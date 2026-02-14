8th Pay Commission: क्या 31 दिसंबर 2025 से पहले रिटायर हुए केंद्रीय कर्मचारियों को पेंशन रिवीजन से बाहर रखा गया है? वित्त मंत्रालय ने बताई सच्चाई

Advertisement
Hindi Newsबिजनेस8th Pay Commission: क्या 31 दिसंबर 2025 से पहले रिटायर हुए केंद्रीय कर्मचारियों को पेंशन रिवीजन से बाहर रखा गया है? वित्त मंत्रालय ने बताई सच्चाई

क्या 31 दिसंबर 2025 को या उससे पहले रिटायर हुए केंद्र सरकार के पेंशनर्स को 8वें पे कमीशन के तहत पेंशन रिवीजन का फायदा मिलेगा? इस मामले पर फाइनेंस मिनिस्ट्री ने पार्लियामेंट में साफ किया है कि 8वें CPC को केंद्र सरकार के कर्मचारियों की सैलरी, अलाउंस और पेंशन पर रिकमेंडेशन करने का अधिकार दिया गया है.

Written By  Gaurav Singh|Last Updated: Feb 14, 2026, 01:42 PM IST
8th Pay Commission : जब से केंद्र सरकार ने 3 नवंबर 2025 को 8वें सेंट्रल पे कमीशन (CPC) के गठन को नोटिफाई किया है. तब से लाखों सेंट्रल गवर्नमेंट पेंशनर्स को एक सवाल परेशान कर रहा है. क्या 31 दिसंबर 2025 को या उससे पहले रिटायर हुए लोग नए पेंशन रिवीजन के तहत कवर होंगे? फाइनेंस एक्ट 2025 द्वारा मौजूदा पेंशन नियमों को वैलिडेट करने के बाद ये चिंता और बढ़ गई. इससे कुछ तबकों में ये अंदाजा लगाया जाने लगा कि पुराने और नए पेंशनर्स के बीच फर्क किया जा सकता है. इस मामले पर अब फाइनेंस मिनिस्ट्री ने पार्लियामेंट में अपनी स्थिति साफ कर दी है.

पार्लियामेंट में क्या पूछा गया था?

लोकसभा में एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट (MP) ने खास तौर पर पूछा कि क्या 31 दिसंबर 2025 को या उससे पहले रिटायर हुए सेंट्रल गवर्नमेंट पेंशनर्स को 8वें सेंट्रल पे कमीशन के तहत उनकी पेंशन में रिवीजन के लिए कवर किए जाने की संभावना है?

फाइनेंस मिनिस्ट्री ने क्या कहा?

लोकसभा में जवाब देते हुए फाइनेंस राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने सरकार का स्टैंड साफ किया. सरकार ने कहा कि 8वें CPC को सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारियों की सैलरी, अलाउंस, पेंशन वगैरह पर अपनी सिफारिशें करने का अधिकार दिया गया है. इसका मतलब है कि 8वें सेंट्रल पे कमीशन के अधिकार में सैलरी और अलाउंस के साथ पेंशन भी साफ तौर पर शामिल है. सरकार ने ये भी कहा कि पेंशन के मामले सेंट्रल सिविल सर्विसेज (पेंशन) रूल्स 2021 और सेंट्रल सिविल सर्विसेज (एक्स्ट्राऑर्डिनरी पेंशन) रूल्स, 2023 के तहत आते हैं. पेंशन में बदलाव सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा जारी किए गए आम ऑर्डर के जरिए किया जाता है. इसमें पे कमीशन की मानी हुई सिफारिशों को लागू करना भी शामिल है.

खास बात ये है कि फाइनेंस मिनिस्ट्री ने साफ किया कि फाइनेंस एक्ट, 2025 के पार्ट-IV ने मौजूदा सेंट्रल सिविल सर्विसेज (पेंशन) रूल्स और पेंशन लायबिलिटीज को कंट्रोल करने वाले प्रिंसिपल्स को वैलिडेट किया है और ये  मौजूदा सिविल या डिफेंस पेंशन में कोई बदलाव नहीं करता है. आसान शब्दों में कहें तो फाइनेंस एक्ट ने पेंशनर्स के बीच कोई नया फर्क नहीं किया.

पेंशन रिवीजन की चिंताएं क्यों बढ़ीं?

8वें CPC के नोटिफिकेशन और फाइनेंस एक्ट 2025 के पास होने के तुरंत बाद पेंशनर्स में चिंता शुरू हो गई.

कई रिटायर लोगों को डर था कि:

  • 1 जनवरी, 2026 जैसी कट-ऑफ डेट का इस्तेमाल किया जा सकता है

  • जो लोग लागू होने से पहले रिटायर हो गए थे, उन्हें पूरा फायदा नहीं मिलेगा 

  • सरकार रिटायरमेंट डेट के आधार पर पेंशनर्स की अलग-अलग कैटेगरी बना सकती है

ये कोई नई चिंता नहीं है. पिछले पे कमीशन के दौरान भी पिछले और आने वाले रिटायर लोगों के बीच बराबरी को लेकर ऐसी ही बहसें उठी थीं. हालांकि, सरकार की इस मामले पर सफाई से ये साफ हो गया है कि 8वें CPC का मैंडेट पेंशन को भी कवर करता है. आखिरी डिटेल्स कमीशन की सिफारिशों और सरकार द्वारा मानी गई सिफारिशों पर निर्भर करेंगी.

क्या 8th पे कमीशन ने काम करना शुरू कर दिया है? 

सरकार ने पार्लियामेंट को बताया कि उसने 3 नवंबर, 2025 के एक रेजोल्यूशन के जरिए 8वें सेंट्रल पे कमीशन के गठन और उसके टर्म्स ऑफ रेफरेंस (ToR) को पहले ही नोटिफाई कर दिया है. नोटिफिकेशन के मुताबिक, कमीशन के पास गठन की तारीख से 18 महीने का समय है. अपनी सिफारिशें जमा करने के लिए और इसका काम सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारियों की सैलरी, अलाउंस और पेंशन पर सिफारिशें करना है.

31 दिसंबर, 2025 से पहले रिटायर हुए पेंशनर्स के लिए इसका क्या मतलब है?

पार्लियामेंट्री जवाब के आधार पर ऐसा कोई संकेत नहीं है कि 2026 से पहले रिटायर हुए लोगों को बाहर रखा जाएगा. 8वें CPC को खास तौर पर पेंशन की जांच करने का आदेश दिया गया है. मौजूदा पेंशन नियम वैसे ही रहेंगे. हालांकि, पेंशन रिविजन का सही स्ट्रक्चर (जिसमें फ़ॉर्मूला, फिटमेंट फैक्टर या पैरिटी प्रोविजन शामिल हैं) कमीशन के अपनी रिपोर्ट जमा करने के बाद ही पता चलेगा.

Gaurav Singh

जी न्यूज में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं.

8th pay commission

