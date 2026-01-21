8th Pay Commission: सैलरी में 5% सालाना हाइक और 3.25 फिटमेंट फैक्टर, क्या सरकार देगी मंजूरी?

8th Pay Commission: आठवें वेतन आयोग के तहत केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में कितना इजाफा होगा इस बात को लेकर बहस जारी है. अब, फेडरेशन ऑफ नेशनल पोस्टल ऑर्गनाइजेशन (FNPO) ने बड़ी मांग की है. फेडरेशन ऑफ नेशनल पोस्टल ऑर्गनाइजेशन (FNPO) ने नेशनल काउंसिल (जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी, स्टाफ साइड) को एक लेटर भेजा है. इस लेटर में 8वें वेतन आयोग के लिए अपनी सिफारिशें बताई हैं. FNPO के लेटर में एक मुख्य बात प्रस्तावित मल्टी-लेवल फिटमेंट फैक्टर है. इसमें ग्रुप A, B, C और D पोस्टल कर्मचारियों के लिए 3 से 3.25 तक के फिटमेंट फैक्टर का सुझाव दिया गया है.

फेडरेशन ऑफ नेशनल पोस्टल ऑर्गनाइजेशन (FNPO) के सेक्रेटरी जनरल और NCJCM (स्टाफ साइड) के सदस्य शिवाजी वासिरेड्डी ने अपनी 60 पेज की चिट्ठी में पैरेंट बॉडी को कई विषयों पर संगठन के सुझाव शामिल किए हैं. इसमें ऊंचे वेतनमान, वेतन के स्ट्रक्चर, वेतन मैट्रिक्स प्रणाली, वार्षिक वेतन बढ़ोतरी, भत्ते, पदोन्नति के बारे में सुझाव दिए गए हैं. वासिरेड्डी ने बताया कि NCJCM अलग-अलग केंद्र सरकार कर्मचारी संगठनों से सिफारिशें इकट्ठा करने के बाद 25 फरवरी 2026 को ड्राफ्ट कमेटी के सदस्यों के साथ एक मीटिंग करने वाला है. उन्होंने कहा कि 25 फरवरी की मीटिंग के बाद NCJCM 8वें वेतन आयोग की चेयरपर्सन रंजना प्रकाश देसाई को भेजने के लिए सिफारिशों का एक फाइनल सेट तैयार करेगा.

'5% हो सालाना वेतन ग्रोथ'

फेडरेशन ऑफ नेशनल पोस्टल ऑर्गनाइजेशन (FNPO) ने सालाना वेतन ग्रोथ को बढ़ाकर 5 प्रतिशत करने की डिंमांड की है. अभी सालाना वेतन बढ़ोतरी 3 प्रतिशत है. इस कर्मचारी संगठन का कहना है कि इससे खासकर ग्रुप सी और डी के कर्मचारियों में असंतोष कम होगा और इन कर्मचारियों की इनकम में बढ़ोतरी होगी.

7वें वेतन आयोग मैट्रिक्स लेवल को बनाए रखें : FNPO

FNPO ने सरकार से 7वें वेतन आयोग मैट्रिक्स सिस्टम को जारी रखने का भी अनुरोध किया है. 7वें CPC पे मैट्रिक्स सिस्टम में हर लेवल के कर्मचारी की बेसिक सैलरी को उनके सालाना इंक्रीमेंट के आधार पर अलग-अलग सब-पे स्केल में बांटा गया था. इससे हर कर्मचारी को हर इंक्रीमेंट के बाद अपनी बेसिक सैलरी की सही रकम जानने में मदद मिलती है.

फिटमेंट फैक्टर पर किस लेवल पर क्या होगी सैलरी?

फाउंडेशनल लेवल (लेवल 1 – 5): 3.00 का एक जैसा फैक्टर प्रस्तावित है. इसका मकसद निचले स्तर पर सैलरी के लेवल में मजबूत सुधार करना है.

मिडिल लेवल (लेवल 6 – 12): सुपरवाइजर के पोजीशन के लिए 3.05 से 3.10 का फैक्टर सुझाया गया है.

सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल (लेवल 13 – 15): एडमिनिस्ट्रेटिव लीडरशिप के लिए एक सामान्य बढ़ोतरी (3.05 – 3.15) की सलाह दी गई है.

एपेक्स लेवल (लेवल 16): एपेक्स लेवल के पे मैट्रिक्स में 3.20 से 3.25 के सबसे हाई फैक्टर को लागू करने के लिए सुझाव दिया गया है.