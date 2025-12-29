8th Pay Commission: 1 जनवरी से लागू हो रहा है 8वां वेतन आयोग, लेकिन कब बढ़ेगी आपकी सैलरी? ये रही पूरी डिटेल

8th Pay Commission : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्रीय कैबिनेट ने 8वें वेतन आयोग को पहले ही मंजूरी दे दी है और लाखों केंद्रीय सरकारी कर्मचारी और पेंशनभोगी वेतन के साथ पेंशन में बढ़ोतरी का इंतजार कर रहे हैं. केंद्रीय वेतन आयोग (CPC) के सदस्यों की भी घोषणा कर दी गई है और इसमें जस्टिस (रिटायर्ड) रंजना प्रकाश देसाई हैं. 1990 बैच के IAS अधिकारी पंकज जैन को सदस्य-सचिव नियुक्त किया गया है और IIM बेंगलुरु के प्रोफेसर पुलक घोष को भी सदस्य के रूप में शामिल किया गया है.

आपकी सैलरी तुरंत नहीं बढ़ेगी!

8वें वेतन आयोग के सदस्यों की घोषणा के साथ कर्मचारी, अब जल्द ही वेतन में बढ़ोतरी की उम्मीद कर रहे हैं. आमतौर पर वेतन आयोगों की सिफारिशों को हर दस साल के अंतराल के बाद लागू किया जाता है. इस चलन के मुताबिक 8वें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों का असर आमतौर पर 1.1.2026 से लागू होने की उम्मीद है. कैबिनेट ने अक्टूबर में अपने नोटिफिकेशन में संदर्भ की शर्तों की घोषणा करते हुए ये बात कही थी. हालांकि, 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें अभी तक नहीं आई हैं. इसका मतलब है कि आपकी सैलरी 1 जनवरी से नहीं बढ़ेगी.

वेतन में बढ़ोतरी कब लागू होगी?

ये अभी तय नहीं है कि 8वें वेतन आयोग की वेतन में बढ़ोतरी कब लागू होगी, क्योंकि CPC ने अभी तक अपनी सिफारिशों की घोषणा नहीं की है या समीक्षा के लिए सरकार को नहीं भेजा है.

क‍ितनी बढ़ सकती है सैलरी?

कर्मचार‍ियों की सैलरी क‍ितनी बढ़ेगी ये फिटमेंट फैक्टर पर न‍िर्भर रहता है. फिटमेंट फैक्टर अभी तय नहीं क‍िया गया है. लेक‍िन जानकार इसके 2.5 से 3.0 तक होने का अनुमान जता रहे हैं. इससे बेसिक पे में 20-35% तक की बढ़ोतरी संभव है. सरकार की तरफ से इसको लेकर ऑफ‍िश‍ियल तौर पर एर‍ियर की पुष्टि नहीं की गई है.