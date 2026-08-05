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8वें वेतन आयोग की जयपुर में होगी अहम बैठक, जानें कौन कर सकता है आवेदन और क्या है अंतिम तारीख?

अपनी सिफारिशों को अंतिम रूप देने से पहले आयोग सुझाव लेने की प्रक्रिया के तहत अगस्त के आखिर में राजस्थान के पात्र कर्मचारी संगठनों और यूनियनों के साथ बैठक करेगा.

Written ByGaurav Singh
Published: Aug 05, 2026, 06:08 PM IST|Updated: Aug 05, 2026, 06:09 PM IST
8वें वेतन आयोग की जयपुर में होगी अहम बैठक, जानें कौन कर सकता है आवेदन और क्या है अंतिम तारीख?
Image Credit: Social media/X/AI

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Gaurav Singh

Gaurav Singh

जी न्यूज में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं.  देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों और घटनाओं को कवर कर चुके हैं  पढ़ाई-लिखाई की बात करें तो UPTU से इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन किया है. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले गौरव ने अपने करियर की शुरुआत डिजिटल मीडिया से की और पिछले 6 वर्षों से लगातार इस क्षेत्र में सक्रिय हैं. आप गौरव सिंह से Gaurav.Singh@India.Com पर ईमेल के जरिए सीधे जुड़ सकते हैं.

 

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