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8th Pay Commission: क्या बदलने वाला है DA कैलकुलेशन फॉर्मूला? जानिए सैलरी और पेंशन पर कितना पड़ेगा फर्क, पूरी डिटेल यहां

कई सरकारी कर्मचारियों और यूनियनों (AITUC सहित) ने महंगाई भत्ता (DA) की गणना के फॉर्मूले में बदलाव की मांग की है. ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स (AICPI-IW) के आंकड़ों के आधार पर इसमें 2% बढ़ोतरी लगभग तय मानी जा रही है. 

 

Written By  Gaurav Singh|Last Updated: Mar 21, 2026, 05:34 PM IST
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8th Pay Commission: क्या बदलने वाला है DA कैलकुलेशन फॉर्मूला? जानिए सैलरी और पेंशन पर कितना पड़ेगा फर्क, पूरी डिटेल यहां

8th Pay Commission : पिछले कुछ महीनों से देश के लाखों केंद्रीय सरकारी कर्मचारी और पेंशनर्स 8वें वेतन आयोग के लागू होने का इंतजार कर रहे हैं. इस आयोग का उद्देश्य कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन में संशोधन करना है. इसी बीच कर्मचारी यूनियनों की कई मांगों के बीच एक बड़ा मुद्दा महंगाई भत्ता (DA) के कैलकुलेशन फॉर्मूले में बदलाव को लेकर सामने आया है. लेकिन, सरकार की ओर से अभी तक इस पर कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है. ये विषय लंबे समय से चर्चा में बना हुआ है. हाल ही में 8वें वेतन आयोग ने अपने 18 प्वाइंट्स वाले प्रश्नपत्र पर सुझाव देने के लिए शेयर होल्डर्स को अतिरिक्त समय दिया है. अब जवाब जमा करने की अंतिम तारीख 31 मार्च 2026 कर दी गई है.

DA फॉर्मूले में बदलाव की मांग क्यों?

परंपरागत रूप से केंद्र सरकार साल में दो बार (होली और दिवाली के आसपास) DA में संशोधन करती है. पिछले साल ये बढ़ोतरी 28 मार्च को की गई थी. इसी पैटर्न को देखते हुए इस साल भी मार्च के अंत या अप्रैल की शुरुआत तक घोषणा होने की उम्मीद है. ये बढ़ोतरी 1 जनवरी 2026 से प्रभावी होगी यानी कर्मचारियों और पेंशनर्स को पिछली अवधि का एरियर भी मिलेगा. DA सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स की सैलरी का एक अहम हिस्सा होता है. इसे महंगाई के आंकड़ों के आधार पर तय किया जाता है. लेकिन, यूनियनों का कहना है कि मौजूदा फॉर्मूला आज के समय में वास्तविक खर्चों को सही तरीके से नहीं बताता है.

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यूनियनों की क्या है मांग?

ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस (AITUC) समेत कई यूनियनों का मानना है कि वर्तमान सिस्टम घर-परिवार के असली खर्चों को कम करके आंकती है. उनका कहना है कि DA का फॉर्मूला वर्षों से नहीं बदला गया है, जबकि जीवन-यापन की लागत लगातार बढ़ी है. यूनियनों ने 3 सदस्यों के बजाय 5 सदस्यों के परिवार को आधार बनाने की मांग की है. इसके अलावा इंटरनेट, डिजिटल सर्विस, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे आधुनिक खर्चों को भी शामिल करने की बात कही गई है. साथ ही, DA को बेसिक सैलरी में जोड़ने, पुरानी पेंशन योजना (OPS) को बहाल करने और बेहतर फिटमेंट फैक्टर लागू करने की मांग भी उठाई गई है.

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अभी कितना है DA और कितना बढ़ सकता है?

फिलहाल DA 58% है, ये पिछले साल जुलाई से लागू है. ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स (AICPI-IW) के आंकड़ों के आधार पर इसमें 2% बढ़ोतरी लगभग तय मानी जा रही है. अब ये 60% तक पहुंच सकता है. हालांकि, 3% बढ़ोतरी की संभावना भी जताई जा रही है.

Aykroyd फॉर्मूला क्या है?

1957 में अपनाया गया Aykroyd फॉर्मूला न्यूनतम वेतन तय करने का आधार है. इसमें रोजाना 2700 कैलोरी पोषण, कपड़े और आवास जैसी जरूरतों के साथ 3 सदस्यों के परिवार को आधार माना जाता है. लेकिन, कई यूनियनों का कहना है कि ये फ्रेमवर्क अब पुराना हो चुका है और इसमें बदलाव जरूरी है. उनका मानना है कि ये आज के परिवारों और डिजिटल और लाइफस्टाइल खर्चों को नजरअंदाज करता है.

बदलाव होने पर क्या असर पड़ेगा?

  • अगर सरकार यूनियनों की मांग मान लेती है, तो इसका बड़ा असर देखने को मिल सकता है

  • कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में बढ़ोतरी हो सकती है

  • 3 की जगह 5 यूनिट लागू होने पर न्यूनतम वेतन ₹18,000 से बढ़कर ₹30,000 से ज्यादा हो सकता है

  • बेसिक सैलरी बढ़ने से DA भी ज्यादा मिलेगा और भविष्य की बढ़ोतरी भी बड़ी होगी

  • पेंशनर्स को भी इसका फायदा मिलेगा, क्योंकि पेंशन आखिरी सैलरी से जुड़ी होती है और महंगाई राहत (DR) भी DA के साथ बढ़ती है

सरकार के सामने क्या हैं चुनौतियां?

हालांकि इन बदलावों को लागू करना सरकार के लिए आसान नहीं होगा. सैलरी और पेंशन में बड़ी बढ़ोतरी से सरकारी खर्च काफी बढ़ सकता है. इसके अलावा पूरे देश में जीवन-यापन की लागत का सही आकलन करना भी मुश्किल है, क्योंकि शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में खर्च काफी अलग-अलग होता है.

कब लागू होगा 8वां वेतन आयोग?

8वें वेतन आयोग को 1 जनवरी 2026 से लागू किए जाने की संभावना है.

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Gaurav Singh

जी न्यूज में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं.  देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों और घटनाओं को कवर कर चुके हैं  पढ़ाई-लिखाई की बा...और पढ़ें

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