8th Pay Commission: 69 लाख पेंशनर्स को झटका! 8वें वेतन आयोग का नहीं मिलेगा फायदा, कर्मचारी संघ ने दी चेतावनी

8th CPC :  कई कर्मचारी संगठनों ने दावा किया है कि 8वें वेतन आयोग की ToR में कुछ महत्वपूर्ण प्रावधान गायब हैं, जो पहले 7वें वेतन आयोग की ToR में शामिल थे.

Written By  Gaurav Singh|Last Updated: Nov 09, 2025, 10:14 AM IST
8th Pay Commission : केंद्र सरकार ने हाल ही में 8वें केंद्रीय वेतन आयोग (8th Central Pay Commission - CPC) की टर्म्स ऑफ रेफरेंस (ToR) का नोटिफिकेशन जारी किया है. ये तीन सदस्यीय समिति न्यायमूर्ति रंजन देसाई की अध्यक्षता में गठित की गई है, जिसका काम केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन की समीक्षा और सिफारिश करना है. हालांकि, नोटिफिकेशन जारी होते ही कर्मचारियों और पेंशनरों के बीच असंतोष फैल गया. कई कर्मचारी संगठनों ने दावा किया है कि 8वें वेतन आयोग की ToR में कुछ महत्वपूर्ण प्रावधान गायब हैं, जो पहले 7वें वेतन आयोग की ToR में शामिल थे.

सबसे मुखर विरोध ऑल इंडिया डिफेंस एम्प्लॉयीज फेडरेशन (AIDEF) ने जताया है, इस संगठन ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को पत्र लिखकर ToR में सुधार की मांग की है और पेंशनरों को इसमें शामिल करने की अपील की है.

‘69 लाख पेंशनरों को बाहर रखना दुर्भाग्यपूर्ण’

AIDEF ने कहा है कि 8वें वेतन आयोग की ToR 'पूरी तरह से अलग' है और इसमें वेतन एवं पेंशन संशोधन से जुड़ी धाराएं शामिल नहीं की गई हैं. संघ ने बताया कि करीब 69 लाख पेंशनरों और पारिवारिक पेंशनरों- जिन्होंने देश की सेवा में अपने जीवन के तीन दशक से अधिक समय दिए - को इस नए वेतन आयोग के दायरे से बाहर रखा गया है.

संघ ने अपने पत्र में कहा कि यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है कि 69 लाख केंद्रीय सरकारी पेंशनरों और पारिवारिक पेंशनरों को 8वें वेतन आयोग के अधिकार क्षेत्र से बाहर रखा गया है. पेंशन संशोधन उनका अधिकार है और उनके साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता.

सरकार से संशोधन की मांग

AIDEF ने अपने पत्र में कहा कि 7वें वेतन आयोग की ToR में यह स्पष्ट रूप से लिखा था कि आयोग को उन कर्मचारियों की पेंशन संरचना और संशोधन पर विचार करना चाहिए जो सिफारिशों के प्रभावी होने की तिथि से पहले सेवानिवृत्त हो चुके हैं. इसके विपरीत, 8वें वेतन आयोग की ToR में यह प्रावधान पूरी तरह अनुपस्थित है, जिससे पेंशनरों के बीच यह आशंका बढ़ गई है कि उन्हें सामान्य पेंशन संशोधन का लाभ नहीं मिलेगा.

संघ की प्रमुख मांगें

AIDEF ने सरकार से आग्रह किया है कि ToR में इन बातों के संशोधन किए जाएं 

1 जनवरी 2026 से पहले सेवानिवृत्त कर्मचारियों की पेंशन संशोधन को ToR में शामिल किया जाए

कम्यूटेड पेंशन की बहाली 11 वर्ष बाद की जाए

