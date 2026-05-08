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Hindi Newsबिजनेस8th Pay Commission: ₹69000 या ₹72000...वेतन, पेंशन और भत्तों पर होगा बड़ा फैसला! इस दिन दिल्ली में होगी रक्षा-रेलवे कर्मचारियों की बैठक, जानिए पूरी डिटेल

8th Pay Commission: ₹69000 या ₹72000...वेतन, पेंशन और भत्तों पर होगा बड़ा फैसला! इस दिन दिल्ली में होगी रक्षा-रेलवे कर्मचारियों की बैठक, जानिए पूरी डिटेल

8वें वेतन आयोग ने इन विभागों के कर्मचारी संगठनों, यूनियनों और पेंशनर्स के साथ बड़ी बैठक बुलाने का फैसला किया है. यह बैठक 13 और 14 मई को दिल्ली में आयोजित होगी. इसमें वेतन, पेंशन और भत्तों से जुड़े कई बड़े मुद्दों पर चर्चा की जाएगी.

Written By  Gaurav Singh|Last Updated: May 08, 2026, 05:26 PM IST
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8th Pay Commission: ₹69000 या ₹72000...वेतन, पेंशन और भत्तों पर होगा बड़ा फैसला! इस दिन दिल्ली में होगी रक्षा-रेलवे कर्मचारियों की बैठक, जानिए पूरी डिटेल

8th Pay Commission: 8वें वेतन आयोग को लेकर सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के बीच लगातार हलचल बनी हुई है. हर दिन नए अपडेट सामने आ रहे हैं और अब रक्षा मंत्रालय व रेलवे कर्मचारियों के लिए एक अहम खबर आई है. आयोग ने इन विभागों के कर्मचारी संगठनों, यूनियनों और पेंशनर्स के साथ बड़ी बैठक बुलाने का फैसला किया है. यह बैठक 13 और 14 मई को दिल्ली में आयोजित होगी. इसमें वेतन, पेंशन और भत्तों से जुड़े कई बड़े मुद्दों पर चर्चा की जाएगी.

माना जा रहा है कि इन बैठकों में कर्मचारी संगठन बेसिक सैलरी बढ़ाने, फिटमेंट फैक्टर में संशोधन, महंगाई भत्ता (DA), प्रमोशनल इंक्रीमेंट और पेंशन सुधार जैसी मांगों को आयोग के सामने रखेंगे. लाखों केंद्रीय कर्मचारियों और रिटायर्ड कर्मियों की नजर अब इस बात पर टिकी है कि आयोग उनकी मांगों पर क्या रुख अपनाता है.

आवेदन की अंतिम तारीख 10 मई 2026 तय 

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बैठक में शामिल होने के लिए कर्मचारी संगठनों को पहले ऑनलाइन आवेदन करना होगा. आयोग ने साफ किया है कि इच्छुक यूनियनों और संगठनों को आधिकारिक पोर्टल पर जाकर अपॉइंटमेंट रिक्वेस्ट भेजनी होगी. आवेदन की अंतिम तारीख 10 मई 2026 तय की गई है. आवेदन के दौरान Memo ID देना जरूरी होगा, जो पोर्टल पर मेमोरेंडम जमा करने के बाद जारी किया जाता है. आयोग ने कहा है कि केवल तय प्रक्रिया पूरी करने वाले संगठनों को ही बैठक में शामिल होने की अनुमति मिलेगी.

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रिपोर्ट सौंपने के लिए 18 महीने का समय 

इसके अलावा आयोग ने संकेत दिए हैं कि आने वाले समय में दिल्ली में और भी बैठकें आयोजित की जाएंगी. इन बैठकों की जानकारी आयोग की वेबसाइट पर जारी की जाएगी. सरकारी कर्मचारियों के लिए यह बैठक इसलिए भी अहम मानी जा रही है क्योंकि इससे उन्हें अपनी मांगें सीधे आयोग के सामने रखने का मौका मिलेगा. नवंबर 2025 में गठित 8वें वेतन आयोग को अपनी रिपोर्ट सौंपने के लिए 18 महीने का समय दिया गया है. ऐसे में आने वाले महीनों में होने वाली चर्चाएं करोड़ों कर्मचारियों और पेंशनभोगियों की सैलरी और पेंशन पर बड़ा असर डाल सकती हैं.

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Gaurav Singh

जी न्यूज में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं.  देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों और घटनाओं को कवर कर चुके हैं  पढ़ाई-लिखाई की बा...और पढ़ें

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