर नया प्रस्ताव लागू होता है तो सभी पे-लेवल में बड़ा इजाफा होगा और 2026 से पहले रिटायर हुए पेंशनर्स को भी इसका लाभ मिल सकता है.

Written By  Gaurav Singh|Last Updated: Apr 21, 2026, 06:44 PM IST
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8th Pay Commission: NC-JCM ने रखी बड़ी मांग, 5 मेंबर फॉर्मूला से बढ़ सकती है तनख्वाह; कर्मचारियों की नजरें टिकीं

8th Pay Commission: केंद्रीय सरकारी कर्मचारी यूनियनों ने 8वें वेतन आयोग के लिए न्यूनतम वेतन 69,000 रुपये करने की मांग रखी है. नेशनल काउंसिल (ज्वाइंट कंसल्टेटिव मशीनरी) यानी NC-JCM ने 14 अप्रैल को अपने ज्ञापन में यह प्रस्ताव दिया. इसके साथ ही परिवार की गणना 3 यूनिट के बजाय 5 यूनिट मानने की भी मांग की गई है. यह मांग सिर्फ वेतन ग्रोथ तक सीमित नहीं है, बल्कि सरकारी वेतन स्ट्रक्चर में बड़े बदलाव की ओर इशारा करती है.

सरकार ने वेतन और सर्विस शर्तों से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर सुझाव मांगे हैं. इसी क्रम में 8वें वेतन आयोग ने कर्मचारियों, पेंशनर्स और अन्य हितधारकों के लिए अपनी आधिकारिक वेबसाइट और MyGov प्लेटफॉर्म पर प्रश्नावली जारी की है. इसमें वेतन स्ट्रक्चर, पे-लेवल, इंक्रीमेंट और प्रमोशन सिस्टम पर राय मांगी गई है. सुझाव भेजने की अंतिम तारीख 30 अप्रैल 2026 तय की गई है.

NC-JCM स्टाफ साइड ने अपने ज्ञापन में कहा है कि मौजूदा वेतन प्रणाली बढ़ती महंगाई और बदलती सामाजिक जरूरतों के अनुरूप नहीं है. इसलिए इसमें व्यापक सुधार जरूरी है. ज्ञापन में कहा गया है कि न्यूनतम वेतन 'लिविंग वेज' फॉर्मूले पर आधारित होना चाहिए. इसमें भोजन, आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन और डिजिटल जरूरतों को शामिल किया जाए.

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परिवार की गणना 3 से बढ़ाकर 5 यूनिट करने की मांग

69,000 रुपये वेतन प्रस्ताव का सबसे बड़ा आधार परिवार की यूनिट व्यवस्था में बदलाव है. पहले वेतन आयोगों में परिवार को 3 यूनिट माना जाता था, लेकिन अब इसे 5 यूनिट करने की मांग की गई है. इसमें कर्मचारी 1 यूनिट, जीवनसाथी 1 यूनिट, दो बच्चों के लिए 0.8-0.8 यूनिट और माता-पिता के लिए 0.8 यूनिट जोड़े गए हैं. कुल मिलाकर यह 5.2 यूनिट बनता है, जिसे 5 यूनिट माना गया है. यूनियन का कहना है कि आज के समय में कर्मचारियों पर बच्चों के साथ-साथ माता-पिता की जिम्मेदारी भी होती है. मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन्स एक्ट और सोशल सिक्योरिटी कोड 2020 जैसे कानून भी इस जिम्मेदारी को मान्यता देते हैं.

खानपान और खर्च के नए मानक

प्रस्ताव में खाद्य मानकों को भी अपडेट किया गया है. भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (ICMR) की सिफारिशों के अनुसार कैलोरी आवश्यकता 2700 kcal से बढ़ाकर लगभग 3490 kcal मानी गई है. इसके अलावा प्रोटीन युक्त भोजन, डेयरी उत्पाद, फल, सब्जियां और अन्य जरूरी वस्तुओं की खपत को भी शामिल किया गया है. इससे मासिक खर्च का अनुमान बढ़ा है. इसके आधार पर न्यूनतम वेतन 69,000 रुपये प्रस्तावित किया गया है.

फिटमेंट फैक्टर 3.83 की मांग

न्यूनतम वेतन बढ़ाने के लिए यूनियन ने 3.83 फिटमेंट फैक्टर की मांग की है. 7वें वेतन आयोग में यह फैक्टर 2.57 था. अगर नया प्रस्ताव लागू होता है तो सभी पे-लेवल में बड़ा इजाफा होगा और 2026 से पहले रिटायर हुए पेंशनर्स को भी इसका लाभ मिल सकता है.

अन्य बड़ी मांगें

यूनियन ने वार्षिक वेतन ग्रोथ रेट 3 प्रतिशत से बढ़ाकर 6 प्रतिशत करने, कुछ पे-लेवल को मर्ज करने और वेतन असमानता घटाकर 1:12 अनुपात करने की भी मांग रखी है. हालांकि, इतनी बड़ी वेतन ग्रोथ से सरकारी खर्च बढ़ने की आशंका जताई जा रही है. लेकिन, यूनियनों का कहना है कि कर्मचारियों की आय बढ़ने से खपत बढ़ेगी. इससे टैक्स कलेक्शन और आर्थिक गतिविधियों को फायदा होगा. ऐसे में इसे खर्च नहीं बल्कि निवेश के तौर पर देखा जाना चाहिए.

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Gaurav Singh

जी न्यूज में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं.  देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों और घटनाओं को कवर कर चुके हैं  पढ़ाई-लिखाई की बा...और पढ़ें

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