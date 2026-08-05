/8वें वेतन आयोग की जयपुर में होगी अहम बैठक, जानें कौन कर सकता है आवेदन और क्या है अंतिम तारीख?

8th Pay Commission : 8वें केंद्रीय वेतन आयोग (8th Central Pay Commission) ने स्टेकहोल्डर्स के साथ परामर्श बैठकों के अगले चरण की घोषणा कर दी है. इस बार आयोग राजस्थान की राजधानी जयपुर में कर्मचारी संगठनों और यूनियनों से मुलाकात करेगा. आयोग अपनी सिफारिशों को अंतिम रूप देने से पहले सुझाव जुटाने की प्रक्रिया के तहत अगस्त के अंत में राजस्थान के एलिजिबल कर्मचारी संगठनों और यूनियनों के प्रतिनिधियों से बैठक करेगा.
आयोग के अनुसार, ये बैठकें 31 अगस्त और 1 सितंबर 2026 को आयोजित की जाएंगी.
आयोग की ओर से जारी ताजा सर्कुलर के मुताबिक, जयपुर में होने वाली बैठकें केवल राजस्थान में स्थित या पंजीकृत केंद्र सरकार और केंद्र शासित प्रदेशों के कर्मचारियों के संघों, महासंघों और यूनियनों के लिए होंगी. हालांकि, केवल वही संगठन बैठक के लिए आवेदन कर सकते हैं जिन्होंने पहले ही आयोग को अपना ज्ञापन सौंप दिया हो और जिनकी अब तक आयोग के साथ कोई बातचीत न हुई हो.
एलिजिबल कर्मचारी संगठन और यूनियन 18 अगस्त 2026 तक आयोग के साथ बैठक के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. आवेदन के साथ वो यूनिक 'Memo ID' भी देना होगा, जो ज्ञापन जमा करते समय जारी किया गया था. आयोग ने बताया कि चयनित संगठनों को बैठक का स्थान और समय ईमेल के जरिए भेजा जाएगा.
आयोग ने यह भी स्पष्ट किया है कि आने वाले महीनों में देश के अन्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में भी इसी तरह की परामर्श बैठकें आयोजित की जाएंगी. इन बैठकों की जानकारी समय-समय पर आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर जारी की जाएगी. फिलहाल आयोग ने साफ किया है कि जयपुर की बैठकें केवल राजस्थान के हितधारकों के लिए हैं. अन्य राज्यों के संगठनों को अपने-अपने क्षेत्रों में बैठकों की घोषणा का इंतजार करना होगा.
ये बैठकें 8वें वेतन आयोग की परामर्श प्रक्रिया का अहम हिस्सा हैं. इन बैठकों के दौरान कर्मचारी संगठन और यूनियन केंद्र सरकार तथा केंद्र शासित प्रदेशों के कर्मचारियों से जुड़े मुद्दों और अपनी मांगों को आयोग के सामने रख सकेंगे. इन बैठकों से मिले सुझावों और पहले से जमा कराए गए ज्ञापनों के आधार पर आयोग केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के वेतन, भत्तों और सेवा संबंधी अन्य मामलों पर अपनी सिफारिशें तैयार करेगा.