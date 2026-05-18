8th Pay Commission: 8वें वेतन आयोग में गूंजा NPS कर्मचारियों का मुद्दा, 50% पेंशन फॉर्मूला लागू करने की मांग

8th Pay Commission: 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) के गठन के बाद नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) से जुड़े कर्मचारियों की उम्मीदें बढ़ गई हैं. इसी बीच ऑल इंडिया NPS इम्प्लॉइज फेडरेशन (AINPSEF) ने आयोग को एक अहम ज्ञापन सौंपते हुए रिटायर कर्मचारियों के लिए सुरक्षित और सुनिश्चित पेंशन व्यवस्था लागू करने की मांग की है. फेडरेशन ने कहा है कि कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद उनकी आखिरी सैलरी का 50 प्रतिशत हिस्सा और महंगाई भत्ता (DA) पेंशन के रूप में दिया जाना चाहिए.

आखिरी वेतन का 50% + DA देने की मांग

AINPSEF ने 8वें वेतन आयोग से आग्रह किया है कि कर्मचारियों को बाजार के उतार-चढ़ाव से सुरक्षित रखने के लिए सुनिश्चित पेंशन प्रणाली लागू की जाए. फेडरेशन का कहना है कि कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद उनकी अंतिम सैलरी का 50 प्रतिशत और DA पेंशन के तौर पर मिलना चाहिए, ताकि उन्हें आर्थिक सुरक्षा मिल सके.

सरकार बनाए रखे अपना योगदान

फेडरेशन ने प्रस्ताव दिया है कि सरकार NPS में अपना योगदान जारी रखे और साथ ही कर्मचारियों को न्यूनतम तय पेंशन की गारंटी भी दे. फिलहाल कर्मचारी अपने बेसिक पे और DA का 10 प्रतिशत NPS Tier-I खाते में जमा करते हैं, जबकि सरकार 14 प्रतिशत योगदान देती है.

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महंगाई के मुकाबले कमजोर पड़ रहा रिटर्न

AINPSEF का कहना है कि बाजार में लगातार अस्थिरता के कारण कई कर्मचारियों के NPS फंड की ग्रोथ प्रभावित हुई है. फेडरेशन के मुताबिक NPS से मिलने वाला रिटर्न महंगाई की रफ्तार के बराबर नहीं बढ़ पा रहा. इससे भविष्य में मिलने वाली पेंशन पर असर पड़ सकता है.

परिवार को मिले 60% फैमिली पेंशन

फेडरेशन ने यह भी मांग की है कि पेंशनधारी की मृत्यु के बाद परिवार को पेंशन राशि का लगभग 60 प्रतिशत फैमिली पेंशन के रूप में दिया जाए. इससे आश्रितों को आर्थिक सुरक्षा मिल सकेगी.

निचले वेतनमान वालों के लिए विशेष राहत की मांग

AINPSEF ने कहा कि कम वेतनमान और कम सेवा अवधि वाले कर्मचारी रिटायरमेंट के बाद बेहद कम पेंशन पर निर्भर रहने को मजबूर हो जाते हैं. फेडरेशन के अनुसार रेलवे और शिक्षा जैसे क्षेत्रों में बड़ी संख्या में कर्मचारी लंबे समय तक संविदा, दैनिक वेतनभोगी या वर्क-चार्ज आधार पर काम करते हैं और बाद में नियमित होते हैं. ऐसे कर्मचारियों की स्थिति ज्यादा कमजोर होती है. कई मामलों में पेंशन केवल 300 रुपये से 3000 रुपये प्रतिमाह तक रह जाती है.

स्वैच्छिक और समयपूर्व रिटायरमेंट पर भी चिंता

फेडरेशन ने कहा कि स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति, समयपूर्व सेवा समाप्ति या अनिवार्य रिटायरमेंट की स्थिति में कम वेतनमान वाले कर्मचारियों की पेंशन बेहद कम हो जाती है. कम वेतन वाले कर्मचारियों का पेंशन फंड भी छोटा बनता है, जिससे रिटायरमेंट के बाद असुरक्षा बढ़ जाती है.

8वें वेतन आयोग की परामर्श प्रक्रिया जारी

8वें वेतन आयोग ने कर्मचारियों, पेंशनर्स और अन्य हितधारकों से सुझाव लेने के लिए एक संरचित प्रश्नावली जारी की है. आयोग बेसिक पे, न्यूनतम वेतन, पेंशन, वार्षिक वेतन वृद्धि और विभिन्न पे लेवल्स को लेकर हितधारकों के साथ बैठकें भी कर चुका है. इन बैठकों का उद्देश्य अंतिम सिफारिशों से पहले सभी पक्षों की राय और सुझाव जुटाना है.