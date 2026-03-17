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Hindi Newsबिजनेस8th Pay Commission: 5 प्रमोशन, सालाना इन्क्रीमेंट और पेंशन...जानिए AITUC ने क्या रखी मांगें?

8th Pay Commission: 5 प्रमोशन, सालाना इन्क्रीमेंट और पेंशन...जानिए AITUC ने क्या रखी मांगें?

ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस (AITUC) ने डिमांड की है कि वेतनमान, पेंशन, भत्तों और अन्य फायदों में संशोधन 1 जनवरी 2026 से लागू किया जाए.

Written By  Gaurav Singh|Last Updated: Mar 17, 2026, 05:37 PM IST
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8th Pay Commission:  8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) को लेकर लाखों केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स इंतजार कर रहे हैं. केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को 8वें वेतन आयोग से वेतन में अच्छी बढ़ोतरी की आस है. आयोग के काम शुरू होने के बाद उम्मीद जताई जा रही है कि नवंबर 2025 में तय किए गए ‘टर्म्स ऑफ रेफरेंस’ के आधार पर वो करीब 18 महीनों के भीतर अपनी सिफारिशें पेश करेगा. हालांकि, इन सिफारिशों के लागू होने की समयसीमा को लेकर अब भी स्थिति स्पष्ट नहीं है.

1 जनवरी 2026 से लागू करने की मांग

ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस (AITUC) ने मांग की है कि वेतनमान, पेंशन, भत्तों और अन्य लाभों में संशोधन 1 जनवरी 2026 से लागू किया जाए. कर्मचारियों का कहना है कि अगर ऐसा होता है, तो उन्हें इसी तारीख से एरियर (बकाया राशि) भी मिलेगा.

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एरियर को लेकर क्या कहता है पिछला रिकॉर्ड?

पिछले वेतन आयोगों के अनुभव के आधार पर एरियर कर्मचारियों के लिए बड़ा आर्थिक लाभ साबित होता है. 7वें वेतन आयोग के दौरान संशोधित वेतन जुलाई 2016 से लागू हुआ था. लेकिन, कर्मचारियों को जनवरी 2016 से छह महीने का एरियर दिया गया था. इसी आधार पर माना जा रहा है कि 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें भी जनवरी 2026 से प्रभावी हो सकती हैं, भले ही लागू होने में देरी हो. अगर 8वां वेतन आयोग 2027 के अंत तक अपनी रिपोर्ट देता है और 2028 तक लागू होता है, तो कर्मचारियों को जनवरी 2026 से एरियर मिलने की संभावना है.

AITUC की प्रमुख मांगें

AITUC ने 8वें वेतन आयोग के लिए कई अहम सुझाव दिए हैं:

  • फिटमेंट फैक्टर कम से कम 3.0 करने की मांग, इससे वेतन में बड़ा इजाफा हो सके

  • नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) और यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) को खत्म कर पुरानी पेंशन योजना (OPS) बहाल करने की मांग

  • हर 5 साल में पेंशन में 5% की बढ़ोतरी

  • केंद्रीय कर्मचारियों के लिए सालाना इन्क्रीमेंट कम से कम 6% करने का प्रस्ताव

  • परिवार की यूनिट को 3 की जगह 5 मानने की मांग

  • पेंशन कम्यूटेशन की बहाली अवधि 15 साल से घटाकर 11-12 साल करने का सुझाव

  • 30 साल की नौकरी में कम से कम 5 प्रमोशन देने की मांग

  • इंटरनेट जैसी तकनीकी जरूरतों का खर्च वेतन का हिस्सा बनाने की मांग

कर्मचारियों की नजर आयोग की सिफारिशों पर

कुल मिलाकर, 8वां वेतन आयोग केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए बड़ी राहत लेकर आ सकता है. अब सभी की नजर आयोग की सिफारिशों और उनके लागू होने की समयसीमा पर टिकी हुई है.

FAQs-:

सवाल: 8वां वेतन आयोग कब तक अपनी सिफारिशें पेश कर सकता है?

जवाब: उम्मीद की जा रही है कि नवंबर 2025 में तय ‘टर्म्स ऑफ रेफरेंस’ के बाद 8वां वेतन आयोग करीब 18 महीनों के भीतर अपनी सिफारिशें सरकार को सौंप सकता है.

सवाल: क्या 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें 1 जनवरी 2026 से लागू होंगी?

जवाब: AITUC ने मांग की है कि नई सिफारिशें 1 जनवरी 2026 से लागू की जाएं. हालांकि, सरकार की ओर से अभी इसकी आधिकारिक समयसीमा स्पष्ट नहीं की गई है.

सवाल: क्या कर्मचारियों को एरियर मिलेगा?

जवाब: पिछले वेतन आयोगों के अनुभव के आधार पर संभावना है कि अगर लागू करने में देरी होती है, तो कर्मचारियों को जनवरी 2026 से एरियर मिल सकता है. 

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Gaurav Singh

जी न्यूज में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं.  देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों और घटनाओं को कवर कर चुके हैं  पढ़ाई-लिखाई की बा...और पढ़ें

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