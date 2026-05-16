8th Pay Commission: सरकारी कर्मचारियों की बल्ले-बल्ले! फिटमेंट फैक्टर से कितना बढ़ेगा वेतन? जानिए सैलरी से जुड़े 7 बड़े अपडेट

8th Pay Commission : 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) को लेकर चर्चाएं अब तेज हो गई हैं. कर्मचारी यूनियनें बड़े वेतन बढ़ोतरी, पेंशन सुधार, वार्षिक वेतन ग्रोथ और भत्तों के पुनर्गठन की मांग कर रही हैं, जबकि आयोग देशभर में विभिन्न राज्यों में हितधारकों के साथ बैठकें जारी रखे हुए है. 8वां केंद्रीय वेतन आयोग अब अहम परामर्श चरण में पहुंच चुका है. आयोग की बैठकें कर्मचारी यूनियनों, पेंशनर्स समूहों और अन्य शेयर होल्डर के साथ देशभर में आयोजित की जा रही हैं. केंद्रीय सरकारी कर्मचारी और पेंशनर्स फिटमेंट फैक्टर, सैलरी हाइक, वार्षिक इंक्रीमेंट, महंगाई भत्ता (DA), पेंशन और भत्तों से जुड़ी चर्चाओं पर करीबी नजर बनाए हुए हैं.

नवंबर 2025 में गठित किए गए इस आयोग का असर करीब 1.1 करोड़ कर्मचारियों और पेंशनर्स पर पड़ने की उम्मीद है.

क्या है 8वां वेतन आयोग?

8वां वेतन आयोग सरकार द्वारा नियुक्त एक पैनल है, जिसका काम केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के वेतन, पेंशन और भत्तों की समीक्षा कर उनमें संशोधन की सिफारिश करना है. आमतौर पर हर 10 साल में नया वेतन आयोग गठित किया जाता है. इस आयोग की अध्यक्षता पूर्व सुप्रीम कोर्ट जज जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई कर रही हैं, अन्य सदस्यों में प्रोफेसर पुलक घोष और सदस्य सचिव पंकज जैन शामिल हैं.

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8th पे कमीशन से जुड़े 7 बड़े अपडेट

1. कर्मचारी संगठनों के साथ तेज हुई बैठकें

8वें वेतन आयोग ने दिल्ली में रक्षा और रेलवे यूनियनों के साथ गहन परामर्श बैठकें शुरू कर दी हैं. ये बैठकें आयोग की उस व्यापक प्रक्रिया का हिस्सा हैं, जिसके तहत कर्मचारी संगठनों, पेंशनर्स और विभिन्न सेक्टरों के प्रतिनिधियों से सुझाव लिए जा रहे हैं.

2. कई राज्यों में क्षेत्रीय परामर्श दौरे

आयोग ने तेलंगाना, जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में क्षेत्रीय परामर्श बैठकों का भी ऐलान किया है. आने वाले महीनों में अन्य राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में भी बैठकें होने की संभावना है.

3. मेमोरेंडम जमा करने की अंतिम तारीख बढ़ी

एक और बड़ा अपडेट यह है कि मेमोरेंडम जमा करने की अंतिम तारीख को बढ़ाकर 31 मई 2026 कर दिया गया है. इससे कर्मचारी यूनियनों और हितधारकों को वेतन, पेंशन, भत्तों और सेवा शर्तों से जुड़े सुझाव देने के लिए अतिरिक्त समय मिल गया है.

4. न्यूनतम बेसिक पे बढ़ाने की मांग तेज

महंगाई और बढ़ती जीवनयापन लागत को देखते हुए कर्मचारी संगठनों ने न्यूनतम बेसिक वेतन में बड़ी बढ़ोतरी की मांग तेज कर दी है.

5. फिटमेंट फैक्टर पर सबसे ज्यादा चर्चा

फिटमेंट फैक्टर संशोधन इस समय सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है. कई कर्मचारी संगठनों ने 8वें वेतन आयोग के तहत फिटमेंट फैक्टर को 3.833 तक करने का प्रस्ताव दिया है. फिलहाल 7वें वेतन आयोग में यह 2.57 है.

6. वार्षिक इंक्रीमेंट बढ़ाने की मांग

कर्मचारी यूनियनें सालाना वेतन वृद्धि में भी इजाफे की मांग कर रही हैं. वर्तमान में वार्षिक इंक्रीमेंट दर 3% है, जबकि कई संगठनों ने इसे बढ़ाकर 5-6% करने की मांग रखी है.

7. पेंशन और DA सुधार पर जोर

परामर्श बैठकों में पेंशन सुधार और महंगाई भत्ते (DA) से जुड़ी मांगों पर भी विस्तार से चर्चा हो रही है. कई यूनियनों ने पेंशन समानता, महंगाई से जुड़ी वेतन प्रणाली और DA कैलकुलेशन में बदलाव की मांग की है.

किन संगठनों ने आयोग को सौंपे सुझाव?

तीन प्रमुख संगठनों ने आयोग को विस्तृत मेमोरेंडम सौंप दिए हैं:

नेशनल काउंसिल जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी (NC-JCM)

महाराष्ट्र ओल्ड पेंशन ऑर्गेनाइजेशन

ऑल इंडिया डिफेंस एम्प्लॉइज फेडरेशन (AIDEF)

ये संगठन केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों, पेंशनर्स, रक्षा क्षेत्र के सिविल कर्मचारियों और तकनीकी स्टाफ का प्रतिनिधित्व करते हैं.

भत्तों और इंक्रीमेंट में क्या बदलाव मांगे गए?

सिर्फ वेतन संशोधन ही नहीं, बल्कि कर्मचारी संगठनों ने हाउस रेंट अलाउंस (HRA) बढ़ाने, ट्रैवल अलाउंस (TA) में संशोधन, महंगाई आधारित मुआवजा मॉडल, तेज प्रमोशन और सरल वेतन संरचना की भी मांग की है.

DA और पेंशन संशोधन पर क्या है ताजा अपडेट?

कई कर्मचारी संगठनों ने संशोधित वेतन संरचना के साथ पेंशन समानता, महंगाई आधारित वेतन प्रणाली और DA गणना से जुड़े बदलावों की मांग रखी है. हालांकि, अंतिम फैसला आयोग की सिफारिशों और सरकार की मंजूरी पर निर्भर करेगा.

कब लागू होंगी 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें?

1 जनवरी 2026 को संशोधित वेतन संरचना लागू करने की संदर्भ तिथि माना जा रहा है. हालांकि आयोग फिलहाल परामर्श और डेटा संग्रह के चरण में है. रिपोर्ट्स के मुताबिक आयोग को अपनी सिफारिशें सौंपने में करीब 18 महीने लग सकते हैं. अंतिम लागू करने का फैसला सरकार की मंजूरी प्रक्रिया पर निर्भर करेगा. अगर सिफारिशें संदर्भ तिथि के बाद लागू होती हैं, तो केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स को बकाया भी मिल सकता है.